Dàn WAGs tuyển Đức ở 'World Cup 2026' kín tiếng mà vẫn 'cực gắt'

SVO - So với các đội tuyển khác ở 'World Cup 2026', dàn WAGs của các cầu thủ Đức có vẻ kín tiếng hơn. Họ là influencer, người mẫu đến vận động viên chuyên nghiệp.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Đức tiếp tục gây chú ý không chỉ bởi lực lượng trẻ trung, giàu tham vọng mà còn bởi dàn WAGs sở hữu nhan sắc nổi bật, sự nghiệp riêng thành công và những câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ.

Khác với hình ảnh hào nhoáng thường thấy ở một số đội tuyển khác, các nàng WAGs của tuyển Đức phần lớn sống kín tiếng. Điều đó lại tạo nên 'sức hút' rất riêng cho dàn hậu phương của 'cỗ xe tăng'.

Mối tình từ thời thiếu niên của Kai Havertz

Nổi bật nhất trong danh sách dàn WAGs của đội tuyển Đức phải kể đến Sophia Weber.

Nổi bật nhất trong danh sách dàn WAGs của đội tuyển Đức phải kể đến Sophia Weber. Cô và Kai Havertz quen nhau từ thời thiếu niên tại Aachen trước khi tiền đạo sinh năm 1999 trở thành ngôi sao của bóng đá châu Âu.

Những ngày Havertz còn là tài năng trẻ tại Bayer Leverkusen cho đến lúc trở thành 'ngôi sao' hàng đầu châu Âu, Sophia luôn là người đồng hành.

Khác nhiều influencer theo đuổi hình ảnh hào nhoáng, trang cá nhân của Weber xoay quanh thời trang, du lịch và cuộc sống đời thường cùng Havertz. Cặp đôi kết hôn sau nhiều năm gắn bó và được xem là một trong những chuyện tình đẹp nhất của bóng đá Đức.

Chuyện tình đẹp của đội trưởng Joshua Kimmich

Lina Kimmich và Joshua Kimmich.

Lina Kimmich, vợ của Joshua Kimmich, thủ lĩnh tuyến giữa của đội bóng tại World Cup 2026, nhận được sự chú ý của khán giả. Hai người kết hôn năm 2022 sau nhiều năm gắn bó và đã có con chung.

Lina Meyer hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hay hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Dù vậy, cô thường đến sân cùng Kimmich trong các sự kiện lớn của Bayern Munich và tuyển Đức.

Lina và Kimmich đã bên nhau từ khi tiền vệ này chưa trở thành 'ngôi sao' lớn. Trải qua nhiều năm gắn bó và cùng xây dựng tổ ấm với các con, họ được xem là hình mẫu gia đình lý tưởng trong làng bóng đá Đức.

Manuel Neuer và người vợ vận động viên

Manuel Neuer và Anika Bissel.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Đức tại World Cup 2026. Anika Bissel và Neuer công khai mối quan hệ từ năm 2020, trước khi tổ chức hôn lễ vào năm 2023. Chênh lệch tuổi tác gần 12 năm khiến cặp đôi từng thu hút nhiều chú ý từ truyền thông Đức.

Trước khi kết hôn với Neuer, Anika từng là vận động viên bóng ném chuyên nghiệp tại Đức. Dù không hoạt động trong làng giải trí, cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông thể thao mỗi khi xuất hiện cùng chồng.

'Bóng hồng' của 'ngôi sao' Florian Wirtz

Florian Wirtz được xem là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Đức ở World Cup 2026. Bên cạnh tiền vệ tài hoa này là người mẫu xinh đẹp Aaliyah Mohamed. Aaliyah Mohamed bắt đầu được chú ý khi xuất hiện tại BayArena ăn mừng cú đúp quốc nội của Bayer Leverkusen, năm 2024. Tại EURO 2024, cô tiếp tục bị bắt gặp trên khán đài cùng nhóm WAGs tuyển Đức.

Aaliyah còn hoạt động trong vai trò người mẫu và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Tài khoản TikTok của cô hiện thu hút hơn 115.000 người theo dõi nhờ những video về thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

Nàng WAGs sang chảnh của David Raum

Eva Katharina - vị hôn thê của hậu vệ David Raum.

Eva Katharina, vị hôn thê của hậu vệ David Raum nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 và công khai mối quan hệ vào năm 2020, trước khi đính hôn vào đầu năm 2023.

Dù khá kín tiếng về đời tư, Eva vẫn thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ David Raum trong những giải đấu lớn, bao gồm World Cup 2022 và bây giờ là World Cup 2026. Cô thu hút bởi phong cách ăn mặc hiện đại, sang chảnh.

Jonathan Tah và Luisa

Jonathan Tah và Luisa.

Jonathan Tah cũng nhận sự chú ý nhờ mối quan hệ với Luisa, người vợ bên cạnh trung vệ tuyển Đức nhiều năm qua. Hai người kết hôn năm 2023 và thường xuất hiện cùng nhau tại các trận đấu lớn của tuyển Đức lẫn Bayern Munich. Luisa theo đuổi phong cách thanh lịch, tối giản và hiếm khi chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

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