Nghệ sĩ gốc Việt Shumo AG bắt tay nhóm nhạc hàng đầu Indonesia ra mắt 'Mạch máu sắt'

Mới đây, nghệ sĩ guitar kiêm nhạc sĩ gốc Việt Shumo AG vừa chính thức công bố dự án âm nhạc mới, mang tên Iron Veins (tạm dịch Mạch máu sắt), đánh dấu màn hợp tác quốc tế cùng Batas Senja, một trong những nhóm nhạc được yêu thích nhất tại Indonesia hiện nay.

Shumo AG là rapper mang hai dòng máu Việt và Ukraine. Dù mới 14 tuổi nhưng anh chàng đã sở hữu nhiều MV chất lượng như Dream (dance remix), Christmas Dance Celebration, So You Wanna Hate Me… Tuy đam mê nghệ thuật nhưng Shumo AG vẫn đạt thành tích học tập tốt, từng vào top những học sinh giỏi Toán của trường và giành được 99% điểm tại cuộc thi ERB CTP (cuộc thi theo tiêu chuẩn quốc tế của Mỹ dành cho học sinh trên toàn thế giới).

Còn Batas Senja được biết đến với những ca khúc giàu cảm xúc về tình yêu, mất mát và nghị lực sống. Nhóm sở hữu hàng triệu người nghe trên các nền tảng trực tuyến, trong đó, bản hit Nanti Kita Seperti Ini đạt hơn 500 triệu lượt phát trên Spotify, còn Kita Usahakan Lagi từng dẫn đầu xu hướng trên YouTube và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok.

Sự kết hợp đặc biệt của Shumo AG và Batas Senja 'gây sốt' mạng xã hội.

Sau khi lắng nghe các sáng tác của Shumo AG và tìm hiểu về hành trình âm nhạc của anh, các thành viên Batas Senja đã bày tỏ sự hứng thú với Iron Veins. Chính sự đồng điệu trong cảm xúc và tư duy âm nhạc đã đưa hai bên đến quyết định cùng phát triển ca khúc này thành một dự án chung.

Quá trình thực hiện dự án kéo dài hơn ba tháng với nhiều lần trao đổi, thử nghiệm và tái phối khí. Ban đầu, Shumo AG xây dựng Iron Veins theo phong cách rock ballad, trong khi Batas Senja đề xuất chuyển hướng sang folk-pop ballad. Sự khác biệt này từng khiến anh lo lắng bài hát có thể đánh mất tinh thần vốn có. Tuy nhiên, sau khi nghe bản thu thử với phần thể hiện của giọng ca chính Masitong, Shumo AG đã thay đổi suy nghĩ. Theo anh, phiên bản mới vẫn giữ nguyên cốt lõi cảm xúc của tác phẩm nhưng mở ra thêm những tầng ý nghĩa và màu sắc âm nhạc khác biệt.

Shumo AG dành ca khúc mới cho những người bị tổn thương trong cuộc sống nhưng không bỏ cuộc.

Thông qua dự án lần này, Shumo AG cho biết, anh học được nhiều bài học về sự tối giản trong âm nhạc, tính kiên nhẫn trong quá trình sáng tạo và sức mạnh của những cảm xúc chân thành. Theo anh, một ca khúc thành công không phải là nơi nghệ sĩ phô diễn kỹ thuật, mà là nơi người nghe có thể tìm thấy sự đồng cảm.

Màn kết hợp giữa Shumo AG và Batas Senja được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối khán giả Việt Nam, Indonesia và khu vực Đông Nam Á thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc, đồng thời mở ra thêm những cơ hội giao lưu sáng tạo giữa các nghệ sĩ trẻ trong khu vực.

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