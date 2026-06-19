Giải mã sức hút 2 phim ngắn 'hot' nhất Trung Quốc hiện nay

SVO - 'Escape from his Island' xếp thứ hai, trong khi còn một bộ phim khác đứng đầu danh sách, với 65,74 triệu lượt xem.

Trang Hongguo Short Drama cập nhật nhanh hơn cả 'lật sách'. Hàng loạt phim ngắn chất lượng cao đang được phát hành ồ ạt. Có cả những tác phẩm đỉnh cao được mong chờ và nhiều phim tiềm năng 'gây sốt'. Dòng phim mới liên tục mang đến cho người xem một bữa tiệc thị giác, đồng thời làm xáo trộn mạnh mẽ bảng xếp hạng xu hướng của Hongguo.

Hongguo Short Drama là nền tảng sản xuất và chiếu phim ngắn (short drama) lớn nhất tại Trung Quốc hiện nay, thuộc sở hữu của tập đoàn ByteDance. Nền tảng này thống trị ngành công nghiệp phim ngắn trên thiết bị di động nhờ kho nội dung đồ sộ và thu hút hàng trăm triệu người dùng.

Trong đó, 2 bộ phim dẫn đầu 'bám sát' nhau về tỷ suất người xem.

With Love as Home Season 2 (tên gốc: Dĩ Ái Vi Gia 2)

Nội dung phần 2 xoay quanh biến cố đánh tráo thân phận từ 17 năm trước đã làm thay đổi số phận của hai cô gái. Nhân vật Lý Tuyên của Lan Tây Nhã nhận được sự giúp đỡ của Lý Quan Lan (Bành Đan Đan) để vượt qua sự rụt rè và tìm lại ý nghĩa thực sự của gia đình, nơi tình yêu thương và sự đồng hành quan trọng hơn cả quan hệ huyết thống..

Bộ phim mang phong cách ấm áp, không có kịch tính thái quá hay những màn đấu đá nữ tính, tập trung vào tình chị em và sự ấm áp của gia đình. Cốt truyện diễn biến nhanh, trang phục và đạo cụ tinh tế, và việc khắc họa các mối quan hệ gia đình rất nhẹ nhàng, cảm động và lấy nước mắt người xem. Phim dẫn đầu về tỷ suất người xem hiện nay với 65,74 triệu lượt.

Escape from his Island (nhan đề Việt: Chạy trốn khỏi hòn đảo của anh ấy)

Lu Sha (Đàm Diêm Diêm) từ chức để ở bên em gái Lu Wei, chỉ để phát hiện ra em gái mình đã bị lừa và tàn phế trong một tai nạn xe hơi. Kẻ chủ mưu đứng sau tất cả là gia đình họ Jiang giàu có bí ẩn. Lợi dụng lời đề nghị giúp đỡ của Jiang Zhengbang (Vương Khải Mộc), Lu Sha trở thành đối tác theo hợp đồng của anh ta, với điều kiện "hỗ trợ lẫn nhau về thể chất và trao đổi lợi ích". Trong một trò chơi thử thách và mưu mẹo, Jiang Zhengbang, ban đầu bị thúc đẩy bởi dục vọng và sự thiếu tôn trọng, dần dần bị lay động bởi tính cách kiên cường và lòng tốt của Lu Sha.

Bộ phim với chủ đề "tình yêu ép buộc và sự chuộc lỗi lẫn nhau", pha trộn các yếu tố của quan hệ đối tác theo hợp đồng, trả thù, hồi hộp. Cốt truyện diễn biến nhanh, trang phục và đạo cụ tinh tế, và hai tuyến truyện song song về tình cảm và trả thù tạo nên một bầu không khí sống động, mạnh mẽ. Nam chính và nữ chính cũng thể hiện sự ăn ý tuyệt vời, cuốn hút 63,30 triệu lượt xem dù chỉ mới phát hành ngày 17/6.

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