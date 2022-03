Nữ sinh Ngoại thương ẵm trọn 3 học bổng toàn phần từ Châu Âu

SVVN - Trần Thị Ngân, sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại K56, trường ĐH Ngoại thương không chỉ được biết đến là tân chủ nhân của Học bổng Honda Awards 2021 mà còn “ẵm” trọn combo Học bổng Thạc sĩ toàn phần chính phủ Pháp Eiffel Excellence, International Excellence đại học Padova Ý và Erasmus Mundus từ Ủy ban Liên minh Châu Âu 2022 tại 4 quốc gia Thụy Điển, Đức, Ý, Bỉ.

Đối với Ngân, hành trình tuổi trẻ gói gọn trong 3 từ: “Bản lĩnh - Thay đổi - Khác biệt”. “Mình từng là một người khá rụt rè và ngại thay đổi, từng không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể đi du học cả. Bốn năm ở Ngoại Thương đã dạy cho mình cách để tin tưởng vào sức mạnh bên trong và tự tin chinh phục những thứ mình nghĩ là không thể. Điều tuyệt vời nhất ở Ngoại Thương với mình là sự cởi mở của thầy cô và bạn bè, khiến mình có cơ hội không ngại thử, không ngại sai”, Ngân chia sẻ.

Là sinh viên của trường Ngoại thương, Ngân may mắn có được cơ hội tham gia chương trình exchange tại Bỉ, cho Ngân trải nghiệm thật đáng nhớ những ngày rong ruổi khắp 7 nước châu Âu trong 6 tháng và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Cũng từ đó Ngân nhận thức sâu sắc giá trị của sự đa dạng và hòa hợp, học được cách tôn trọng sự khác biệt của mỗi người, cởi mở hơn khi đón nhận những khác biệt của các nền văn hóa. Ngân cũng muốn nhắn nhủ thêm với các bạn sinh viên rằng: “Nếu các bạn có cơ hội để bước ra thế giới, mình chỉ muốn khuyên các bạn hãy tự tin để tham gia nhiều hoạt động nhất có thể, tạo dựng nhiều nhất các mối quan hệ với các anh chị và bạn bè, thầy cô ở trường đối tác. Bởi họ sẽ chính là những người mở cho các bạn cơ hội trong tương lai.”

Là chủ nhân của hàng loạt học bổng thạc sĩ toàn phần danh giá đến từ châu Âu, khi được hỏi về bí quyết thành công, Ngân bật mí: “Các bạn nên xác định thứ gọi là “insight” của hội đồng học bổng để biết họ đang thực sự tìm kiếm một ứng viên thế nào? Điều đầu tiên là xác định bạn muốn đi đâu Châu Âu hay Mỹ, Úc, sau đó là loại học bổng nào? (ví dụ như: Học bổng chính phủ, Học bổng trường, Học bổng tổ chức). Bởi mỗi loại học bổng, mỗi quốc gia sẽ có những ưu tiên khác nhau trong hồ sơ ứng viên, và bạn phải hiểu được để thể hiện bạn là người phù hợp và xứng đáng. Mình không phải là người có hồ sơ xuất sắc, nhưng mình khá tự tin về việc mình hiểu được quỹ học bổng mình nộp họ cần gì, và mình sẽ điều chỉnh hồ sơ để trở thành một người “phù hợp”.

Chia sẻ về cách đương đầu với những thử thách trên hành trình chạm tới ước mơ châu Âu, Ngân cho biết: “Hành trình theo đuổi học bổng là hành trình khó khăn, và cực kỳ dễ bỏ cuộc. Bởi vậy mình luôn đặt cho mình một câu hỏi WHY (a strong why statement) trong suốt thời gian đó để hiểu tại sao mình cần tiếp tục cố gắng. Mình tin vào luật hấp dẫn, nên luôn nghĩ về việc một năm tới ở Châu Âu sẽ thế nào, và tin nó chắc chắn sẽ xảy ra. Điều tuyệt vời nữa là mình luôn có một người đồng hành để chia sẻ những khó khăn và truyền động lực cho mình; một người bạn luôn nghe mình than thở và kể lể, rồi cùng mình đợi kết quả. Hãy tìm cho bạn một người đồng hành để mạnh mẽ hơn trước các thách thức!”