Nhan sắc và thành tích học tập đáng nể của nữ sinh ngành Dược trường ĐH Yersin Đà Lạt vừa lên ngôi Hoa hậu

Với chủ đề "Khám phá vẻ đẹp, văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam", cuộc thi đã hoàn thành sứ mệnh lan tỏa những giá trị di sản quý báu thông qua các tiêu chí cốt lõi: Bảo tồn – Tôn vinh – Lan tỏa.

Trải qua các vòng thi gay cấn, Ban giám khảo đã chọn ra những gương mặt xuất sắc gồm: Hoa hậu Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 Lê Thị Đan Tâm (Khánh Hòa) và Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 Trần Trí Trung (Vĩnh Long).

Đương kim Hoa hậu Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 (sinh năm 2003) tốt nghiệp ngành Dược học, trường ĐH Yersin Đà Lạt. Đan Tâm sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, vóc dáng cân đối. Cô được đánh giá là gương mặt phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Ngoài nhan sắc nổi bật, Đan Tâm sở hữu thành tích "khủng" như: Tốt nghiệp loại Xuất sắc toàn khoá, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường (2022 - 2025), “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh (2022 - 2025), giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo cấp Tỉnh lần thứ 7 (2024), giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 (2023), giải Khuyến khích Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Dược (2025).

Trước khi lên ngôi Hoa hậu Di sản Văn hoá Việt Nam 2026, Đan Tâm từng lọt top 20 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024, giải Ba cuộc thi Học sinh, sinh viên Tài năng - Thanh lịch tỉnh Lâm Đồng, năm học 2022 - 2023, giải Nhì cuộc thi Yersiners Tài năng - Thanh lịch 2023.

Còn đương kim Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 Trí Trung (sinh năm 1998) tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên kịch - điện ảnh, trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật TP. HCM. Anh cũng là nhân tố nổi bật khi tham gia nhiều chương trình tìm kiếm tài năng của showbiz Việt.

Anh sở hữu thành tích đáng nể như Quán quân Người mẫu tài năng 2022, top 10 Duyên dáng Áo dài TP. HCM 2023, top 3 Your voice our voice 2024...

Kết quả chung cuộc bảng Nam đã nhận được sự đồng thuận cao từ cả hội đồng chuyên môn lẫn khán giả: Á vương 1 Trần Đức Trung, Á vương 2 Lưu Đặc Phong, Á vương 3 Nguyễn Hoàng Huân, Á vương 4 Nguyễn Đoàn Gia Tuấn và Đại sứ Di sản Văn hóa Phạm Minh Quân.

Bên cạnh đó, các giải thưởng Á hậu cũng đã được trao cho những cá nhân có màn thể hiện ấn tượng: Á hậu 1 Nguyễn Xuân Tâm, Á hậu 2 Lê Trần Anh Thư, Á hậu 3 Lý Kim Ngân và Á hậu 4 Phạm Đinh Như Ý.