Chàng trai năm 3 khoa Hoá xuất sắc giành học bổng thực tập tại Mỹ

SVVN - Với tình yêu dành cho Hoá học, Hoàng Nhật đã chọn theo đuổi ngành học này sau khi giành giải Nhì tại Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia. Với thành tích học tập xuất sắc, cậu đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp đại học khi đang học năm thứ ba và giành được cơ hội thực tập hè tại Mỹ.

Phan Hoàng Nhật sinh năm 2002, là sinh viên lớp K65 Tài năng Hóa học, khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-HUS).

Mùa hè này, chàng trai quê Nghệ An đang đi thực tập tại trụ sở tập đoàn Honeywell UOP ở thành phố Des Plaines, bang Illinois, Hoa Kỳ với học bổng toàn phần.

Trước đó, Hoàng Nhật là 1 trong 4 sinh viên của khoa Hoá học nhận học bổng Honeywell UOP 2022 sau khi trải qua hai vòng lọc hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn bằng tiếng Anh. Cậu phải trải qua thêm một vòng phỏng vấn cuối để trở thành sinh viên duy nhất của khoa giành được chuyến đi kéo dài 8 tuần.

Honeywell UOP là tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chuyên phát triển và cung cấp công nghệ cho ngành lọc dầu, chế biến khí, sản xuất hóa dầu và nhiều ngành sản xuất quan trọng khác. Trừ hai năm đại dịch COVID-19, trong 9 năm qua, đã có 35 sinh viên xuất sắc của VNU-HUS được trao học bổng bởi tập đoàn nổi tiếng này.

Tình yêu đặc biệt dành cho Hóa học

Mẹ chính là người thầy đầu tiên giúp Hoàng Nhật tiếp xúc với môn Hoá học và khiến cậu thêm yêu thích môn học này. Mẹ cũng là người luôn đồng hành và ủng hộ mọi lựa chọn của cậu.

Cậu chia sẻ: “Thời điểm thi vào trường chuyên cấp 3, mình suy nghĩ rất đơn giản. Mình chọn Hóa học bởi vì đây là môn học mà mình tự tin nhất. Sau khi đỗ vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, mình may mắn được các thầy cô nâng đỡ rất nhiều và có cơ hội được tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi.

Trong thời gian ôn luyện, mình hiểu hơn về Hóa học, về những giá trị mà môn học này nói riêng và khoa học nói chung đóng góp cho nhân loại. Mình cảm thấy bản thân yêu thích và phù hợp với công việc của một nhà nghiên cứu. Vậy nên mình quyết định nộp hồ sơ vào ngành Hóa học của VNU-HUS”.

Trong suốt ba năm đại học, Hoàng Nhật luôn giữ vững niềm đam mê cùng với thái độ học tập đầy trách nhiệm. Không chỉ đạt thành tích học tập nổi trội với điểm học tập 3.8/4.0, cậu còn gặt hái được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về học thuật như: Giải Nhì tại Cuộc thi Olympic Hóa học Sinh viên năm 2022; Giải Nhì tại Cuộc thi nghiên cứu Khoa học cấp Khoa năm 2022.

Nói về cách học để đạt điểm cao, cậu cho biết: “Mình nghĩ nếu thật sự yêu thích và hứng thú với ngành học mà bản thân lựa chọn, việc đạt được điểm cao không hề khó. Mình không có bí quyết gì, khi mình cảm thấy môn học đó cần thiết cho công việc sau này thì mình sẽ tập trung và cố gắng học”.

Đồng thời, cái tên Phan Hoàng Nhật cũng không ít lần được xướng tên nhận học bổng từ các quỹ trong nước và quốc tế như: Học bổng Honeywell UOP 2022, Học bổng Hóa chất Đức Giang, Học bổng Năng lượng AES,...

Bên cạnh những thành tích trong học tập, Hoàng Nhật còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp. Cậu từng đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Hoá học năm 2021 và Trưởng ban Vận hành sự kiện TEDx HUS 2021.

“Quãng thời gian mình đồng hành cùng CLB Hóa học sẽ luôn là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chặng đường đại học của mình. Có thể những kỹ năng cứng ở đó không đóng góp gì nhiều cho công việc sau này của mình, nhưng những hoạt động ngoại khóa giúp mình học hỏi được rất nhiều điều về kỹ năng mềm.

Đồng thời, nó giúp mình tạo dựng được các mối quan hệ và gặp được những người bạn đáng quý. Hơn hết, việc đóng góp công sức của mình để tạo ra một giá trị nào đó cho cộng đồng luôn làm những người trẻ như mình thấy thật sung sướng”, cậu tâm sự.

Muốn được trải nghiệm nhiều hơn

Con đường nghiên cứu khoa học của Hoàng Nhật bắt đầu khi cậu xin vào phòng thí nghiệm (lab) của GS.TS Nguyễn Tiến Thảo ngay từ đầu năm hai. Với sự cố gắng học hỏi, nỗ lực nghiên cứu, chàng sinh viên trẻ đã được thầy cô, anh chị và bạn bè cùng lab tín nhiệm. Cậu dành nhiều sự quan tâm với vật liệu và đa phần đề tài nghiên cứu Hoàng Nhật đã và đang thực hiện đều liên quan tới lĩnh vực này.

“Mình yêu thích vật liệu và mình nghĩ các hướng nghiên cứu liên quan đến vật liệu đều có tiềm năng lớn để phát triển trong tương lai”, cậu cho hay.

Cậu là đồng tác giả bài báo “Efficient oxidation of benzyl alcohol on copper phyllosilicate catalysts”, đã được đăng trên tạp chí “Journal of Science: Advanced Materials and Devices”.

Chia sẻ về động lực thúc đẩy bản thân quyết định theo lab sớm từ năm thứ hai và làm khóa luận từ năm thứ hai, Nhật cho biết: “Việc tốt nghiệp sớm đã được mình lên kế hoạch từ những ngày đầu vào đại học. Mình nghĩ việc tốt nghiệp sớm sẽ cho mình thêm những khoảng thời gian để “đi đây đi đó” và mang về cho riêng mình thêm những trải nghiệm mới.

Mình thấy nhiều bạn trẻ “ngại” theo đuổi ngành khoa học cơ bản tại Việt Nam, bởi vốn dĩ những ngành này chưa được xã hội trọng dụng. Việc mình dám theo đuổi ngành Hóa học một phần do mình muốn được đi du học, muốn được trải nghiệm nhiều hơn.

Gửi tới những bạn đang có ý định theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học: “Nếu bạn thực sự mê khoa học, các bạn nên cố gắng đi du học từ sớm. Với cơ sở vật chất tốt hơn, việc đi du học sớm sẽ tạo tiền đề vững chắc để các bạn có thể học lên thạc sĩ, tiến sĩ”.

Có một câu nói “Làm điều bạn thích là tự do, thích điều bạn làm là hạnh phúc”, quả thật chúng ta có thể thấy được năng lượng tích cực từ câu nói trên ở Hoàng Nhật. Dám theo đuổi con đường riêng của bản thân, dám thích dám làm, nỗ lực phấn đầu vì những mong muốn của bản thân.

Trong thời gian tới, chúc cho Hoàng Nhật sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ và hoàn thành tốt kỳ thực tập của mình tại xứ cờ hoa nhé!