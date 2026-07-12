Chọn đúng môi trường để trưởng thành: Hành trình của nữ thủ khoa ngành Hàn Quốc học

SVO - Từ cô gái lần đầu rời Lạng Sơn xuống Thái Nguyên với nhiều bỡ ngỡ và luôn nghĩ mình chưa đủ giỏi, Đặng Thị Bích Đào đã dần học cách bước qua sự tự ti để nắm lấy những cơ hội trước mắt. Với cô, điều quý giá nhất sau gần bốn năm tại trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) không chỉ là những kết quả đạt được, mà còn là hành trình trưởng thành trong một môi trường luôn có thầy cô đồng hành và khích lệ sinh viên phát triển.

Chọn đúng môi trường để trưởng thành từng ngày

Mình là Đặng Thị Bích Đào, 22 tuổi, quê Lạng Sơn, sinh viên lớp Hàn Quốc học B K20, Bộ môn Hàn Quốc học, trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên).

Cô sinh viên năm thứ nhất ấy từng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội chỉ vì cho rằng bản thân chưa đủ giỏi.

Nếu phải kể về mình bằng một câu chuyện thay vì một bản thành tích, mình sẽ bắt đầu từ hình ảnh cô gái 18 tuổi, lần đầu rời quê lên thành phố học đại học. Khi ấy, mình mang theo rất nhiều ước mơ nhưng cũng không ít lo lắng. Lần đầu sống xa gia đình, mọi thứ đều mới mẻ, từ việc học đến cuộc sống tự lập, còn bản thân thì luôn mang trong mình cảm giác chưa đủ giỏi để có thể làm tốt mọi thứ.

Có lẽ, chính Bích Đào cũng chưa từng nghĩ, cô gái luôn e dè, tự ti của những ngày đầu đại học lại dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và chương trình giao lưu chuyên ngành.



Chính sự tự ti ấy khiến mình nhiều lần chần chừ trước những cơ hội. Mình thường nghĩ, người khác sẽ làm tốt hơn mình và lựa chọn đứng phía sau thay vì mạnh dạn thử sức. Chỉ đến khi nhìn lại chặng đường gần bốn năm đã qua, mình mới nhận ra điều thay đổi lớn nhất không phải là những thành tích đạt được, mà là việc mình đã học được cách tin vào chính mình.

Nhiều người từng hỏi, vì sao mình chọn ngành Hàn Quốc học tại trường ĐH Khoa học. Câu trả lời của mình luôn rất đơn giản: Vì thấy phù hợp.

Phù hợp với năng lực của bản thân, với cách mình muốn học và với một môi trường mà mình cảm thấy được quan tâm, được lắng nghe và luôn có cơ hội để tiến bộ. Chính sự phù hợp ấy giúp mình học tập nghiêm túc hơn, tự tin hơn và kiên trì với lựa chọn của mình.

Danh hiệu Thủ khoa đầu ra ngành Hàn Quốc học là kết quả của cả một hành trình bền bỉ tích lũy kiến thức, trải nghiệm và từng bước vượt qua những giới hạn của chính mình.

Cho đến hôm nay, khi chuẩn bị khép lại quãng đời sinh viên, mình càng tin rằng, quyết định năm ấy là hoàn toàn đúng. Mình nhận ra, một môi trường phù hợp không phải là nơi dễ dàng nhất, mà là nơi giúp mỗi người phát huy được khả năng của mình, được thử sức và trưởng thành qua từng trải nghiệm.

Không chỉ học kiến thức, mà còn học cách tin vào bản thân

Điều mình trân trọng nhất trong những năm học tại trường ĐH Khoa học không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là sự đồng hành của các thầy cô.

Là một sinh viên xa nhà, những ngày đầu đến Thái Nguyên, mình không tránh khỏi bỡ ngỡ. Ngoài việc học, mình còn phải làm quen với cuộc sống ở một thành phố mới. Chính trong khoảng thời gian ấy, sự quan tâm của các thầy cô đã giúp mình cảm thấy yên tâm hơn. Không chỉ hỏi han việc học, thầy cô còn quan tâm đến nơi ở, điều kiện sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày của sinh viên.

Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Huyền Trang là người để lại nhiều dấu ấn trong quãng đời đại học của mình. Từ những ngày đầu nhập học cho đến khi thực hiện nghiên cứu khoa học, viết tham luận hay khóa luận tốt nghiệp, mình luôn nhận được sự hướng dẫn rất tận tình. Cô không chỉ góp ý về chuyên môn mà còn luôn động viên mỗi khi mình thiếu tự tin, giúp mình mạnh dạn hơn trước những cơ hội mới.

Sự tận tâm của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Huyền Trang đã trở thành điểm tựa để Đào thêm tự tin trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Có lẽ, chính sự đồng hành ấy đã tạo nên một môi trường học tập gần gũi và ấm áp, nơi mình không chỉ được học kiến thức mà còn học cách trưởng thành.

Nếu có một kỷ niệm khiến mình nhớ nhất trong bốn năm đại học, đó là cuộc thi nói tiếng Hàn năm 2025 do Tổ chức tình nguyện quốc tế Daejin (DIVA) tổ chức. Ban đầu, mình hoàn toàn không có ý định đăng ký. Mình luôn nghĩ, khả năng của bản thân còn hạn chế, sợ không thể hiện tốt và sợ bị so sánh với những thí sinh khác. Vì thế, mình đã do dự rất lâu.

Giải Nhất Cuộc thi Nói tiếng Hàn năm 2025, do Tổ chức tình nguyện quốc tế Daejin (DIVA) tổ chức là cột mốc đánh dấu hành trình vượt qua sự tự ti và dám bước ra khỏi vùng an toàn của Bích Đào.

Chính các cô giáo là những người động viên mình bước qua sự chần chừ ấy. Các cô nói rằng, cuộc thi không chỉ để giành giải mà còn là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và khám phá khả năng của bản thân. Nhờ sự tin tưởng ấy, mình quyết định đăng ký, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều lo lắng.

Vòng sơ khảo là thử thách đầu tiên. Mình chuẩn bị bài nói trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa áp lực, luôn nghĩ mình chưa đủ tốt. Khi nộp bài, mình gần như không dám kỳ vọng điều gì.

Đến khi biết mình được vào vòng chung kết, mình thực sự bất ngờ. Khoảnh khắc ấy khiến mình nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình đã đi xa hơn những gì bản thân từng nghĩ.

Ở vòng chung kết, mình dành rất nhiều thời gian để luyện tập. Mình không chỉ chỉnh sửa phát âm, ngữ pháp mà còn cố gắng truyền tải cảm xúc và câu chuyện của chính mình bằng tiếng Hàn. Ngày bước lên sân khấu, mình vẫn rất run, nhưng lần đầu tiên mình cảm thấy đủ bình tĩnh để tin vào những gì mình đã chuẩn bị.

Đối với Đặng Thị Bích Đào, giải thưởng là lời tri ân gửi đến các thầy cô đã luôn kiên nhẫn động viên, hướng dẫn và tiếp thêm niềm tin để nữ sinh mạnh dạn bước qua những giới hạn của chính mình.

Khi được xướng tên ở giải Nhất, mình thực sự xúc động. Điều mình nhớ nhất không phải là khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận giải, mà là việc mình đã vượt qua được nỗi sợ từng khiến bản thân không dám bắt đầu. Nếu ngày ấy mình không đăng ký dự thi, có lẽ mình sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được đến đâu.

Bốn năm đại học và hành trang lớn nhất mang theo

Nhìn lại bốn năm đại học, điều mình thấy quý giá nhất không phải là những thành tích đạt được, mà là hành trình trưởng thành của chính mình qua từng trải nghiệm và từng thử thách.

Mình hiểu rằng, chỉ cần đủ nỗ lực, đủ kiên trì và dám tin vào bản thân, mỗi người đều có thể tạo nên dấu ấn riêng. Quan trọng hơn, mình may mắn được học tập trong một môi trường luôn khuyến khích sinh viên trải nghiệm, nghiên cứu, sáng tạo và sẵn sàng đồng hành để mỗi người có thể phát huy khả năng của mình.

Tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới.

Nếu có cơ hội gặp lại cô gái 18 tuổi ngày đầu rời Lạng Sơn xuống Thái Nguyên nhập học, mình sẽ chỉ muốn nói rằng: “Đừng quá lo lắng và cũng đừng tự giới hạn bản thân. Những khó khăn ban đầu rồi sẽ qua, chỉ cần luôn cố gắng, không ngừng học hỏi và mạnh dạn nắm lấy những cơ hội đến với mình”.

Mình cũng muốn nhắn gửi đến các bạn tân sinh viên rằng, quãng đời đại học sẽ trôi qua rất nhanh. Hãy trân trọng từng cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và sống hết mình với tuổi trẻ. Bởi sau tất cả, điều còn ở lại không chỉ là những kết quả đạt được, mà là phiên bản trưởng thành hơn của chính mình sau những năm tháng dưới mái trường đại học.