Gong Myung tiết lộ món quà của em trai Doyoung NCT

SVO - Nam diễn viên Gong Myung đã tiết lộ món quà hào phóng mà anh nhận được từ em trai mình, Doyoung của nhóm NCT.

Vào ngày 6/6/2026 (giờ Hàn Quốc), kênh YouTube DdeunDdeun đã đăng tải một tập mới của chương trình Pinggyego, với sự tham gia của các diễn viên Jin Seon Kyu, Gong Myung, Lee Da Hee và Yoon Kyung Ho, dàn diễn viên của bộ phim điện ảnh Hàn Quốc sắp ra mắt trên Netflix, Husbands In Action. Trong tập này, Gong Myung đã nhắc đến Doyoung, người hiện đang phục vụ trong quân đội: "Em trai tôi hiện đang nhập ngũ, nhưng sinh nhật tôi là vào tháng Năm, và em ấy đã tặng tôi một món quà rất lớn. Đó là một chiếc xe hơi".

Lời tiết lộ bất ngờ này khiến cả dàn diễn viên ngạc nhiên. Yoo Jae Suk và Yoon Kyung Ho hỏi: “Em trai của anh, người đang phục vụ trong quân đội ư?”. Gong Myung sau đó chia sẻ rằng, Doyoung thậm chí còn khuyến khích anh ấy công khai món quà này: “Đúng vậy. Khi mua xe cho tôi, em ấy có nói: Anh ơi, anh nên nhắc đến chuyện này ở đâu đó”.

Nam diễn viên sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi chào trước khi nói đùa: “Cảm ơn rất nhiều đến chủ tịch của gia đình chúng ta. Tôi sẽ trân trọng nó và lái nó thật lâu, thật lâu!".

Yoo Jae Suk khen ngợi món quà chu đáo của Doyoung: "Em trai của cậu thật tuyệt vời. Hơn nữa, hiện tại, cậu ấy đang phục vụ trong quân đội. Cho dù có tiền đi nữa, điều đó cũng không dễ dàng. Thật sự là không dễ”. Khi được hỏi, liệu Gong Myung có nhận quà ngay lập tức không, nam diễn viên tươi cười trả lời: “Vâng. Em trai tôi có một trái tim rất lớn. Đôi khi, cậu ấy giống như một người anh trai vậy”.

Gong Myung và Doyoung được biết đến là một trong những cặp anh em nổi tiếng được yêu mến nhất trong làng giải trí và câu chuyện này một lần nữa cho thấy mối quan hệ thân thiết của họ.

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