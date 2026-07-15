Á hậu Hoàng My: Người đẹp hiếm hoi của 'Hoa hậu Việt Nam' tham dự hai cuộc thi nhan sắc đình đám thế giới

Trong showbiz Việt, Vũ Thị Hoàng My nổi tiếng bởi những bước chân mạnh mẽ trên sàn diễn thời trang lẫn vẻ đẹp đầy cá tính. Khác với các “mỹ nhân” bước ra từ Hoa hậu Việt Nam luôn có nét dịu dàng, thanh tú, Á hậu Hoàng My hướng đến vẻ đẹp khỏe khắn và quyến rũ.

Năm 2010, khi đang là sinh viên trường ĐH RMIT, Vũ Thị Hoàng My đã xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Với khả năng ngoại ngữ tốt cùng sự nhạy bén trong ứng xử, Hoàng My nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, Hoàng My được chọn đi thi Miss Universe 2011 và Miss World 2012. Đến nay, cô là một trong các Á hậu Hoa hậu Việt Nam hiếm hoi có cơ hội tham dự cả hai hai cuộc thi nhan sắc đình đám thế giới.

Tại Miss World 2012, Á hậu Hoàng My liên tiếp lọt top các phần thi quan trọng như top 40 Hoa hậu Biển, top 30 người đẹp có phần thi ứng xử cao điểm nhất. Chung cuộc, Hoàng My bước vào top 15 Miss World năm đó. “Nàng Hậu” nối dài giữ chuỗi “in top” cho các đại diện Việt Nam tại cuộc thi danh giá này.

Với các thành tích đạt được từ các cuộc thi nhan sắc, Á hậu Hoàng My không tham gia showbiz. Ngược lại, cô chọn theo đuổi tri thức khi chuyên tâm theo học chuyên ngành Sản xuất phim tại New York film academy, Los Angeles (Mỹ).

Về sau, “nàng Hậu” chọn tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhan sắc và các hoạt động thiện nguyện. Hiện tại, Á hậu Hoàng My tập trung chăm sóc gia đình và con gái. Cô cũng không chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng tư.