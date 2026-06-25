Dàn 'anh trai' tiết lộ phải nhập viện bởi độ khắc nghiệt của 'Tinh hà say hi'

SVO - Khác với những mùa trước, 'Tinh hà say hi' hé lộ một format hoàn toàn mới: Cường độ sản xuất cao, nơi các nghệ sĩ phải liên tục sáng tạo và hoàn thiện các tiết mục trong thời gian ngắn. Những thử thách này đòi hỏi khả năng thích nghi, tinh thần kỷ luật và sự bền bỉ của các 'Anh trai', đồng thời mở ra nhiều màn kết hợp bất ngờ xuyên suốt hành trình.

Mới đây, Tinh hà say hi đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ tham gia, format của chương trình và ấn định ngày lên sóng chính thức với công chúng. Theo đó, chương trình sẽ một format hoàn toàn mới so với 'vũ trụ say hi': Cường độ sản xuất cao, nơi các nghệ sĩ phải liên tục sáng tạo và hoàn thiện các tiết mục trong thời gian ngắn. Những thử thách này đòi hỏi khả năng thích nghi, tinh thần kỷ luật và sự bền bỉ của các "Anh trai", đồng thời mở ra nhiều màn kết hợp bất ngờ xuyên suốt hành trình.

Bên cạnh đó, chương trình hứa hẹn khuấy động mùa Hè 2026 bằng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư mạnh mẽ với sự góp mặt của đội ngũ producer tên tuổi trong nước cùng các khách mời quốc tế. Đây cũng là một trong những yếu tố được kỳ vọng tạo nên sức hấp dẫn của Tinh hà say hi, hướng đến việc tạo ra những bản hit và những màn trình diễn giàu tính sáng tạo. Thông qua âm nhạc và sự giao thoa giữa các màu sắc nghệ thuật, chương trình mong muốn đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, lan tỏa tinh thần sáng tạo và bản sắc Việt trên hành trình hội nhập của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam.

Dàn line-up chính thức của 'Tinh hà say hi'.

Bên cạnh đó, những chia sẻ của dàn line-up tại sự kiện ra mắt cũng phần nào hé lộ quy mô đầu tư cùng độ thử thách của chương trình. Theo WEAN, đây là một hành trình “vượt ngưỡng”, nơi các "Anh trai" không chỉ sáng tạo âm nhạc mà còn tham gia vào quá trình định vị hình ảnh nghệ sĩ và phát triển nhiều sản phẩm mang giá trị hữu hình thông qua sự kết hợp với các đối tác, từ MV One-shot, mascot, nước hoa, trang sức đến photobook. Trong khi đó, CAPTAIN BOY tiết lộ cường độ làm việc kéo dài hơn 10 tiếng mỗi ngày, từ tập luyện, sáng tác đến chăm chút từng chi tiết trong phần dàn dựng. Chính áp lực đó đã khiến mọi toan tính về điểm số dần nhường chỗ cho tinh thần đồng đội, khi các thành viên trở thành điểm tựa của nhau trước những thử thách khắc nghiệt. Những khoảnh khắc chứng kiến Wren Evans nỗ lực đến mức phải nhập viện truyền nước, hay IVAN bật khóc trước áp lực, càng cho thấy hành trình tại Tinh hà say hi không chỉ là cuộc cạnh tranh để 'tỏa sáng', mà còn là nơi gắn kết những nghệ sĩ cùng chung khát vọng chinh phục giới hạn của bản thân.

Các Anh trai chia sẻ những kỷ niệm khó quên khi tham gia chương trình.

Trailer tập 1 được chia sẻ mang đến một bất ngờ thú vị khi lần đầu tiên công bố món quà đặc biệt dành cho 24 nghệ sĩ tham gia chương trình: 24 ngôi sao được đặt tên trên bầu trời. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những “tinh tú” mang màu sắc riêng biệt, chương trình không chỉ gửi gắm ý nghĩa tôn vinh hành trình của mỗi nghệ sĩ mà còn tạo nên trải nghiệm độc đáo để khán giả có thể trực tiếp tra cứu và tìm thấy ngôi sao của thần tượng mình yêu mến. Ngoài ra, một trong những điểm nhấn đặc biệt là màn đổ bộ của dàn "Anh trai" cùng các mascot được thiết kế riêng, tạo concept sân khấu trẻ trung, mới lạ, hứa hẹn mang đến những live concert đỉnh cao trong thời gian tới.

Loạt mascot độc quyền của các 'Anh trai' khiến khán giả vô cùng thích thú.

Tinh hà 'say hi' sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 4/7/2026, trên các kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel.