Heo Nam Jun: 'Cha Se Gye làm thay đổi cuộc đời tôi'

Mặc dù được quảng bá là phim hài lãng mạn, nhưng phim đã thể hiện sống động nhiều khía cạnh đa dạng của Heo Nam Jun trong suốt 14 tập, bao gồm cả tình cảm, hành động, hình sự và phim lịch sử. Khoác lên mình bộ trang phục của Cha Se Gye, người thừa kế tài phiệt đời thứ ba, Heo Nam Jun đã biến hóa từ một người đàn ông ăn nói khéo léo, thẳng thắn thành một nhân vật mang trong mình những vết thương lòng sâu sắc, đôi khi mang lại tiếng cười và đôi khi lại gây xúc động.

Phản ứng của khán giả đối với nhân vật "chàng trai mạnh mẽ nhưng dịu dàng" của anh cũng rất nhiệt tình. Heo Nam Jun chia sẻ: "Tôi đang sống hạnh phúc vì bộ phim đang thành công. Khi tôi đến phim trường, nhiều người nhận ra tôi hơn khi đi ngang qua, và tôi thực sự cảm nhận được điều đó qua những tin nhắn mà tôi nhận được từ những người xung quanh". Khi được nhắc đến cách các đồng nghiệp, như nam diễn viên Kim Do Hoon và Young K của nhóm DAY6, cổ vũ anh một cách vui vẻ, anh mỉm cười như muốn nói: "Không thể nào khác được".

Ấn tượng đầu tiên của Heo Nam Jun về My Royal Nemesis là: “Trông có vẻ sẽ rất thú vị. T9ác phẩm không bị gò bó, và chuyện tình cảm rất hấp dẫn. Tôi đã rất lo lắng. Tôi cảm thấy phim hài lãng mạn cần sự tinh tế hơn. Đó không phải là thể loại dựa vào những cảnh giật gân hay thủ pháp kịch tính, phải không? Vì vậy, tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi ngay từ đầu. Cha Se Gye là một nhân vật thẳng thắn với lòng tự trọng mạnh mẽ. Tôi đã rất trăn trở về việc nên nói bao nhiêu lời có thể nghe có vẻ khó chịu. Biên kịch đã xây dựng nhân vật rất tỉ mỉ. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ ngay cả cách nói chuyện đó cũng có thể trông quyến rũ”.

Về Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun miêu tả: “Thật tuyệt khi chúng tôi thực sự rất hợp nhau. Cô ấy cố gắng làm cho đoàn làm phim tươi sáng nhất có thể, ngay cả trong những tình huống khó khăn. Không tập dượt qua loa, và cô ấy biết chính xác tại sao mỗi cảnh quay lại cần thiết. Nhìn Lim Ji Yeon , tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình cần phải nỗ lực hơn nữa”.

Khi quá trình quay phim vượt qua nửa chặng đường, nhân vật Cha Se Gye bắt đầu tự nhiên mang đậm dấu ấn cá tính của anh. Mặc dù thường phân tích kịch bản một cách lý trí, nhưng đến một lúc nào đó, trái tim anh phản ứng trước lý trí: “Tôi thường có xu hướng liên tục tính toán và đặt câu hỏi ngay cả trên phim trường. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi bắt đầu ít dùng lý trí hơn. Khi càng nhập tâm vào vai diễn, đã có lúc tôi tin tưởng vào bản thân và chỉ làm theo”.

Cũng có những phân đoạn anh tự đồng hóa mình vào nhân vật Cha Se Gye. Heo Nam Jun giải thích: “Ai cũng có cả mặt ấm áp và lạnh lùng, phải không? Tôi cũng có những mặt dễ tổn thương và trẻ con. Tuy nhiên, những khía cạnh lạnh lùng của Cha Se Gye thực ra lại gần gũi hơn với những phẩm chất mà tôi muốn học hỏi. Tôi đã cố gắng kết hợp sự điềm tĩnh của những người mà tôi ngưỡng mộ”.

Tuy nhiên, trên thực tế, Heo Nam Jun khiêm tốn hơn nhiều so với Cha Se Gye. Heo Nam Jun tiết lộ: “Tôi luôn thích những niềm vui nhỏ bé. Ăn những món ăn ngon, hít thở không khí trong lành và xem những chương trình giải trí. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người tôi yêu quý là điều quan trọng”.

Phong cách hẹn hò của anh ấy cũng không khác biệt nhiều. Anh ấy không phải là kiểu người tiến thẳng về phía trước mà không do dự như Cha Se Gye, nhưng anh ấy cũng không phải là kiểu người thích chơi trò “kéo đẩy”: “Thay vào đó, khi tình cảm sâu đậm, tôi thường không dễ dàng thể hiện ra. Tôi là kiểu người hay suy nghĩ quá nhiều”.

Để tạo nên vẻ quyến rũ thoải mái của Cha Se Gye, Heo Nam Jun đã lấy cảm hứng từ những người xung quanh mình trong cuộc sống thực. Cảm giác dễ chịu và ổn định đến từ cách anh ấy cố gắng giải quyết mọi tình huống một cách bình tĩnh thay vì để cảm xúc lấn át lý trí, bất kể chuyện gì xảy ra. Ví dụ điển hình là người dẫn chương trình Dex, người mà anh ấy đã từng nhắc đến trong một chương trình truyền hình. Heo Nam Jun gửi lời chào hỏi: “Tôi vẫn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh ấy. Tôi rất biết ơn. Tôi muốn được gặp anh ấy một ngày nào đó”.

Bộ phim My Royal Nemesis đã kết thúc thành công, phá vỡ kỷ lục tỷ lệ người xem cao nhất của chính mình, với 14,1% cho tập cuối. Nó cũng trở thành một kỷ niệm đặc biệt đối với Heo Nam Jun. Trên hết, đó là thời điểm để anh khẳng định lại tinh thần trách nhiệm của mình, với tư cách là một diễn viên. Dự án tiếp theo của anh là bộ phim truyền hình Whale Star: The Gyeongseong Mermaid của đài tvN.