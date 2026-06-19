Con gái lớn của Sean Jinusean 'gây sốt' ở giải chạy từ thiện

SVO - Sean của nhóm Jinusean đã chia sẻ một thông tin cập nhật đầy xúc động và ấn tượng về cuộc chạy marathon từ thiện gần đây mà anh tham gia cùng con gái lớn của mình, Ha Eum.

Vào ngày 19/6, Sean đã đăng tải một thông điệp cùng với một số bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình: "Hôm nay, tôi đã tham gia giải chạy Mind Marathon cự ly 10km với vai trò là người dẫn tốc cho Ha Eum".

Mind Marathon là một giải chạy từ thiện có quy mô lớn tại Hàn Quốc, được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho trẻ em và thanh thiếu niên. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được quyên góp trực tiếp cho các tổ chức phi chính phủ (NGO).

Nhìn lại cuộc đua, Sean tự hào chia sẻ thành tích của họ: "Ban đầu, chúng tôi dự định duy trì tốc độ khoảng 41 đến 42 phút. Nhưng vì Ha Eum theo kịp rất tốt, chúng tôi đã tăng tốc một chút. Mặc dù cô ấy có hơi vất vả trong kilomet cuối cùng, nhưng cô ấy đã bám trụ tuyệt vời cho đến phút cuối cùng, về đích với thời gian 40 phút 37 giây, giành vị trí thứ 2 chung cuộc ở nội dung nữ".

Anh tiếp tục nhấn mạnh tính chất nhân đạo của sự kiện: "Giải chạy này càng ý nghĩa hơn vì toàn bộ phí đăng ký đã được quyên góp cho 21 tổ chức phi lợi nhuận chuyên về sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên. Ha Eum, chúng ta hãy tiếp tục chạy những bước ý nghĩa này cho người khác, từng bước một, với một trái tim biết ơn. Hôm nay, chúng ta cũng hãy cùng tham gia nhé!".

Những bức ảnh kèm theo ghi lại hình ảnh Sean và Ha Eum chạy cạnh nhau, toát lên nguồn năng lượng tích cực và sự cam kết chung cho một mục đích tốt đẹp. Thành tích đáng nể của Ha Eum khi giành vị trí thứ hai chung cuộc ở hạng mục nữ đã khiến nhiều người kinh ngạc.

Cư dân mạng đã đổ xô vào phần bình luận, để lại những lời nhắn ủng hộ: Cô ấy thật tuyệt vời, giống hệt bố cô ấy; Gia đình này còn thiếu gì nữa chứ? Họ có nhân cách, sự chính trực và tài năng thiên bẩm; Với tốc độ này, cô ấy có thể đạt được thành tích chạy marathon dưới 3 giờ trước cả bố mình; Định nghĩa hoàn hảo của một 'đứa con vàng' trong gia đình chạy bộ...

Sean kết hôn với nữ diễn viên Jung Hye Young năm 2004, và cặp đôi có hai con trai và hai con gái. Năm ngoái, trong một lần xuất hiện trên chương trình tạp kỹ của đài MBC Omniscient Interfering View, Sean đã giới thiệu Ha Eum với công chúng, tiết lộ rằng cô từng là người dẫn tốc cho anh trong sự kiện 815 Run. Đây là giải chạy marathon từ thiện thường niên do chính anh và tổ chức Habitat for Humanity Korea khởi xướng. Sự kiện diễn ra vào dịp "Ngày Giải phóng Hàn Quốc" (15/8), với mục đích tri ân các nhà hoạt động độc lập và gây quỹ xây nhà cho hậu duệ của họ. Sean hoàn thành cự ly 81,5 km trong thời gian khoảng 7 giờ 50 phút 22 giây (thành tích gần nhất).