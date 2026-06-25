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'Dàn sao' Việt đình đám hội ngộ trong cùng sản phẩm âm nhạc khiến netizen 'dậy sóng'

Bình Nguyễn
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SVO - Ca khúc chủ đề mang tên 'Hỏa tâm' của chương trình truyền hình thực tế 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' chính thức ra mắt công chúng.

Màn hòa giọng vô tiền khoáng hậu từ 34 cá tính âm nhạc độc bản, cùng những hình ảnh đỉnh cao của sự ấn tượng và câu chuyện dày chiều sâu tư tưởng đã hoà quyện, tạo nên một MV ấn tượng. Không gian âm nhạc của Hỏa tâm do giám đốc âm nhạc SlimV cùng các nghệ sĩ trong chương trình thực hiện.

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Theo đó, giai điệu chính của ca khúc được chấp bút bởi anh tài It’s Charles. cùng tổ đội SpaceSpeakers, kết hợp hài hòa với những phân đoạn rap do các anh tài Thái VG, Osad, Cheng và Neko Lê tự tay thực hiện. Bản lĩnh sáng tạo của dàn nghệ sĩ tiếp tục được khẳng định ở phần thị giác, khi toàn bộ hệ thống vũ đạo đều do anh tài Hồ Đông Quan đảm nhận vai trò dàn dựng, tạo nên một tổng thể nghệ thuật gắn kết và thăng hoa.

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MV Hỏa tâm là một sản phẩm có chiều sâu tư tưởng, thiết lập sợi dây kết nối chặt chẽ mạch truyện của chương trình. Toàn bộ ý tưởng của MV đều xuất phát từ sự biết ơn và trân trọng đối với những giá trị nền tảng mà mùa đầu tiên đã mang lại.

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Sức hút thị giác của MV được đẩy lên cao trào nhờ cốt truyện độc đáo mang tính sử thi, thể hiện rõ nét tinh thần của “người đàn ông trên lưng ngựa”. MV chính là bảo chứng rõ nét, thể hiện bước tiến chuyên môn và dự báo về một “kỷ nguyên âm nhạc” mới cho mùa Hè 2026 rực rỡ tiếp theo.

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Khác với tính chất định hình phom dáng ở mùa đầu tiên, chương trình năm nay chứng kiến sự đổ bộ của một thế hệ anh tài sở hữu dàn “hit-maker” đình đám. Khi những bộ óc sáng tạo độc lập, những nhà sản xuất âm nhạc và các nghệ sĩ có khả năng tự sáng tác cùng đứng chung một chiến tuyến, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 được dự đoán sẽ không chỉ là một sân chơi trình diễn giải trí mà sẽ thực sự trở thành một “đại tiệc âm nhạc” đa sắc thái.

Bình Nguyễn
#MV Hỏa Tâm #Hỏa tâm #Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 #Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

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