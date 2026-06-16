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'Mây họa ánh trăng' đã trở lại

Tuệ Nghi
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SVO - Dàn diễn viên phim 'Mây họa ánh trăng' sẽ tái hợp trong chương trình tạp kỹ kỷ niệm 10 năm.

Dàn diễn viên chính của bộ phim Mây họa ánh trăng đang đàm phán để tái hợp trong một chương trình giải trí đặc biệt kỷ niệm 10 năm ngày phát sóng bộ phim. Đáp lại thông tin này, một nguồn tin từ KBS chia sẻ vào ngày 16/6: “Một chương trình giải trí đặc biệt hiện đang được sản xuất để kỷ niệm 10 năm ngày phát sóng bộ phim truyền hình cổ trang Mây họa ánh trăng, được phát sóng lần đầu vào năm 2016”.

5 diễn viên chính, Kim Yoo Jung, Park Bo Gum, Jung Jinyoung, Chae Soo Bin và Kwak Dong Yeo hiện đang thảo luận để tham gia, và việc quay phim dự kiến ​​sẽ được lên kế hoạch vào đầu tháng 8/2026.

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Dựa trên một tiểu thuyết mạng nổi tiếng, Mây họa ánh trăng là một bộ phim về tuổi mới lớn, với yếu tố đảo ngược giới tính, mang đến một không khí sôi động, cân bằng giữa kịch tính và hài hước. Bộ phim xoay quanh sự thay đổi và trưởng thành của vương thế tử Lee Yeong và tình cảm của anh với cô gái tên là Hong Ra On, một người nữ cải trang thành nam hoạn quan. Vào thời điểm đó, bộ phim đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 23,3%, và Park Bo Gum cùng Kim Yoo Jung đã giành giải "Cặp đôi xuất sắc nhất" tại "Lễ trao giải Phim truyền hình KBS năm 2016".

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Hai diễn viên, những người vẫn duy trì tình bạn thân thiết ngay cả sau khi chương trình kết thúc, đã xuất hiện với tư cách khách mời trong tập đầu tiên của chương trình "The Seasons: Park Bo-gum's Cantabile" khi Park Bo Gum đảm nhận vai trò MC, thể hiện sự ăn ý bền chặt của họ. Khi họ tái hợp trong một chương trình tạp kỹ đặc biệt kỷ niệm 10 năm, tình bạn và sự ăn ý ngày càng sâu đậm của họ được mong chờ rất nhiều.
Tuệ Nghi
#Hồi tưởng phim truyền hình lịch sử #Tái hợp dàn diễn viên nổi tiếng #Chương trình kỷ niệm 10 năm #Phim về tuổi mới lớn và đảo giới tính #Tham gia diễn xuất trong dự án đặc biệt

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