Lê Thị Thu Uyên: Từ sinh viên từng sợ Hóa học đến hành trình trưởng thành ở Trường Đại học Khoa học (Thái Nguyên)

SVO - Không xuất phát từ nền tảng vững về Hóa học, Lê Thị Thu Uyên từng nhiều lần lo lắng liệu mình có thể theo đuổi ngành học đã chọn. Bốn năm đại học giúp cô tìm thấy niềm yêu thích với môn học, đồng thời nhận ra những điều đáng quý hơn cả thành tích là sự đồng hành của thầy cô, gia đình và những bài học về chính mình.

Nếu không nhìn vào những học bổng hay danh hiệu, điều đầu tiên mình muốn mọi người biết về mình là mình từng là một sinh viên rất bình thường, thậm chí còn không có nền tảng tốt về Hóa học. Khi bước chân vào Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, mình từng nghĩ bốn năm phía trước sẽ rất khó khăn vì Hóa không phải là môn học mình tự tin nhất.

Lê Thị Thu Uyên (bên phải) trong ngày tốt nghiệp cùng cô Nguyễn Thị Kim Ngân, giáo viên chủ nhiệm suốt bốn năm đại học. Với Thu Uyên, sự đồng hành của thầy cô là điều quý giá nhất cô mang theo sau quãng đời sinh viên.

Nhưng rồi chính nơi ấy đã khiến mình thay đổi.

Mình nhận ra Hóa học không hề khô khan hay đáng sợ như những gì bản thân từng nghĩ. Cách các thầy cô truyền đạt, sự gần gũi trong từng bài giảng và môi trường học tập đã giúp mình dần tìm thấy niềm yêu thích với ngành học mà trước đây mình chỉ nghĩ mình sẽ cố gắng để vượt qua.

Có lẽ điều mình biết ơn nhất sau bốn năm đại học không phải là những thành tích đạt được, mà là việc mình đã gặp được những người thầy, người cô khiến mình tin rằng một môi trường tốt có thể thay đổi cả cách một người nhìn nhận về chính bản thân mình.

Trong hành trình ấy, người để lại dấu ấn lớn nhất với mình là PGS.TS. Trương Thị Thảo.

Suốt bốn năm đại học, cô không chỉ hướng dẫn mình trong học tập mà còn đồng hành trong rất nhiều câu chuyện của cuộc sống. Mình vẫn nhớ hình ảnh cô nhiều lần thức khuya để viết từng bài báo khoa học, miệt mài với công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến sinh viên.

Lê Thị Thu Uyên (bên phải) trong ngày tốt nghiệp cùng PGS.TS. Trương Thị Thảo - người thầy đã đồng hành và để lại nhiều ảnh hưởng trong suốt bốn năm đại học.

Điều khiến mình khâm phục không phải là những công trình nghiên cứu của cô, mà là sự kiên trì và cách cô đối xử với học trò.

Nhìn cô, mình hiểu rằng giá trị của một người không chỉ nằm ở những gì họ đạt được, mà còn ở cách họ đối xử với những người xung quanh.

Chính sự yêu thương và đồng hành ấy khiến mình luôn tự nhủ, nếu sau này có điều kiện, mình cũng muốn trở thành một người có thể giúp đỡ người khác như cách cô đã từng giúp mình. Không cần giàu có hay làm được điều gì quá lớn lao, chỉ cần mình có thể mang lại điều tích cực cho ai đó là đã đủ ý nghĩa.

Nhiều người nhìn vào bảng thành tích thường nghĩ mình đã có một hành trình thuận lợi.

Nhưng phía sau những học bổng, giải thưởng hay vai trò lớp trưởng là rất nhiều người đã âm thầm đứng phía sau mình.

Đó là cô giáo luôn tận tình chỉ bảo, là những người bạn luôn sẵn sàng động viên, và hơn hết là bố mẹ với những giọt mồ hôi lặng lẽ để mình có điều kiện học tập.

Mình chưa bao giờ nghĩ những thành tích ấy là công sức của riêng mình.

Những đợt thực tập tại doanh nghiệp giúp Thu Uyên hiểu rõ hơn về nghề nghiệp mình theo đuổi và từng bước kết nối kiến thức trên giảng đường với môi trường làm việc thực tế

Trong mỗi dấu mốc mình có được đều có sự kỳ vọng, tình yêu thương và cả những trăn trở của những người luôn tin tưởng mình. Nếu không có họ, mình sẽ không thể đi được đến ngày hôm nay.

Đã có những giai đoạn mình cảm thấy rất mông lung.

Có lúc mình tự hỏi bản thân học để làm gì. Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ ngày một già đi, mình lại thấy áp lực và bất lực hơn. Tương lai phía trước khi ấy giống như một khoảng trống khiến mình càng nghĩ càng thấy bế tắc.

Những lúc như vậy, mình chỉ biết tự nhắc bản thân rằng đừng dành quá nhiều thời gian để lo lắng về những điều chưa xảy ra.

Lo lắng không giúp mọi chuyện tốt hơn, mà chỉ khiến mình thêm mệt mỏi. Điều duy nhất mình có thể làm là hoàn thành thật tốt việc của ngày hôm nay. Rồi từng ngày trôi qua, mình lại tiếp tục bước thêm một bước nhỏ.

Thu Uyên tham gia cuộc thi về Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025.

Nếu phải nói điều mình đánh đổi nhiều nhất trong bốn năm đại học, có lẽ đó là thời gian dành cho mẹ.

Mình là người rất ít khi tâm sự với mẹ. Có những khoảng thời gian bận học, bận thi cử, mẹ chỉ hỏi han vài câu nhưng mình lại cáu gắt hoặc trả lời qua loa vì áp lực.

Đến khi bình tĩnh lại, mình luôn thấy có lỗi.

Mình nhận ra áp lực không thể trở thành lý do để làm tổn thương những người yêu thương mình nhất.

Chính những lần như vậy đã khiến mình học cách điều chỉnh cảm xúc, học cách cân bằng giữa học tập và gia đình. Có lẽ đó cũng là một trong những điều khiến mình trưởng thành hơn sau bốn năm đại học.

Điều lớn nhất mình nhận được sau quãng thời gian ấy không phải là giấy khen hay danh hiệu.

Những mối quan hệ được xây dựng trong quãng đời sinh viên là điều cô luôn trân trọng khi nhìn lại hành trình đã qua.

Mình hiểu rằng, trong cuộc sống sẽ luôn có người yêu quý mình, cũng sẽ có người không thích mình. Điều quan trọng không phải là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, mà là biết trân trọng bản thân và không để những đánh giá xung quanh làm mình nghi ngờ giá trị của chính mình.

Mình cũng tin rằng, môi trường có ý nghĩa rất lớn.

Không phải ai sinh ra cũng giỏi hơn ai. Đôi khi chúng ta chỉ đang ở một nơi chưa đủ phù hợp để phát huy những điều mình có. Khi tìm được đúng môi trường, mỗi người đều có cơ hội thể hiện giá trị của bản thân theo cách riêng.

Thu Uyên nhận học bổng Vallet năm 2025. Theo nữ sinh, những ghi nhận trong học tập chỉ là kết quả của cả một hành trình có sự đồng hành của thầy cô, gia đình và bạn bè.

Nhìn lại hành trình từ năm nhất đến hôm nay, điều mình mong mọi người nhớ về mình không phải là những học bổng hay giải thưởng.

Mình chỉ mong khi nhắc đến mình, mọi người sẽ nhớ đến một sinh viên của Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, nơi mình đã gặp những người thầy, người cô luôn coi sinh viên như con, như em trong gia đình, luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành.

Bởi sau tất cả, điều quý giá nhất mình mang theo rời giảng đường không phải là những thành tích được ghi trên giấy, mà là sự biết ơn dành cho những người đã giúp mình trưởng thành, cùng niềm tin rằng chỉ cần được đặt trong một môi trường phù hợp, mỗi người đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.