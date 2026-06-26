Bảo Anh: 'Khi một mối quan hệ khép lại, điều đáng trân trọng nhất là sự cảm thông'

SVO - Bảo Anh chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên 'Níu kéo mãi không phải cách'. Nữ ca sĩ kết hợp cùng giọng ca trẻ Hyo.

Níu kéo mãi không phải cách xoay quanh hành trình ở bên nhau rồi chia tay trong êm đềm của một cặp đôi. Không bi luỵ và đau khổ, ca khúc miêu tả một nỗi buồn đẹp đẽ, dù đã vượt qua nhưng vẫn còn đọng lại sâu trong lòng nên khi nghĩ đến sẽ còn chút day dứt, nhớ nhung.

Dù mang nội dung về chia ly, Níu kéo mãi không phải cách không được xây dựng theo công thức ballad quen thuộc với giai điệu êm đềm, da diết. Thay vào đó, Bảo Anh và đội ngũ sản xuất lựa chọn cách phối mới với tiết tấu rõ ràng hơn, giúp ca khúc giữ được sự sâu lắng nhưng vẫn tạo cảm giác bắt tai.

“Khi một mối quan hệ khép lại, điều đáng trân trọng nhất là sự cảm thông, thấu hiểu dành cho đối phương và lòng biết ơn vì cả hai đã từng gặp gỡ, đồng hành cùng nhau. Bài hát này là một nỗi buồn rất đẹp, để lại một kết thúc trọn vẹn, không tranh cãi, không ồn ào. Kết thúc để có được một bắt đầu mới cho hai người”, Bảo Anh chia sẻ.

MV khắc họa trọn vẹn hành trình của một mối quan hệ từ những rung động đầu tiên đến khoảnh khắc chia xa trong bình yên, thông qua chuỗi ký ức đong đầy cảm xúc của hai nhân vật chính. Không đi sâu vào bi kịch hay nước mắt, MV lựa chọn kể về một cuộc chia tay nhẹ nhàng, để lại dư vị tiếc nuối nhưng cũng mở ra cơ hội cho những khởi đầu mới.

Bảo Anh thừa nhận, cô hiểu rõ thế mạnh của mình nằm ở những bản ballad giàu cảm xúc. Tuy nhiên, với tư cách một nghệ sĩ, nữ ca sĩ vẫn luôn mong muốn thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới. Dẫu vậy, việc ca khúc Từng là của nhau bất ngờ được yêu thích trở lại trong thời gian vừa qua cũng trở thành lời nhắc nhở để cô tập trung vào những giá trị mà bản thân có thể truyền tải trọn vẹn nhất.

Bên cạnh thông điệp về tình yêu, sản phẩm lần này còn đánh dấu sự kết hợp giữa Bảo Anh và nghệ sĩ trẻ Hyo. Nữ ca sĩ dành nhiều thiện cảm cho giọng hát, khả năng viết giai điệu cũng như niềm đam mê mà đàn em theo đuổi: “Tôi muốn hỗ trợ một nghệ sĩ trẻ như Hyo vì nhìn thấy tài năng, sự nỗ lực và tình yêu dành cho âm nhạc của bạn".

Nữ ca sĩ nói thêm: "Có lẽ, cũng là một cái duyên khi tôi gặp Hyo từ lúc bạn ấy còn là thực tập sinh. Hyo rất dễ thương, không ngại chia sẻ rằng, bạn thuộc hết những bài hát của tôi. Tôi muốn tiếp thêm niềm tin vào nghề hát cho các bạn trẻ. Tôi đã làm nghề hơn mười năm, vẫn còn năng lượng sáng tạo và vẫn nhận được tình yêu thương từ khán giả, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể”.