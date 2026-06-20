Hoa hậu Khánh Vân và Minh Dự đem đến nhiều bất ngờ hài hước, đầy tính 'chữa lành' cho Diệu Nhi

Với chủ đề “Tour một ngày vui chơi mua sắm thả ga”, hướng dẫn viên du lịch Khánh Vân cùng Diệu Nhi và Minh Dự đã được trải nghiệm những điểm vui chơi, những điểm mua sắm cực kỳ vui và hấp dẫn tại TP. HCM trong “city tour cá nhân hoá”.

Bên cạnh đó, không thể thiếu những “miếng hài” ngẫu hứng của Diệu Nhi và Minh Dự, khiến khán giả "cười thả ga". Bất ngờ lớn đã diễn ra, khi ê kíp tổ chức một buổi sinh nhật cho Diệu Nhi. Nữ diễn viên không giấu được sự xúc động trước tình cảm, sự chu đáo của mọi người.

Khi Diệu Nhi bày tỏ cảm xúc của mình, Minh Dự đã tinh nghịch khen người chị nói chuyện hay và trôi chảy như "từ điển". Bữa tiệc sinh nhật thêm phần thú vị, khi các nghệ sĩ cùng thưởng thức những món ăn được ví như tinh hoa ba miền hội tụ.

Sau khi trải nghiệm “Tour một ngày vui chơi mua sắm thả ga”, Diệu Nhi chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi mới có cơ hội được đi chơi với đồng nghiệp. Ngay tại nơi tôi sinh sống mà chưa có cơ hội trải nghiệm. Đâu cần đi đâu xa, chỉ cần dành thời gian cho nơi mình đang ở, trải nghiệm, ăn món ngon là đã rất chữa lành, thoải mái tinh thần rồi".

Trong khi đó, Hoa hậu Khánh Vân hào hứng nói: "Phải nói là giữa rất nhiều chương trình truyền hình thực tế, tôi vẫn lựa chọn chương trình Wow Ho Chi Minh City. Bởi vì tôi sinh ra và lớn lên tại TP. HCM, nên rất muốn có cơ hội đóng góp, quảng bá hình ảnh của thành phố năng động, xinh đẹp, hiện đại. Tôi tin rằng, chương trình sẽ mang đến cho khán giả những giây phút rất vui và thú vị".