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BLACKPINK làm 'nóng' trở lại

Tuệ Nghi
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SVO - MV cho ca khúc hit 'JUMP' của BLACKPINK đã vượt mốc 400 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV đầu tiên của một nghệ sĩ K-pop phát hành năm 2025 đạt được cột mốc này.

BLACKPINK đã phát hành video âm nhạc cho bài hát JUMP vào ngày 11/7/2025 lúc 1h chiều (giờ Hàn Quốc), có nghĩa là chỉ sau hơn 11 tháng và 9 ngày, video này đã đạt được cột mốc 400 triệu lượt xem.

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JUMP là video âm nhạc thứ 12 của nhóm BLACKPINK đạt được cột mốc này, sau các video As If It’s Your Last, DDU-DU DDU-DU, BOOMBAYAH, Kill This Love, Playing With Fire, Whistle, How You Like That, Ice Cream, Lovesick Girls, Pink VenomShut Down.

BLACKPINK cũng đã giành giải "Bài hát K-pop xuất sắc nhất tại Nhật Bản" với chính ca khúc JUMP tại lễ trao giải âm nhạc nổi tiếng lớn nhất Nhật Bản, Music Awards Japan.

Tuệ Nghi
#BLACKPINK trở lại thành công #Video âm nhạc đạt mốc 400 triệu #K-pop đạt thành tích quốc tế #Bảng thành tích của BLACKPINK #Thành tựu âm nhạc năm 2025

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