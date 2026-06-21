BLACKPINK làm 'nóng' trở lại

SVO - MV cho ca khúc hit 'JUMP' của BLACKPINK đã vượt mốc 400 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV đầu tiên của một nghệ sĩ K-pop phát hành năm 2025 đạt được cột mốc này.

BLACKPINK đã phát hành video âm nhạc cho bài hát JUMP vào ngày 11/7/2025 lúc 1h chiều (giờ Hàn Quốc), có nghĩa là chỉ sau hơn 11 tháng và 9 ngày, video này đã đạt được cột mốc 400 triệu lượt xem.

JUMP là video âm nhạc thứ 12 của nhóm BLACKPINK đạt được cột mốc này, sau các video As If It’s Your Last, DDU-DU DDU-DU, BOOMBAYAH, Kill This Love, Playing With Fire, Whistle, How You Like That, Ice Cream, Lovesick Girls, Pink Venom và Shut Down.

BLACKPINK cũng đã giành giải "Bài hát K-pop xuất sắc nhất tại Nhật Bản" với chính ca khúc JUMP tại lễ trao giải âm nhạc nổi tiếng lớn nhất Nhật Bản, Music Awards Japan.