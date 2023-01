Nam sinh quê Cà Mau là Đảng viên, sinh viên 5 tốt chia sẻ về dự định của năm mới 2023

SVVN - Tạ Trung Kiên là sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Môi trường Viện Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Khi học THPT, Trung Kiên đạt nhiều thành tích trong học tập và hoạt động Đoàn – Hội: Học bổng tài năng 3 năm liên tục, sinh viên tiêu biểu của ngành 7 kỳ liên tiếp, sinh viên 5 tốt cấp TƯ năm học 2021 – 2022, bằng khen của Tỉnh đoàn Tiền Giang về thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa Hè xanh 2022,...

Bên cạnh những thành tích đạt được, bản thân mình đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân trong cả lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm lãnh đạo, làm việc đội nhóm. Ngoài ra, trong khoảng thời gian theo học tại trường, mình còn tham gia làm việc tại 2 công ty tư nhân thuộc lĩnh vực chuyên ngành nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn phục vụ cho việc ra trường đi làm sau này. Đó là những khoảng thời gian vô cùng quý báu, là hành trang để bản thân có bước chạy đà, chuẩn bị cho mình những bài học kinh nghiệm để bước vào “sân chơi” của các nhà tuyển dụng.

Bản thân là sinh viên cũng vừa là Đảng viên, trong cuộc sống thường hay va vấp, và trải qua vô số những điều khó khăn và cực nhọc. Nhớ lại khoảng thời gian hai năm sau khi tốt nghiệp THPT, mất phương hướng và luôn suy nghĩ tìm cho mình 1 hướng đi trong tương lai, có những lúc mình trầm cảm, khó ngủ, luôn cho bản thân là vô dụng kém cỏi, chênh vênh với những quyết định. Khi bước chân vào giảng đường Đại học, bản thân cũng mặc cảm so với các bạn sinh viên khác vì mình “quá lứa, lỡ thì”, dường như muốn thu mình lại so với đám đông. Nhưng bằng một niềm tin không lung lay, từ một ý chí quyết tâm muốn thay đổi, thay đổi những nghịch cảnh hiện tại, cùng với đó là sự động viên, ủng hộ to lớn đến từ gia đình và từ thầy cô Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH, bản thân mình đã kiên cường vượt qua. Để có được thành quả như ngày hôm nay, mình từng rơi những giọt nước mắt, mồ hôi cho những ngày đêm khổ luyện, học tập và tham gia hoạt động. Mình đã nỗ lực không ngừng nghĩ, không cho phép bản thân lung lay dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi người khác nghỉ ngơi cũng là lúc mình cho bản thân thêm 1 cơ hội để cố gắng. Và thành quả ngày hôm nay là xứng đáng cho những nỗ lực trong khoảng thời gian dài đã qua.

Bản thân là một người trẻ, một người Đảng viên, một người Đoàn viên, mình luôn đau đáu những dự định cùng nhiều điều lớn lao, luôn muốn làm để bản thân, gia đình và xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Trong phong trào sinh viên, mình từng tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp Trường (HUTECH Startup Wings) với dự án “Viên nén rửa tay sát khuẩn HIAS”, đó là một ý tưởng sản xuất ra viên rửa tay gọn nhẹ trong thời điểm dịch bệnh COVID - 19 đang hoành hành trên cả nước. Đó là khát khao của tuổi trẻ, mong muốn cống hiến, đóng góp một phần sức lực, trí tuệ của mình để xây dựng đất nước văn minh và giàu mạnh hơn.

Đào, mai đua nhau khoe sắc chính là dấu hiệu cho một năm cũ trôi qua, năm mới lại tới. Tết đến Xuân về là dịp nhà nhà người người cùng nhau sum họp, quây quần sau những lo toan trong công việc, học tập. Trước sự nhộn nhịp của những ngày cuối năm, mình cũng dần hoàn tất công việc để về quê đón Tết cùng gia đình. Bởi gia đình chính là điều quan trọng nhất đối. Gia đình vừa là động lực để mình nỗ lực hơn mỗi ngày và cũng chính là nơi ấm áp, bình yên nhất để mình trở về.

Tết năm nay, mình sắp xếp công việc và về sớm để về nhà dọn dẹp, bếp núc và phụ giúp công việc buôn bán của gia đình. Cứ đến độ Tết đến mình đều làm những công việc như thế, tuy lặp lại nhưng bản thân vẫn giữ những xúc cảm rất đặc biệt. Mỗi năm mình luôn có không khí hân hoan khi được đón tết sum vầy với gia đình. Bản thân cũng tranh thủ trong khoảng thời gian đấy, học thêm một vài kiến thức phục vụ cho chuyên ngành của mình như: Revit, AutoCad,…

Đối với mình, mong muốn được thực hiện nhất trong năm 2023 là có thể tìm được công việc mới, môi trường làm việc năng động và có thử thách để bản thân thêm những trải nghiệm, động lực phấn đấu để đạt được những điều kỳ diệu nhất. Năm 2022 đang dần khép lại với mục tiêu đã được hoàn thành có lẽ là một thành công của chính bản thân mình. Bước tới 2023 mình muốn "nâng cấp" bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn nữa cùng nhiều mục tiêu, trải nghiệm mới. Cuối cùng mình muốn gửi đến các bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền phong lời chúc sức khỏe và thành công trong năm Quý Mão 2023.