Mỗi ngày một bước nhỏ trên hành trình trở thành người dược sĩ có y đức

SVO - Bước vào giảng đường với mong muốn theo đuổi một nghề gắn với việc chăm sóc sức khỏe, Đặng Ngọc Bảo Trâm nhanh chóng nhận ra, đại học không chỉ là những giờ học trên lớp. Những môn chuyên ngành nhiều kiến thức mới, các hoạt động ngoại khóa và cả trải nghiệm với công nghệ đã giúp nữ sinh viên năm thứ nhất từng bước thay đổi cách học, cách nghĩ và cách nhìn về hành trình phía trước.

Khi bài học đầu tiên không nằm ngoài giáo trình

Đối với Đặng Ngọc Bảo Trâm (sinh năm 2007), sinh viên năm thứ nhất, ngành Dược, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, cánh cửa đại học đánh dấu một khởi đầu mới hơn là đích đến. Theo nữ sinh, lựa chọn ngành Dược xuất phát từ mong muốn được làm một công việc có ý nghĩa với cộng đồng, nơi kiến thức chuyên môn luôn đi cùng sự tận tâm và trách nhiệm.

Nhưng những ngày đầu ở giảng đường không diễn ra nhẹ nhàng như những gì Bảo Trâm từng hình dung.

Đặng Ngọc Bảo Trâm cho rằng, điều quý giá nhất sau năm đầu đại học không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là sự trưởng thành trong cách học và cách sống.

Khối lượng kiến thức chuyên ngành lớn cùng hàng loạt thuật ngữ mới trong các học phần như Hóa phân tích hay Thực vật dược khiến nữ sinh nhiều lần bối rối. Sự khác biệt giữa cách học ở phổ thông và đại học cũng buộc Trâm phải thay đổi thói quen học tập, nếu không muốn bị tụt lại.

Chia sẻ về khoảng thời gian này, Bảo Trâm cho biết: “Trong quá trình học tập, điều khiến mình bối rối nhất là lượng kiến thức chuyên ngành như Hóa phân tích, Thực vật dược và nhiều học phần khác, với khối lượng kiến thức lớn, nhiều thuật ngữ mới. Tuy nhiên, mình luôn chủ động sắp xếp thời gian học, tìm thêm tài liệu, mạnh dạn hỏi thầy cô và trao đổi với bạn bè để hiểu bài sâu hơn".

Theo nữ sinh, chính những khó khăn ban đầu lại giúp cô hình thành sự kiên trì và chủ động hơn trong học tập. Thay vì chờ được hướng dẫn, Trâm tập thói quen tự tìm tài liệu, tự đặt câu hỏi và học từ những người xung quanh.

Đó cũng là điều Trâm cho rằng, quan trọng nhất đối với cô sau năm đầu đại học: Không chỉ học kiến thức mà còn học cách học.

Đại học không chỉ có những giờ lên lớp

Ngoài việc học, Bảo Trâm lựa chọn dành thời gian tham gia các hoạt động của nhà trường. Với nữ sinh, tuổi trẻ sẽ thiếu đi nhiều trải nghiệm nếu chỉ gắn với sách vở.

Ngay từ năm thứ nhất, Trâm tham gia truyền thông tuyển sinh, các chương trình văn nghệ, cổ vũ giải thể thao và những hoạt động tình nguyện dọn dẹp khu ký túc xá. Mỗi hoạt động đều mang đến những trải nghiệm khác nhau, từ kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm, cho đến sự sẻ chia với mọi người.

Bảo Trâm tham gia các hoạt động truyền thông và tình nguyện của nhà trường. Với nữ sinh, mỗi trải nghiệm đều là cơ hội để cô rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia.

Theo Bảo Trâm, những trải nghiệm ấy giúp cô hiểu rằng, môi trường đại học không chỉ là nơi tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn là không gian để học cách hợp tác, lắng nghe và trưởng thành cùng tập thể.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, nữ sinh cho rằng, những điều cô nhận được không nằm ở số lượng hoạt động đã tham gia, mà ở cách mỗi trải nghiệm đều khiến cô tự tin hơn một chút.

Một giải thưởng và góc nhìn mới về công nghệ

Một trong những dấu mốc đáng nhớ trong năm học đầu tiên của Bảo Trâm là giải Nhất cuộc thi “Cùng AI kể chuyện HCCP 2026”: “Với mình, thành tích này không chỉ là niềm vui mà còn là một bất ngờ lớn, bởi mình không nghĩ bản thân có thể bứt phá và làm được như vậy. Thành quả ấy là kết quả của cả một quá trình cố gắng, trong đó mình nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè và cố vấn học tập".

Giải Nhất cuộc thi “Cùng AI kể chuyện HCCP 2026” là dấu mốc đáng nhớ trong năm học đầu tiên của Bảo Trâm.

Theo Trâm, quá trình chuẩn bị cho cuộc thi đã giúp cô thay đổi cách nhìn về trí tuệ nhân tạo: “Mình hiểu rằng, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nếu được sử dụng đúng cách, sẽ trở thành công cụ hỗ trợ rất hiệu quả trong học tập, sáng tạo và lan tỏa những giá trị tích cực”.

Với Bảo Trâm, giá trị lớn nhất sau cuộc thi không nằm ở giải thưởng mà là sự tự tin để thử sức với những điều mới.

Điều quan trọng nhất là không dừng lại

Sau gần một năm học đại học, Bảo Trâm không đặt mục tiêu phải trở thành người giỏi nhất. Điều nữ sinh hướng đến là duy trì sự tiến bộ mỗi ngày, dù chỉ bằng những thay đổi nhỏ.

Theo Trâm, thành công không đến từ những bước nhảy lớn mà được tạo nên bởi những cố gắng lặp lại mỗi ngày. Vì vậy, nữ sinh luôn nhắc mình sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Không đặt mục tiêu trở thành người giỏi nhất, Bảo Trâm lựa chọn tiến về phía trước bằng những thay đổi nhỏ mỗi ngày trên hành trình theo đuổi nghề Dược.

Trong tương lai, Trâm mong muốn trở thành một dược sĩ có chuyên môn vững vàng, đồng thời giữ được sự tận tâm và y đức khi làm nghề.

Bảo Trâm chia sẻ quan niệm mà bản thân luôn ghi nhớ: “Với mình, tuổi trẻ không phải là quãng thời gian để ngại khó, mà là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Mỗi môn học khó, mỗi hoạt động mình tham gia hay mỗi thử thách mình gặp đều giúp mình tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện sự kiên trì và bản lĩnh”.