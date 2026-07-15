Người hâm mộ 'sốc' trước vẻ ngoài của Han Soo Hee

Nữ diễn viên Han So Hee một lần nữa khoe nhan sắc không gì sánh bằng với việc tung ra những bức ảnh hậu trường trên mạng xã hội của mình.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Han So Hee nhìn thẳng vào máy ảnh với mái tóc dài thẳng mượt và những đường nét nổi bật. Đôi mắt của cô, được trang điểm càng thêm sắc sảo, và những đường nét ba chiều trên khuôn mặt vô cùng cuốn hút.

Trong một bức ảnh khác, cô tạo dáng trước khung cảnh thành phố về đêm, kết hợp áo khoác da đen với quần short. Đôi chân thon dài, tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu và sức hút mãnh liệt của cô tạo nên một bầu không khí gợi nhớ đến một buổi chụp ảnh chuyên nghiệp.

Trong một bức ảnh chụp vẻ ngoài tự nhiên khi cầm điện thoại trước gương, cô khoe làn da không tì vết và vẻ đẹp như búp bê, trong khi ở bức ảnh ngồi trên lan can sân thượng, cô lại thể hiện một vẻ quyến rũ khác với biểu cảm sang trọng.

Đặc biệt, khi những bức ảnh với nhiều tâm trạng khác nhau xen kẽ giữa trước và sau khi trang điểm được đăng tải, người hâm mộ đã phản ứng với những bình luận như: Có phải cùng một người không?, Phong cách đã hoàn toàn thay đổi, Khuôn mặt còn phi thực hơn cả AI, Đúng như dự đoán, bậc thầy về tạo dáng chụp ảnh, Mỗi bức ảnh đều là huyền thoại...

Han So Hee đã xác nhận tham gia series Solo Leveling của Netflix như dự án tiếp theo của mình, làm dấy lên kỳ vọng về sự kết hợp ăn ý giữa cô và nam diễn viên Byeon Woo Seok.

Cô cũng dự kiến ​​sẽ ra mắt bộ phim điện ảnh Intern trong năm nay. Intern kể về câu chuyện của Han So Hee trong vai Sun Woo, CEO của một công ty thời trang tuyển dụng Choi Min Sik trong vai Ki Ho, một người giàu kinh nghiệm làm thực tập sinh cao cấp. Sự chú ý đang tập trung vào sự chuyển mình trong diễn xuất của Han So Hee.