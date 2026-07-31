Hơn một triệu cán bộ Đoàn học tập Nghị quyết Đại hội XIII, triển khai ngay sau Hội nghị

SVO - Hơn 1,02 triệu cán bộ Đoàn tại 5.069 điểm cầu trong và ngoài nước tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với yêu cầu đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay sau khi học tập.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị sáng 31/7, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, với gần 500 đại biểu và kết nối trực tuyến tới 5.069 điểm cầu trong và ngoài nước, thu hút 1.028.498 đại biểu tham dự.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào năm 2031.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ. Trong đó, thông điệp "Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng; mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin; mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng" vừa thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với mỗi cán bộ Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Nghị quyết Đại hội XIII xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, triển khai Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam" và 5 nhiệm vụ đột phá. Theo anh Nguyễn Minh Triết, các nội dung này đã cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

"Hoạt động của Đoàn phải gần thanh niên hơn, sát cơ sở hơn, thiết thực hơn, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng; lấy sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của thanh niên, hiệu quả đối với cộng đồng và đất nước làm thước đo", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Lãnh đạo T.Ư Đoàn cho rằng, Nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi được nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là khâu mở đầu có ý nghĩa quyết định trong quá trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Theo đó, Hội nghị năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phát sóng trên các nền tảng số của Đoàn. Các chuyên đề được trực tiếp trình bày bởi các Bí thư T.Ư Đoàn phụ trách từng lĩnh vực công tác, giúp cán bộ Đoàn các cấp tiếp cận thống nhất những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi và điểm mới của Nghị quyết.

Điểm mới của đợt học tập lần này là toàn bộ chương trình được triển khai trong một ngày. Buổi sáng tập trung nghiên cứu Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; buổi chiều học tập Chương trình hành động của Đoàn cấp tỉnh. Cách làm này nhằm bảo đảm cán bộ Đoàn các cấp có thể tiếp cận đồng thời định hướng chung của toàn Đoàn và nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị để triển khai ngay sau Hội nghị.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn tổ chức học tập đúng thành phần, bảo đảm nghiêm túc, thực chất; Bí thư Đoàn các cấp trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị.

Cùng với việc tổ chức Hội nghị, T.Ư Đoàn đã hoàn thiện hệ thống tài liệu phục vụ học tập và sẽ tiếp tục biên tập bài giảng, phát triển các sản phẩm truyền thông số về Nghị quyết. Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc được đề nghị chủ động xây dựng thêm các tài liệu, sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm thanh niên và điều kiện của địa phương, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết đến với cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.