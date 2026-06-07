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Wonhee ILLIT và tiết lộ 'gây sốc' về chuyện hẹn hò

Tuệ Nghi
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SVO - Wonhee của nhóm ILLIT khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ rằng cô chưa từng hẹn hò với ai trước đây.

Lời thú nhận bất ngờ của Wonhee gần đây hiện đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Khi được hỏi về kinh nghiệm hẹn hò, Wonhee đã khiến người hâm mộ 'sốc' khi thú nhận rằng, cô chưa từng hẹn hò với ai trước đây.

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Wonhee tiết lộ rằng, cô muốn học cách tán tỉnh và đã tham gia một buổi "hướng dẫn tán tỉnh" hài hước với Lee Youngji. Lời thú nhận của Wonhee nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, những người bày tỏ sự ngạc nhiên rằng, một thần tượng nổi tiếng về sắc đẹp và sự quyến rũ lại chưa từng hẹn hò với ai trước đây. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng, ở độ tuổi hiện tại (18 tuổi) của Wonhee cũng như thời gian cô làm 'thần tượng', việc cô chưa có thời gian để hẹn hò là điều dễ hiểu.

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Trong chương trình 'Show! Music Core' phát sóng ngày 6/6, ILLIT đã đứng đầu bảng xếp hạng với ca khúc 'It's Me', bài hát chủ đề trong mini album thứ 4 'MAMIHLAPINATAPAI'. Ca khúc này đang cho thấy dấu hiệu của một chặng đường dài thành công khi đồng thời thống trị các vị trí đầu bảng xếp hạng hằng ngày của các nền tảng âm nhạc lớn trong nước như Genie, Melon và Bugs. Xu hướng tăng trưởng cũng tiếp tục trên thị trường toàn cầu. Trên bảng xếp hạng 'Billboard' mới nhất, ca khúc đã thành công phục hồi thứ hạng, đạt vị trí thứ 35 trên bảng xếp hạng ‘Toàn cầu (không bao gồm Mỹ)’ và vị trí thứ 78 trên bảng xếp hạng ‘Toàn cầu 200’. Phản hồi trên các nền tảng video ngắn cũng rất nhiệt tình. Sau khi lọt vào top 50 bảng xếp hạng 'Viral 50' trên TikTok, các video có bài hát này đã vượt qua 800.000 lượt xem, chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của nó. Các nhà phân tích cho rằng, điều này là nhờ âm thanh mạnh mẽ và phần trình diễn dễ theo dõi, thu hút sự tham gia của người dùng toàn cầu. Tận dụng đà này, ILLIT đang mở rộng phạm vi tiếp cận người hâm mộ thông qua chuyến lưu diễn tại Nhật Bản. Chuyến lưu diễn “ILLIT LIVE ‘PRESS START︎♥’ in JAPAN” sẽ được tổ chức tại 5 thành phố: Aichi, Osaka, Fukuoka, Hyogo và Tokyo.
Tuệ Nghi
#Tiết lộ chuyện hẹn hò Wonhee #Thành công của ca khúc 'It's Me' #Thành tích quốc tế của ILLIT #Chương trình 'Show! Music Core' #Chuyến lưu diễn tại Nhật Bản

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