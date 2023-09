Tell Me By Your Voice 2023 - Nơi đam mê bùng nổ theo 'chất' riêng

SVVN - Vừa qua, “Tell me by your voice 2023” - cuộc thi phát thanh đầu tiên và duy nhất tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã chính thức tìm ra chủ nhân của ngôi vị quán quân, khép lại hành trình gần hai tháng với sự ủng hộ của hàng trăm bạn sinh viên.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, "Tell me by your voice 2023” đã trở lại với diện mạo mới lạ, thu hút lượng lớn đơn đăng ký của các bạn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lấy ý tưởng từ 1% sự khác biệt trong GEN của mỗi người, cuộc thi năm nay được ví như hành trình định danh bản thân của các bạn trẻ.

Sau hai tháng diễn ra cuộc thi, các bạn thí sinh không chỉ được tham gia vào một sân chơi thú vị mà còn được gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều MC, BTV, phát thanh viên nổi tiếng. Cuối cùng, ngôi vị cao nhất của cuộc thi đã thuộc về thí sinh Nguyễn Quốc Huy đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi – Bạn Đinh Anh Vũ nhận định: “Tell me by your voice 2023 là một mùa rất đặc biệt. Khi BTC chỉ có vỏn vẹn gần 2 tháng để vừa chuẩn bị và tổ chức cuộc thi. Đây là một điều không hề dễ dàng nhưng thật may mắn khi cuộc thi đã được diễn ra một cách suôn sẻ. Năm nay BTC nhận được hơn 150 đơn đăng ký tham gia cuộc thi. Từ vòng sơ khảo các bạn thí sinh đã cho BGK và BTC thấy được những tiềm năng và sự nỗ lực rất lớn. Các bạn có một sự bứt phá nhất định qua các vòng và thực sự bùng nổ tại Đêm chung kết. Điều này chắc chắn rằng quý vị khán giả cũng sẽ được nhìn thấy trực tiếp tại Đêm chung kết hoặc trên sóng Livestream qua Fanpage. BTC cảm thấy rất tự hào về điều này.”

Bên cạnh những nhận định về chất lượng cuộc thi năm nay, Trưởng BTC cuộc thi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn thí sinh, các bạn khán giả, các vị diễn giả, ban giám khảo, các nhà tài trợ và đặc biệt là những cộng sự - thành viên của Ban tổ chức đã cùng nhau gây dựng nên một sân chơi hết sức đặc biệt với sinh viên trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. "Tell me by your voice" hứa hẹn sẽ quay trở lại vào năm sau với những sự mới mẻ và hấp dẫn hơn nữa.