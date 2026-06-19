Nhóm nhạc nam tân binh VAYONN là ai mà khiến khán giả 'sốt xình xịch'

SVO - Nhóm nhạc nam tân binh VAYONN đếm ngược đến ngày ra mắt với đĩa đơn phát hành trước 'Watta Day' và buổi gặp gỡ người hâm mộ trước khi ra mắt.

Nhóm nhạc nam tân binh VAYONN sẽ chào đón người hâm mộ bằng nhiều hoạt động quảng bá khác nhau trước khi chính thức ra mắt. Trong suốt tuần này, nhóm nhạc nam của iNKODE đã tiết lộ một loạt ảnh concept theo phong cách Watta Day trước khi phát hành đĩa đơn pre-release. Ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ trong mùa Hè, những bức ảnh concept làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng, trẻ trung và phong cách của VAYONN.

Đĩa đơn phát hành trước Watta Day của nhóm sẽ ra mắt vào ngày 23/6 (giờ Hàn Quốc), mang đến một làn gió mới cho thể loại "K-pop tươi mới" kinh điển. Ngoài ra, trước khi chính thức ra mắt vào tháng 7/2026, VAYONN sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ nhỏ mang tên VAYONN University Membership Training vào ngày 21/6 (giờ Hàn Quốc) tại HiKR Ground Seoul.

Buổi gặp gỡ người hâm mộ nhỏ này lấy chủ đề sinh viên đại học, phù hợp với tựa đề EP đầu tiên của nhóm. Tiếp nối nội dung VAYONN Freshman Orientation đã phát hành trước đó, các thành viên, hiện là sinh viên của ‘VAYONN University’, sẽ tham gia chuyến đi huấn luyện thành viên (MT - Membership Training) cùng người hâm mộ và sẽ trình bày nhiều tiết mục khác nhau dựa trên chủ đề này.

Bao gồm các cựu thí sinh của Boys II Planet là Masato, Sen, Ayang, Jinyu, và hai gương mặt mới Teru và Mano, VAYONN dự kiến ​​sẽ ra mắt với việc phát hành mini album đầu tiên Youth Today vào ngày 6/7 (giờ Hàn Quốc).

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