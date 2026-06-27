Á quân ‘Anh trai say hi’ buitruonglinh: Hành trình đầy cảm hứng và tỏa sáng sức trẻ tại Concert ‘Thanh xuân’

SVO - Việc góp mặt tại Concert ‘Thanh xuân’ của buitruonglinh cùng ‘dàn sao’ đình đám đã nên ‘cơn sốt’ vé. Bạn đã sẵn sàng lên đồ cho ‘bữa tiệc âm nhạc’ phong phú và hoành tráng của mùa Hè 2026 vào 20h tối nay, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội chưa?

Concert Thanh xuân được triển khai theo mạch ba chương. Chương 1 - Ngọn lửa Thanh xuân, mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc.

Trước khi 'lên đồ', đừng quên những lưu ý quan trọng này các Archer nhé!

Chương 2 - Khát vọng Thanh xuân, đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, nơi người trẻ có mặt ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường, các hoạt động tình nguyện và nhiều công trình góp phần thay đổi đất nước.

Chương 3 - Thanh xuân rực rỡ, mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển và lan tỏa hình ảnh một thế hệ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng.

Do đó, dàn line-up của Concert Thanh xuân gồm nhiều tên tuổi gắn liền với nhiều dòng nhạc khác nhau, hứa hẹn sẽ là một “bữa tiệc” âm nhạc thịnh soạn. Trong số đó, sự góp mặt của giọng ca gen Z buitruonglinh (Bùi Trường Linh) được nhiều khán giả trẻ mong chờ.

Anh là một trong những gương mặt đang nhận được sự yêu mến, với các sáng tác nổi bật như Đường tôi chở em về, Dù cho mai về sau. Ngoài chất giọng đẹp, buitruonglinh còn có khả năng chơi nhạc cụ và sáng tác tốt. buitruonglinh theo học ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện TP. HCM.

Với tài năng âm nhạc và nền tảng kiến thức được rèn luyện từ nhỏ, buitruonglinh nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Năm 2022, anh tham gia chương trình Bài hát hay nhất và cho ra mắt EP Vọng. Đến năm 2024, buitruonglinh ra mắt album phòng thu đầu tay Từng ngày như mãi mãi.

Năm 2025 là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của buitruonglinh. Giọng ca gen Z tham gia Anh trai say hi, xuất sắc giành ngôi vị Á quân cùng giải thưởng Anh trai tương lai và Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất cho ca khúc Hermosa.

Đặc biệt, buitruonglinh thật sự 'tỏa sáng' và được công chúng biết đến nhiều hơn qua bài hát Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, được trình diễn trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Từ một giọng ca trẻ, buitruonglinh dần dần chinh phúc khán giả bằng thực lực của mình, một cách bền bỉ. Trong sự nghiệp âm nhạc, anh đã thu về các đề cử của giải thưởng Làn sóng Xanh và Cống hiến.

Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox. Concert diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.