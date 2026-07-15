'Bộ tứ báo thù ấn tượng nhất xứ Hàn' quấy đảo màn ảnh rộng tháng Tám

Lee Jung Eun, Gong Hyo Jin, Park So Dam và Lee Yeon đóng vai chính trong bộ phim trả thù gia đình sắp ra mắt The Journey to Gyeongju, dự kiến ​​khởi chiếu vào ngày 26/8. Bộ phim pha trộn giữa kịch tính gia đình khắc nghiệt với sức hút của thể loại phim kinh dị.

Câu chuyện xoay quanh bốn người phụ nữ: Người mẹ, Ok-sil (Lee Jung Eun), và ba cô con gái của bà, Jang-ju (Gong Hyo Jin), Young-ju (Park So Dam), và Dong-ju (Lee Yeon). Tám năm sau khi cô con gái út, Gyeongju, mất tích trong một chuyến đi học và không bao giờ trở về nhà, gia đình bắt đầu một chuyến đi mà họ gọi là "chuyến đi giết người". Chuyến đi này không phải để hàn gắn vết thương. Đó là một nhiệm vụ trả thù đã được lên kế hoạch.

Tấm áp phích đầu tiên cho thấy bốn người phụ nữ bên trong một chiếc xe tải màu vàng, mỗi người mang một phần kế hoạch khác nhau. Ok-sil cầm tràng hạt, lưỡng lự giữa lời cầu nguyện tuyệt vọng và quyết tâm sắt đá. Jang-ju cầm lái với ánh mắt cảnh giác, đóng vai trò người lập kế hoạch cho nhóm. Young-ju thử một chiếc máy ảnh dùng một lần, một hành động tưởng chừng vô hại nhưng lại là một phần trong bằng chứng ngoại phạm của họ. Dong-ju ngủ say sưa, trái ngược hoàn toàn với mục đích đen tối của chuyến đi. Một bóng người màu đỏ nằm giữa họ, một manh mối trực quan rõ ràng về điều họ đang che giấu.

Tấm áp phích thứ hai cho thấy bốn người mỉm cười chụp ảnh kỷ niệm tại cung điện Donggung và chùa Wolji lịch sử ở Gyeongju, mặc áo phông "GIA ĐÌNH" đồng phục. Hình ảnh đoàn kết đó là một vỏ bọc được xây dựng trên một âm mưu trả thù kéo dài tám năm, và khẩu hiệu đã nói rõ điều đó: "Chuyến đi là bằng chứng ngoại phạm, mục đích là trả thù. Chúng tôi đã bắt cóc một kẻ giết người". Những vết máu mờ trên áp phích cho thấy những người phụ nữ này sẵn sàng đi xa đến mức nào.

Đạo diễn Kim Mi Jo chỉ đạo dự án này sau bộ phim đầu tay Gull, tác phẩm gây chú ý nhờ phong cách và cách kể chuyện độc đáo của cô. The Journey to Gyeong-ju đánh dấu bước chân đầu tiên của cô vào điện ảnh thương mại, và bộ phim đã nhận được lời mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Hawaii và Liên hoan phim Hàn Quốc Florence. Với dàn diễn viên hùng hậu và câu chuyện xoay quanh nỗi đau và sự báo thù, bộ phim sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 26/8.