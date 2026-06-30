'Signal 2' sẽ ra mắt vào 30/11/2026?

SVO - Thông tin cho rằng, 'Signal 2' sẽ được phát sóng vào ngày 30/11 đã bị tvN bác bỏ, khẳng định: 'Chưa có gì được xác nhận'.

Trước đó, MyDaily đưa tin rằng, Signal 2 dự kiến ​​sẽ được phát sóng thành 8 tập vào thứ Hai và thứ Ba hằng tuần trên kênh tvN, bắt đầu từ ngày 30/11/2026. Bài báo cũng lưu ý rằng, "Jo Jin Woong sẽ xuất hiện mà không bị chỉnh sửa".

Signal 2 dự kiến ​​sẽ trở lại với khán giả trong năm nay, đánh dấu kỷ niệm 10 năm của bộ phim kể từ khi mùa 1 được phát sóng vào năm 2016. Dưới sự chỉ đạo của biên kịch Kim Eun Hee, bộ phim đã quy tụ lại dàn diễn viên gốc từ mùa 1, bao gồm các diễn viên Kim Hye Soo, Lee Je Hoon và Jo Jin Woong, tạo nên kỳ vọng rất cao.

Tuy nhiên, lịch phát sóng của bộ phim đã bị tạm dừng, khi đời tư không mấy tốt đẹp của nam chính Jo Jin Woong, bao gồm cả tiền án tiền sự thời niên thiếu, bị phanh phui. Mặc dù Jo Jin Woong sau đó đã tuyên bố giải nghệ, hướng đi tương lai của Signal 2 vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là do thời lượng xuất hiện của Jo Jin Woong trên màn ảnh khá nhiều, và một số nội dung phát sóng có ám chỉ đến tiền án của anh ta. Đội ngũ sản xuất đang xem xét nhiều phương án khác nhau liên quan đến vấn đề này.

Sự chú ý đang tập trung vào việc liệu Signal 2 có thể thu hút được khán giả hay không, bất chấp rủi ro liên quan đến Jo Jin Woong.