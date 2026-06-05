Phản ứng của Park Gun Woo ZEROBASEONE trước bê bối thao túng 'xổ số Polaroid'

Thành viên Park Gun Wook của nhóm ZEROBASEONE đã đưa ra lời xin lỗi cá nhân sau vụ tranh cãi liên quan đến việc bốc thăm xổ số tặng ảnh Polaroid tại một sự kiện ký tặng người hâm mộ gần đây.

Park Gun Wook đã bị dư luận chỉ trích dữ dội sau khi đoạn video do người hâm mộ quay lại cho thấy sự bất thường trong một buổi quay số trúng thưởng của Polaroid. Trong các đoạn clip lan truyền, anh ta được nhìn thấy đang công bố một con số trúng thưởng được cho là khác với con số anh ta đã quay, làm dấy lên cáo buộc rằng anh ta có thể đã thao túng kết quả hoặc chọn người thắng cuộc một cách có chủ đích.

Tại các sự kiện ký tặng fan, các thành viên thường tự tay bốc thăm và tặng một bức ảnh Polaroid cho fan có số tương ứng. Đối với fan, ảnh Polaroid không chỉ đơn thuần là một bức ảnh, mà còn là một món đồ lưu niệm quý hiếm chứa đựng những kỷ niệm với thần tượng. Vì vậy, sự công bằng là vô cùng quan trọng trong những sự kiện mà chiến thắng phụ thuộc vào sự khác biệt chỉ một con số.

Khi vụ tranh cãi ngày càng leo thang, Park Gun Wook đã lên tiếng về vấn đề này vào rạng sáng ngày 5/6 (giờ Hàn Quốc): Tôi là Park Gun Wook của ZEROBASEONE. Tôi viết thông điệp này vì tôi muốn thành thật xin lỗi về hành động của mình tại một sự kiện ký tặng fan gần đây. Tôi lẽ ra nên cẩn trọng và phán đoán tốt hơn trước khi hành động, nhưng tôi đã không làm được. Kết quả là, tôi đã gây ra tổn thương và hiểu lầm cho nhiều người, một điều mà tôi đang rất nghiêm túc nhìn nhận. Tôi muốn thành thật xin lỗi những người cảm thấy hiểu lầm hoặc bị tổn thương vì thiếu sót của tôi. Mặc dù tôi luôn coi trọng tình yêu thương mà người hâm mộ dành cho chúng tôi, nhưng tôi xin lỗi vì đã không đáp lại được tình yêu đó. Tôi không xem nhẹ sự việc này và tôi sẽ thành thật suy ngẫm về những sai lầm của mình. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã làm thất vọng ZEROSE, những người đã ủng hộ và tin tưởng chúng tôi trong suốt quá trình quảng bá album này. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến các thành viên khác của ZEROBASEONE và các nhân viên đã làm việc chăm chỉ cùng chúng tôi. Trong tương lai, tôi sẽ hành động cẩn thận hơn, và tôi sẽ suy ngẫm bằng cả trái tim về sự việc này và trưởng thành hơn để có thể trở thành một người tốt hơn. Một người xứng đáng với sự tin tưởng mà ZEROSE đã dành cho tôi. Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi!

Lời xin lỗi được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn giữa người hâm mộ về tính minh bạch và công bằng trong các chương trình bốc thăm sự kiện dành cho người hâm mộ. Bởi người hâm mộ đã đầu tư tiền bạc và thời gian đáng kể để mua album, tham gia bốc thăm và có cơ hội tham dự các sự kiện này. Đặc biệt, những sự kiện có số lượng người thắng cuộc hạn chế, chẳng hạn như chương trình tặng ảnh Polaroid, chắc chắn sẽ gây ra sự nhạy cảm trong cộng đồng người hâm mộ.

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