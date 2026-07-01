Quản lý top 3 ‘Hoa hậu Việt Nam 2024’ Võ Hiếu Nghĩa: ‘Đây là một công việc đòi hỏi rất cao về tính nguyên tắc’

SVO - Sau một thời gian đồng hành cùng top 3 ‘Hoa hậu Việt Nam 2024’ với vai trò quản lý, anh Võ Hiếu Nghĩa đã có những chia sẻ thú vị ít ai biết về các cô gái tài năng. Họ đã cùng nhau đi qua một nhiệm kỳ rực rỡ và vượt qua nhiều áp lực để hoàn thành trách nhiệm công việc.

Cơ duyên nào đưa anh đến với công việc quản lý của Hoa hậu Việt Nam và có những áp lực ra sao?

Thật sự, tôi rất có duyên với top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024. Trước đó, tôi cũng đã làm về lĩnh vực Hoa hậu và quản lý nghệ sĩ nên may mắn có dịp gặp gỡ Ban tổ chức, lãnh đạo công ty Hoàng Thành Media và bén duyên đến giờ. Mỗi công việc đều có áp lực riêng. Nhưng với công việc này áp lực có thể sẽ nhiều hơn, vì áp lực đến từ rất nhiều phía, trong đó có quý khán giả và công chúng yêu mến Hoa hậu Việt Nam. Nhưng tôi rất vui và hạnh phúc khi ai đó biết đến mình và công việc của mình.

Trong hành trình đồng hành cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, điều anh cảm nhận về các cô gái từ khi là thí sinh đến hiện tại đã có những thay đổi như thế nào?

Mỗi bạn có một tính cách, thế mạnh riêng và chỉ cần có điều kiện thì top 3 sẽ toả sáng. Hiện tại, Hoa hậu Hà Trúc Linh vẫn mạnh mẽ, tự lập và thể hiện sự chu toàn, luôn hoàn thiện và học hỏi để hướng đến mục tiêu đã đặt ra. Á hậu 1 Châu Anh được thử sức và chinh phục được nhiều mảng của nghệ thuật, không chỉ có sự kỷ luật, mà bạn rất nữ tính, khéo léo và đầy tình cảm. Còn Á hậu 2 Vân Nhi luôn toả ra năng lượng tích cực, dễ thương, gần gũi và luôn trau dồi để tốt hơn và thành công hơn.

Với lịch trình dày đặc của top 3, anh sắp xếp công việc ra sao để họ vừa hoàn thành việc học ở trường, vừa hoàn thành nhiệm kỳ?

Về việc này, thật sự chúng tôi rất biết ơn Ban tổ chức, công ty chủ quản Hoa hậu Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các bạn thực hiện sứ mệnh của mình đến xã hội, cộng đồng và lan toả giá trị tích cực. Việc học của các bạn vẫn được ưu tiên. Hoa hậu Trúc Linh đang là sinh viên năm cuối, vẫn tham gia các môn học cuối cùng để tốt nghiệp. Châu Anh vẫn đến trường học tập, trau dồi trình độ, kỹ năng, không chỉ học kiến thức, mà còn học nhạc cụ, các môn nghệ thuật khác. Vân Nhi vẫn theo sát việc học trên lớp, thuyết trình hay làm bài tập nhóm, đảm bảo việc học tại trường của cô sinh viên năm thứ ba. Có khi, các bạn vừa đi sự kiện xong là đi học, hay học xong là đi sự kiện.

Trong suốt hành trình đồng hành bên cạnh top 3, anh có kỷ niệm nào đặc biệt đáng nhớ về công việc này thú vị này?

Kỷ niệm của chúng tôi rất nhiều. Có những sự kiện mà top 3 chỉ có vài tiếng đồng hồ để chuẩn bị, hay một ngày được tham gia nhiều sự kiện cùng lúc nên chạy rất nhiều và rất vui. Có lần còn suýt trễ chuyến bay, hay một ngày bay 3 nơi. Nhưng kỷ niệm đầu tiên luôn đáng nhớ. Đó là sau đêm đăng quang, các bạn được ngủ rất ít vì lịch trình dày đặc, nên cứ lên xe là thi nhau ngủ. Tôi phải ngồi canh và các bạn trợ lý phải đỡ phần đầu của các bạn vì sợ rớt vương miện, do nếu tháo xuống thì hư tóc và không kịp chỉnh tranh lại cho sự kiện sau.

Làm quản lý có những nguyên tắc nào trong công việc mà anh buộc phải có để không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của top 3 Hoa hậu Việt Nam?

Đây là một công việc đòi hỏi rất cao về tính nguyên tắc. Phải biết làm việc và giải quyết vấn đề cùng tập thể, vì một cá nhân khó mà thành công được. Nguyên tắc về thời gian, nguyên tắc giải quyết vấn đề, xử lý mâu thuẫn, chuyên nghiệp, nguyên tắc giao tiếp với công chúng… Và nguyên tắc tôi thấy rất quan trọng là bảo mật thông tin, mọi phát ngôn chia sẻ đều phải thật cẩn trọng và đúng đắn, phù hợp chuẩn mực ứng xử.

Và với các bạn trẻ cũng đang có định hướng theo đuổi công việc mang tính đặc thù như thế này, anh có lời khuyên gì để các bạn hiểu và theo đuổi ước mơ?

Công việc nào cũng cần đam mê thật sự, vì công việc này đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Trong đó, quản lý con người là một việc không hề đơn giản. Nếu có cơ hội, các bạn cứ mạnh dạn thử, bắt đầu từ những việc nhỏ, dần dần sẽ đủ sức để đảm nhận. Và đặc biệt, phải thật sự yêu thương người mà mình làm việc, quản lý, cùng với một tập thể giỏi và đoàn kết.

Nhiệm kỳ của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng gần kết thúc. Với vai trò quản lý đồng hành cùng các cô gái, anh muốn gửi đến họ những chia sẻ gì?

Top 3 thương mến! Khi còn nhìn thấy nhau, còn được làm việc cùng nhau thì hãy yêu thương nhau hết mực. Tôi chúc các cô gái luôn bản lĩnh, mạnh mẽ và toả sáng bằng tất cả những gì mình có. Chúc top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 luôn yêu thương mọi người, biết lắng nghe, chia sẻ, luôn thượng tôn pháp luật và sống thật có giá trị.

Và anh có lời khuyên nào cho các bạn thí sinh sẽ bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026?

Các bạn hãy cứ trải nghiệm với thanh xuân, với tuổi trẻ của mình. Và khi các bạn đã quyết tâm thì phải làm bằng được, có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. Hãy 'toả sáng' bằng cách mà các bạn có thể.

Cảm ơn anh Võ Hiếu Nghĩa