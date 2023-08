Sau 18 năm, đây là nhóm thần tượng K-pop thế hệ thứ hai được hy vọng tái hợp nhiều nhất

SVVN - Nhóm đã ngừng hoạt động từ năm 2010, nhưng SS501 vẫn để lại nhiều hy vọng tái hợp trong cộng đồng fan K-pop.

Năm 2005, DSP Media, nơi ra mắt của các nghệ sĩ K-Pop như Fin. K.L, Sechs Kies, A-JAX, KARA, KARD, MIRAE... đã cho ra mắt nhóm nhạc nam 5 thành viên, SS501.

Đây là nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ hai đã đạt được thành công vang dội ở Hàn Quốc và Nhật Bản cho đến năm 2010 khi hợp đồng của họ với DSP Media kết thúc.

Trong quá trình hoạt động, họ đã phát hành các bài hát nổi tiếng như Snow Prince, Love Like This, Love Ya, U R Man của SS301 và ba bài hát nổi tiếng cho nhạc phim Boys Over Flowers....Kể từ khi tan rã, các thành viên vẫn hoạt động tích cực trong làng giải trí.