'Siêu phẩm' kinh dị 'Leviticus' ra rạp Việt, 'Minions và Quái vật' mở màn doanh thu bùng nổ

SVO - Rạp Việt mùa Hè 2026 đang 'nóng' hơn, với nhiều bộ phim, đa dạng về thể loại, ra mắt.

Nỗi kinh hoàng bắt nguồn từ những điều cấm kỵ

Sau một loạt những "cơn sốt" kinh dị gây chao đảo màn ảnh rộng toàn cầu, Hollywood tiếp tục khiến khán giả thích thú khi “giữ chuỗi” với Bóng quỷ - Leviticus. Tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Adrian Chiarella tiếp cận trực diện sự đàn áp bản ngã khốc liệt, khi sự thờ ơ, kỳ thị nuốt chửng lấy những con người trẻ.

Bối cảnh của Bóng quỷ được đặt tại một thị trấn nhỏ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nằm im lìm và u uất giữa vùng nông thôn hẻo lánh của nước Úc. Tại đây, quyền lực tối cao nằm trong tay một cộng đồng tôn giáo cực đoan, bảo thủ.

Họ vận hành thị trấn bằng hệ thống giáo luật nghiêm ngặt, nơi mọi hành vi, lời nói và thậm chí là cảm xúc cá nhân của mỗi cư dân đều bị giám sát chặt chẽ, với danh nghĩa đảm bảo đức tin được thuần khiết nhất.

Chính điều đó đã gieo rắc mầm mống bi kịch cho hai chàng trai trẻ Naim và Ryan. Thay vì được tự do khám phá thế giới và bản thân, cả hai lập tức bị gia đình và các chức sắc giáo khu phát hiện, đày đọa.

Đặc biệt, tình yêu mà Naim và Ryan dành cho nhau bị xem là “sự lệch lạc tội lỗi”, đe dọa cộng đồng, từ đó dẫn đến hàng loạt hành vi bạo lực tinh thần lẫn thể xác để ép buộc cả hai “khôi phục cài đặt gốc”.

Bóng quỷ là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của việc cực đoan hóa đức tin, kéo theo đó là sự tàn bạo khi ép ai đó phải chối bỏ bản ngã. Nỗi sợ hãi trong phim không chỉ đến từ thực thể cõi âm, mà còn từ những “con quỷ đội lốt người” mang lớp vỏ bọc vô cảm, lợi dụng sự thánh thiện để đàn áp người khác yếu thế hơn.

Cuộc đổ bộ hoành tráng của các Minions

Khẳng định sức nóng ngay trước ngày công chiếu chính thức, Minions và Quái vật đã vươn lên top 1 doanh thu suất chiếu đặc biệt phim hoạt hình Hollywood tại Việt Nam, thu về hơn 27 tỷ đồng, chỉ sau các suất chiếu sớm.

Minions và Quái vật sẽ diễn ra trước khi Minions tìm được “bến đỗ” là Gru trong Kẻ trộm Mặt trăng, khám phá hành trình của các Minion trên con đường “trầy trật” tìm phản diện để phụng sự.

Trong tác phẩm lần này, cơ duyên đã đưa các "báo thủ màu vàng" bước vào một thế giới hoàn toàn mới, với thời đại phim ảnh bùng nổ tại Hollywood và sự chuyển dịch từ phim câm sang phim có tiếng.

Bộ ba lần này là James, Henry và Ed quyết tâm làm một tác phẩm để đời, nhưng trong quá trình đó, chúng đã triệu hồi một thế giới sinh vật huyền bí gồm các quái vật cổ xưa. Với bản tính vụng về nhưng luôn nhiệt tình quá mức, sự xuất hiện của binh đoàn Minions đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của thế giới cả con người lẫn quái vật, tạo nên vô số tình huống dở khóc dở cười.

Phim do đạo diễn Pierre Coffin kiêm lồng tiếng cho các Minion, có sự góp giọng của các diễn viên đình đám như Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg và đặc biệt là sự tái xuất của "cha đẻ Star wars" George Lucas. Tại Việt Nam, nghệ sĩ Trấn Thành sẽ tham gia lồng tiếng cho nhân vật Max - vị đạo diễn tham vọng của Hollywood.

Phim kinh dị quy tụ bộ tứ "ngôi sao" đình đám Thái Lan

Ma nữ oán tình - The stain chính thức tung main poster và main trailer. Phim hé lộ câu chuyện tình ái đầy dục vọng, chia ly và nhiều ân oán. Bộ phim quy tụ "dàn sao" đình đám Thái Lan gồm: Engfa Waraha, Apo Nattawin, Freen Sarocha và Jes Jespipat.

Trailer chính thức của Ma nữ oán tình "gây sốt" với loạt phân cảnh tình cảm nóng bỏng giữa Engfa Waraha và Apo Nattawin, khắc họa một mối tình say đắm nhưng cũng chất chứa đầy dục vọng.

Xen kẽ những khoảnh khắc lãng mạn là hàng loạt tình tiết rùng rợn, các màn hù dọa ám ảnh, cùng những mảng miếng hài được lồng ghép khéo léo, hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm giải trí vừa kịch tính, vừa cuốn hút.

Bên cạnh cặp đôi nam nữ chính là hai cái tên hàng đầu Thái Lan, phim còn gây chú ý với sự góp mặt của Freen Sarocha và Jes Jespipat. Được mệnh danh là “ngọc nữ thế hệ mới” của màn ảnh Thái Lan, Freen Sarocha bắt đầu được khán giả biết đến qua nhiều dự án truyền hình. Sau đó, cô dần khẳng định tài năng và trở thành "ngôi sao" mới của màn ảnh Thái.

Riêng Jes Jespipat là nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai và thực lực diễn xuất được đánh giá cao của màn ảnh Thái Lan. Gia nhập làng giải trí từ năm 2013, Jes ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách. Đặc biệt là "siêu phẩm boylove" 4MINUTES đưa tên tuổi Jes Jespipat vươn xa khỏi phạm vi Thái Lan, giúp anh mở rộng sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.

Ma nữ oán tình do Krisda Witthayakhajorndet, Bhanbhassa Dhubthien và Ping Lumpraploeng đồng đạo diễn, sở hữu câu chuyện hấp dẫn đan xen giữa yếu tố tâm linh, kinh dị và tình cảm.

Cùng màn thể hiện của dàn diễn viên trẻ được yêu thích bậc nhất Thái Lan, bộ phim hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh vừa kịch tính, vừa rùng rợn tại rạp Việt.