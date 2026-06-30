Ca sĩ Trịnh Thăng Bình: 'Một bản hit thật sự không có hạn sử dụng'

SVO - Sau tập mở màn 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026', Trịnh Thăng Bình là một trong những nghệ sĩ tạo được nhiều dấu ấn. Không chỉ gây chú ý với hai phần trình diễn 'Người ấy' và 'Vỡ tan', nam ca sĩ còn đảm nhận vai trò xây dựng tiết mục cho đội 'Quái kiệt mộng mơ'.

Ở phần trình diễn cá nhân, Trịnh Thăng Bình lựa chọn ca khúc gắn liền với tên tuổi anh - Người ấy để mở đầu hành trình tại chương trình. Bản phối mới với dàn oschestra vừa cổ điển, vừa sang trọng, cũng là hình ảnh và tinh thần mà nam ca sĩ muốn mang đến với sân chơi này.

Đến tiết mục nhóm, Trịnh Thăng Bình cùng Thỏ (DaLAB) và Hà An Huy thành lập đội Quái kiệt mộng mơ. Trong khi nhiều đội lựa chọn các tiết mục giàu tính trình diễn, nhóm quyết định theo đuổi màu sắc ballad pha rock với Vỡ tan, ca khúc do chính Trịnh Thăng Bình sáng tác và thể hiện.

Với kinh nghiệm là một nhà sản xuất âm nhạc Trịnh Thăng Bình cũng trực tiếp tham gia xây dựng tổng thể tiết mục. Anh đảm nhận việc chia câu hát, sắp xếp cấu trúc bài, làm việc cùng các thành viên để phát huy thế mạnh của từng người, đồng thời định hướng màu sắc âm nhạc xuyên suốt màn trình diễn. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi anh khai thác chất liệu pop/rock trên sân khấu truyền hình.

Dù đã ra đời cả thập niên, Người ấy và Vỡ tan khi vang lên ngay lập tức tạo nên màn "fanchant" cuồng nhiệt. Sau khi lên sóng, toàn bộ phần trình diễn của cả nhóm Quái kiệt mộng mơ trở thành tiết mục đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lọt top trending YouTube music.

Chia sẻ sau chương trình, Trịnh Thăng Bình cho biết, điều khiến anh xúc động nhất là khoảnh khắc nghe khán giả đồng thanh hát theo những ca khúc của mình. Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Khúc khích mém không hát được, chuyển qua khóc". Đó là cảm xúc đặc biệt của anh khi những bài hát được viết và phát hành từ nhiều năm trước vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả.

Với các thành tích ngay trong tập đầu, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: “Một lần nữa khán giả đang cho tôi sống lại những ngày tháng thật đẹp cùng Người ấy và Vỡ tan. Không phải chỉ khán giả sống lại với thanh xuân, mà chính tôi cũng được như trở lại với thanh xuân của mình. Đúng là một "bản hit" thật sự không có hạn sử dụng. Mọi người có thể lãng quên tôi, nhưng cảm ơn vì đã không quên những "bản hit" của tôi".