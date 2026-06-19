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'Luân hồi' cùng bộ ba 'đẹp như hoa'

Tuệ Nghi
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SVO - Kim Se Jeong, Bae Hyun Sung và Jo Han Gyul được xác nhận là diễn viên chính trong bộ phim truyền hình về đề tài luân hồi 'The Queen Goes to High School'.

Bộ phim truyền hình chuyển thể từ loạt webtoon nổi tiếng trên Naver, High School Queen, được 'tái sinh' với tên gọi The Queen Goes to High School (tên tạm thời), có sự tham gia của các diễn viên: Kim Se Jeong, Bae Hyun Sung và Jo Han Gyul trong dàn diễn viên chính.

Câu chuyện xoay quanh Kim Chung Ha (do Kim Se Jeong thủ vai), nữ hoàng Joseon kiêm kiếm sĩ đáng sợ nhất nước. Sau khi bị kết án tử hình vì một loạt mâu thuẫn trong cung điện, Kim Chung Ha tái sinh vào thân xác một nữ sinh trung học tên là Park Da Jin ở thời hiện đại, vốn là người bị bạn bè bắt nạt. Giờ đây, trong thân xác của Park Da Jin, Kim Chung Ha trừng phạt những kẻ bắt nạt mình bằng kiếm thuật.

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Được sản xuất bởi Studio Dragon, bộ phim truyền hình chuyển thể từ truyện tranh Hàn Quốc này dự định tái hiện lại tất cả những pha hành động gay cấn và những khoảnh khắc thăng hoa của webtoon gốc, đồng thời tăng cường yếu tố lãng mạn trong câu chuyện. Đảm nhận vai người yêu của Kim Chung Ha/Park Da Jin là hai diễn viên Bae Hyun Sung và Jo Han Gyul, cả hai đều là những diễn viên trẻ triển vọng đã chứng tỏ tiềm năng của mình trong nhiều dự án và thể loại khác nhau. Gần đây nhất, Bae Hyun Sung đã thể hiện tiềm năng và sự trưởng thành của mình trong bộ phim truyền hình Shin's Project của đài tvN, trong khi Jo Han Gyul thu hút sự chú ý với nhân vật độc đáo trong Under Cover Miss Hong.

The Queen Goes to High School dự kiến ​​sẽ bắt đầu quay phim vào tháng 8/2026.

Tuệ Nghi
#Bộ phim chuyển thể từ webtoon #Chủ đề luân hồi và tái sinh #Câu chuyện nữ hoàng thời Joseon #Phim hành động lãng mạn học đường #Diễn viên trẻ triển vọng

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