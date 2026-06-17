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Thanh Hằng tiết lộ áp lực với 'cảnh nóng' nhất sự nghiệp khi diễn cùng Lương Thế Thành

Bình Nguyễn

SVO - Trở lại với 'Mesdames Thanh Sắc', Thanh Hằng rơi vào lưới tình tay ba, hé lộ 'cảnh nóng' táo bạo với Lương Thế Thành.

Trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm, Thanh Hằng nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đảm nhận vai nữ chính Cầm Thanh. Đây là nhân vật có số phận nhiều biến động nhất trong phim. Nữ siêu mẫu dồn hết tâm huyết cho vai diễn này, bất chấp sự căng thẳng lẫn áp lực.

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Thanh Hằng cho biết, đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp bậc nhất mà cô từng đảm nhận. Nhân vật Cầm Thanh trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc từ yêu thương, tổn thương, phản kháng cho đến tuyệt vọng. Điều này buộc nữ diễn viên phải liên tục điều chỉnh cảm xúc ở từng giai đoạn khác nhau.

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"Tôi luôn cảm thấy áp lực vì thang cảm xúc của nhân vật quá lớn. Làm sao để mỗi giai đoạn đều có sắc thái riêng mà vẫn hợp lý là điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều", Thanh Hằng chia sẻ.

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Tuy nhiên, điều khiến Thanh Hằng lo lắng nhất lại không phải những cảnh nội tâm nặng nề, mà chính là cảnh 'nóng' với Lương Thế Thành. Nữ diễn viên tiết lộ, phân đoạn này chỉ có khoảng 45 phút để thực hiện vào cuối ngày quay. Cô đặc biệt lo lắng, vì đây là cảnh quay nhạy cảm, có sự tương tác trực tiếp với bạn diễn.

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"Tôi sợ nhất là làm cho bạn diễn cảm thấy tổn thương hoặc khó xử. Mình là phụ nữ nên càng nhạy cảm hơn với điều đó", Thanh Hằng kể. Trong khi đó, Lương Thế Thành cũng thừa nhận, anh vô cùng hồi hộp. Dù từng thực hiện những cảnh tương tự trên phim truyền hình, đây là lần đầu tiên anh quay cảnh 'nóng' trong một dự án điện ảnh.

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"Vào set quay chỉ có hai diễn viên và một máy quay. Không có quá nhiều người trong hiện trường nên áp lực tâm lý càng lớn hơn. Tôi không biết phải làm sao để hoàn thành cảnh quay tốt nhất", Lương Thế Thành kể.

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Ngoài ra, Thanh Hằng tiết lộ, cô đã liên tục "đeo bám" Lương Thế Thành trong suốt thời gian quay phim để xây dựng cảm xúc. "Ngày nào, tôi cũng hỏi ông ấy một câu: 'Tôi chưa thấy ông thương tôi lắm'. Một ngày hỏi cả mấy chục lần. Cuối cùng, sau khoảng một tuần thì ông ấy mới nói: 'Bà thấy tôi thương bà chưa?'", nữ diễn viên hài hước kể lại.

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Chính những cuộc trò chuyện đó đã giúp cả hai xây dựng được sự kết nối cần thiết để khán giả tin vào tình yêu giữa Bá Dũng và Cầm Thanh.

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Ở tuyến nhân vật phản diện, Hồng Ánh và Khane Nguyễn cũng nhận được nhiều sự chú ý. Hồng Ánh cho biết, bà Sắc là một trong những vai phản diện gai góc nhất cô từng đảm nhận trên màn ảnh rộng.

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Trong khi đó, Khane Nguyễn thừa nhận, từng rất áp lực khi lần đầu đóng phim điện ảnh và phải thực hiện nhiều cảnh quay khó cùng các đàn anh, đàn chị giàu kinh nghiệm.

Bình Nguyễn
#Mesdames Thanh Sắc #Thanh Hằng #Thanh Hằng diễn xuất #Lương Thế Thành #cảnh nóng

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