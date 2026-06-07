Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Gong Myung tiết lộ món quà của em trai Doyoung NCT

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nam diễn viên Gong Myung đã tiết lộ món quà hào phóng mà anh nhận được từ em trai mình, Doyoung của nhóm NCT.

Vào ngày 6/6/2026 (giờ Hàn Quốc), kênh YouTube DdeunDdeun đã đăng tải một tập mới của chương trình Pinggyego, với sự tham gia của các diễn viên Jin Seon Kyu, Gong Myung, Lee Da Hee và Yoon Kyung Ho, dàn diễn viên của bộ phim điện ảnh Hàn Quốc sắp ra mắt trên Netflix, Husbands In Action. Trong tập này, Gong Myung đã nhắc đến Doyoung, người hiện đang phục vụ trong quân đội: "Em trai tôi hiện đang nhập ngũ, nhưng sinh nhật tôi là vào tháng Năm, và em ấy đã tặng tôi một món quà rất lớn. Đó là một chiếc xe hơi".

gomyung.jpg

Lời tiết lộ bất ngờ này khiến cả dàn diễn viên ngạc nhiên. Yoo Jae Suk và Yoon Kyung Ho hỏi: “Em trai của anh, người đang phục vụ trong quân đội ư?”. Gong Myung sau đó chia sẻ rằng, Doyoung thậm chí còn khuyến khích anh ấy công khai món quà này: “Đúng vậy. Khi mua xe cho tôi, em ấy có nói: Anh ơi, anh nên nhắc đến chuyện này ở đâu đó”.

Nam diễn viên sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi chào trước khi nói đùa: “Cảm ơn rất nhiều đến chủ tịch của gia đình chúng ta. Tôi sẽ trân trọng nó và lái nó thật lâu, thật lâu!".

Yoo Jae Suk khen ngợi món quà chu đáo của Doyoung: "Em trai của cậu thật tuyệt vời. Hơn nữa, hiện tại, cậu ấy đang phục vụ trong quân đội. Cho dù có tiền đi nữa, điều đó cũng không dễ dàng. Thật sự là không dễ”. Khi được hỏi, liệu Gong Myung có nhận quà ngay lập tức không, nam diễn viên tươi cười trả lời: “Vâng. Em trai tôi có một trái tim rất lớn. Đôi khi, cậu ấy giống như một người anh trai vậy”.

cap-anh-em-duoc-yeu-thich-nhat.jpg

Gong Myung và Doyoung được biết đến là một trong những cặp anh em nổi tiếng được yêu mến nhất trong làng giải trí và câu chuyện này một lần nữa cho thấy mối quan hệ thân thiết của họ.

Tuệ Nghi
#Mối quan hệ anh em trong giới giải trí #Quà tặng đặc biệt từ em trai phục vụ trong quân đội #Gong Myung và Doyoung NCT #Chương trình giải trí Hàn Quốc #Tình cảm gia đình và lòng biết ơn

Xem thêm

Chủ đề

BÀN TRÒN SHOWBIZ

BÀN TRÒN SHOWBIZ

Cùng chuyên mục