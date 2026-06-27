Sandra Bullock và Nicole Kidman kết hợp trong dự án mới, DreamWorks 'gây sốt' với dự án đặc biệt

Thế giới phù thủy Practical magic trở lại

Là phần tiếp theo của bộ phim giả tưởng lãng mạn về phù thủy rất được yêu thích năm 1998, Bùa yêu: Bí mật gia tộc - Practical magic được đạo diễn bởi Susanne Bier. Bộ phim sẽ đưa khán giả tái ngộ hai chị em Sally Owens (Sandra Bullock) và Gillian Owens (Nicole Kidman) thuộc một gia tộc phù thủy qua nhiều thế hệ.

Họ là những người vốn phải gánh chịu lời nguyền không thể có được tình yêu đích thực suốt hàng thế kỷ. Lần này, họ phải cùng nhau đối mặt với những bí mật đen tối và chấp nhận hy sinh vì nhau để tìm cách phá bỏ lời nguyền cay nghiệt này.

Đoạn trailer mở đầu đầy lôi cuốn với lời khẳng định mạnh mẽ: "Không có phép thuật nào mạnh mẽ hơn tình chị em". Chị em Sally và Gillian cùng hai người dì nổi tiếng dì Frances "Fran" Owens (Stockard Channing) và dì Jet (Dianne Wiest) sẽ đoàn tụ trong phần phim mới. Ngoài ra, đoạn phim còn có sự xuất hiện những cô con gái, sẽ là thế hệ tiếp theo trong gia đình phù thủy này.

Bên cạnh đó, trailer cũng hé lộ phân cảnh hài hước khi Gillian đồng hành cùng chị gái đi gặp một chuyên gia bùa chú (Lee Pace) trong hoàn cảnh cực éo le, khi anh đang bị dính bùa chú, chỉ được che thân bằng một tấm ga giường.

Gilly khuyến khích Sally mở lòng trở lại với tình yêu, trong khi chính cô cũng đang có một điểm tựa mới tên là Chad. Nhưng liệu đây có phải một mối nhân duyên trong mơ, hay lời nguyền độc ác kia sẽ tiếp tục ngáng đường?

Đồng hành cùng đạo diễn Susanne Bier, đồng biên kịch của phần phim gốc năm 1998 Akiva Goldsman đã quay trở lại để chấp bút cho kịch bản cùng với Georgia Pritchett. Ghế sản xuất của bộ phim do hai minh tinh Sandra Bullock, Nicole Kidman cùng nhà sản xuất kỳ cựu Denise Di Novi đảm nhiệm.

Lấy cảm hứng từ 7 viên ngọc rồng và Thủy thủ Mặt trăng

Dreamworks mới đây đã tung trailer tiếp theo của Hòn đảo lãng quên - Forgotten island, hé lộ rõ hơn thế giới kỳ ảo lấy cảm hứng từ thần thoại dân gian Philippines cùng phong cách mỹ thuật đầy màu sắc của dự án.

Lấy bối cảnh thập niên 1990, phim theo chân Jo (H.E.R.) và Raissa (Liza Soberano), đôi bạn thân sắp phải chia xa khi Raissa chuyển đến Mỹ du học. Trong đêm cuối cùng bên nhau, cả hai vô tình bước qua một cánh cổng bí ẩn dẫn đến Nakali, vốn là hòn đảo huyền bí đầy rẫy những sinh vật thần thoại Philippines.

Đồng hành cùng người sói tốt bụng Raww (Dave Franco), họ phải tìm cách đối đầu với sinh vật Manananggal đáng sợ (Lea Salonga). Nhưng thử thách lớn nhất của họ lại nằm ở một sự thật kinh hoàng, để có thể trở về nhà, cả hai phải đánh đổi toàn bộ ký ức về tình bạn của mình. Giờ đây, Jo và Raissa buộc phải tìm đường thoát khỏi hòn đảo trước khi quên mất nhau mãi mãi.

Hòn đảo lãng quên kết hợp hoạt hình CG hiện đại với nhiều ảnh hưởng từ anime như 7 viên ngọc rồng, Thủy thủ Mặt trăng hay Street fighter, nghệ thuật Philippines và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thập niên 1990. Đạo diễn Januel Mercado cho biết, đội ngũ sáng tạo lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố, bảng màu neon cùng các hình khối quen thuộc của thời kỳ này như hình tam giác hay những chi tiết uốn lượn.

Trong khi đó, đồng đạo diễn Joel Crawford mô tả tác phẩm là sự giao thoa giữa bản sắc Philippines và nguồn năng lượng hỗn loạn, vui tươi của văn hóa đại chúng thập niên 1990. Bộ phim cũng đánh dấu sự xuất hiện của nhiều phân đoạn hoạt hình 2D được thực hiện bởi Snipple Animation, mang đến phần nhìn khác biệt so với phong cách thường thấy của DreamWorks.