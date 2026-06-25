Đinh Mạnh Ninh xuất hiện với 2 nhân cách, đã sẵn sàng 'vượt chông gai'

SVO - Bước vào 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026', Đinh Mạnh Ninh nhanh chóng bắt kịp nhịp độ và cho biết, anh sẵn sàng đón mọi thử thách chương trình đem đến với tâm thế thoải mái nhất, đồng thời không ngại bộc lộ tính cách đời thường trái ngược với con người trong âm nhạc của mình.

Xuất hiện tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Đinh Mạnh Ninh mang đến hình ảnh gần gũi, giàu năng lượng và tinh thần sẵn sàng đón nhận mọi thử thách. Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc bền bỉ, nam nghệ sĩ cho thấy mong muốn làm mới bản thân và tìm lại nguồn cảm hứng 'bùng nổ' trên sân khấu. Theo đó, Đinh Mạnh Ninh gây thiện cảm với phong thái thoải mái và sự hào hứng khi trở lại góp mặt trong một chương trình truyền hình thực tế. Không đặt nặng hình ảnh cầu kỳ, anh lựa chọn phong cách tự nhiên, đúng tinh thần mà khán giả lâu nay vẫn thường cảm nhận ở anh ngoài đời.

Đinh Mạnh Ninh khẳng định, anh đã sẵn sàng với phiên bản mới trong âm nhạc.

Chia sẻ về quyết định tham gia, nghệ sĩ sinh năm 1989 cho biết, anh xem hành trình vượt chông gai này như một “nhân duyên”, “món quà thú vị" mà ông Trời dành cho mình ở giai đoạn đủ điềm tĩnh, tự tin của một người đàn ông trưởng thành. Giọng ca Mùa yêu đầu cũng mang đến một lát cắt thú vị khi nói về hai khía cạnh trong con người mình: “Trong âm nhạc và ngoài đời, tôi có 2 nhân cách khác nhau. Khi phiêu với những giai điệu, âm nhạc của Đinh Mạnh Ninh thường giàu cảm xúc, mang màu sắc trữ tình, chín chắn và đôi khi đượm buồn. Ngược lại, trong đời sống thường ngày, tôi lại là người khá vui vẻ, dễ gần, có phần nhí nhố và giàu năng lượng".

Sự đa dạng này, theo nam ca sĩ - nhạc sĩ, chính là điều giúp anh luôn tìm thấy niềm hứng thú trong âm nhạc. Việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vì thế không chỉ là một thử thách, mà còn là dịp để Đinh Mạnh Ninh thể hiện trọn vẹn hơn những khía cạnh khác nhau trong cá tính nghệ thuật của mình.

Đinh Mạnh Ninh cho biết, anh đã bắt nhịp được với những 'chông gai' đầu tiên trong chương trình.

Đinh Mạnh Ninh cũng không giấu được sự háo hức và khẳng định: “Đưa cho tôi bất cứ bài hát nào, tôi sẽ làm nó bùng nổ”. Lời tuyên bố này phần nào cho thấy tinh thần sẵn sàng thử nghiệm, khả năng biến hóa linh động, vốn là yếu tố quan trọng trong một chương trình đề cao sự sáng tạo và bất ngờ như Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Với nền tảng âm nhạc vững vàng, kinh nghiệm sân khấu cùng khả năng sáng tác điêu luyện, Đinh Mạnh Ninh hứa hẹn sẽ mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc và đẫm màu sắc riêng. Đồng thời, tinh thần cởi mở và năng lượng tích cực của "anh tài" này cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên những điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình tại chương trình.