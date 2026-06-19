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Ejae hẹn hò ở 'World Cup'

Linh Chi
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SVO - Ejae có một buổi hẹn hò ngọt ngào ở Mexico cùng vị hôn phu Sam Kim trước thềm đám cưới vào tháng Mười Một.

Ejae đã hé lộ cho người hâm mộ những hình ảnh về kỳ nghỉ lãng mạn của cô tại thành phố Mexico cùng vị hôn phu, nhà sản xuất âm nhạc Sam Kim. Ejae đã đăng tải một loạt ảnh lên tài khoản mạng xã hội của mình với chú thích: "Một trải nghiệm thực sự đặc biệt. Thành phố Mexico thật đẹp".

Những bức ảnh được công bố ghi lại cảnh Ejae và Sam Kim đi dạo trên đường phố Mexico City, chụp từ phía sau. Nắm chặt tay nhau, cặp đôi toát lên vẻ trìu mến và ngọt ngào. Một bức ảnh khác cho thấy cả hai cùng chụp ảnh "tự sướng", với sân vận động khổng lồ từng tổ chức lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 làm nền.

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​Trước đó, vào ngày 12/6, Ejae đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi trình diễn bài hát chính thức DNA cùng với giọng nam cao huyền thoại Andrea Bocelli tại sân vận động Mexico City trong lễ khai mạc FIFA World Cup 2026.

Sinh ra ở Seoul, Ejae là một nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn, từng là thực tập sinh dưới trướng SM Entertainment trước khi khẳng định mình là một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp. Năm ngoái, cô lồng tiếng cho nhân vật Lumi, một thành viên của nhóm nhạc nữ hư cấu Huntrix, trong bộ phim hoạt hình Netflix, K-Pop Demon Hunters. Cô tiếp tục khẳng định sự nổi tiếng toàn cầu của mình bằng cách viết lời, soạn nhạc và trình diễn nhạc phim chính của bộ phim, Golden.

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Ejae và Sam Kim, một nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Hàn, dự kiến ​​sẽ chính thức kết hôn vào tháng Mười Một tới.

Linh Chi
#Hẹn hò tại Mexico City #Chương trình World Cup 2026 #Nghệ sĩ Ejae và hoạt động âm nhạc #Lễ cưới sắp tới của Ejae và Sam Kim #Nổi tiếng toàn cầu trong ngành giải trí

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