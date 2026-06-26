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'Sao Mai' Huyền Trang ra mắt MV mới, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt

Xuân Tiến
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SVO - 'Sao Mai' Huyền Trang vừa gửi tới quý khán giả sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu mốc quan trọng trong dịp sinh nhật.

MV Em là cô gái Việt Nam ngợi ca vẻ đẹp của người con gái Việt Nam gắn liền với tình yêu quê hương đất nước vừa được 'Sao Mai' Huyền Trang ra mắt. Từ mẹ Âu Cơ đến các thế hệ con Rồng cháu Tiên trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn gắn với những đức tính cao đẹp, vừa dịu dàng, ấm áp, chu đáo, là người giữ “lửa hạnh phúc” trong mỗi gia đình, vừa mạnh mẽ, chịu đựng, hi sinh qua những cuộc trường chinh mà cha ông ta đã trải qua để khai mở, bảo vệ Tổ quốc.

MV Em là cô gái Việt Nam được quay chính ở Huế, đặc tả nét đẹp dịu dàng và kín đáo của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp theo đó, là miền Tây và thủ đô Hà Nội, nơi lưu giữ những giá trị văn hoá đặc sắc. Toàn bộ hình ảnh trong MV được thực hiện bởi đạo diễn Philip Phạm. Anh đã cùng Huyền Trang bàn bạc, trao đổi qua rất nhiều buổi họp để chọn kịch bản ưng ý và thống nhất về trang phục, phụ kiện phù hợp.

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Sao Mai Huyền Trang tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt thông qua sản phẩm âm nhạc mới.

Với sản phẩm mới này, Huyền Trang thêm một lần khẳng định vị thế của cô trong làng nhạc hiện tại. Một giọng hát dân gian đủ ngọt nhưng không “sến”, cách hát pha trộn giữa cổ điển và pop cùng cách luyến láy dân gian đặc trưng đã tạo nên sự khác biệt của Huyền Trang đối với nhiều giọng ca dân gian khác.

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Trong nỗ lực tìm tòi và sáng tạo con đường riêng của mình, Huyền Trang luôn tạo được sự mới mẻ qua mỗi lần ra sản phẩm mới.

Điều đặc biệt, Huyền Trang ra mắt MV mới đúng vào ngày sinh nhật của mình. Ngoài Em là cô gái Việt Nam, nữ ca sĩ cũng phát hành MV Chiều ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương. Không chỉ khoe giọng hát ở một dòng nhạc sở trường, Huyền Trang còn muốn góp phần quảng bá vẻ đẹp của miền đất địa đầu Tổ quốc, Móng Cái, nơi Huyền Trang coi là quê hương thứ hai của mình.

Xuân Tiến
#Sao Mai Huyền Trang #Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam #Tôn vinh vẻ đẹp áo dài và phụ nữ Việt #MV mới

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