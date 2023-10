Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2023 luôn lấy gia đình làm mục tiêu cố gắng

Chọn ngành Luật, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội là lựa chọn đúng đắn

Khi được hỏi tại sao chọn ngành Luật để theo học và định hướng tương lai, Phương chia sẻ: "Mình bén duyên với việc học luật một cách rất tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mình đã phân vân giữa các ngành luật, báo chí và sư phạm. Tại thời điểm đó, điểm chuẩn của ba ngành không chênh lệch nhau nhiều và mình hứng thú với cả ba. Nên khi xếp nguyện vọng gửi vào các trường đại học, mình đã không nghĩ nhiều mà sắp xếp một cách khá ngẫu nhiên, và rồi mình trúng tuyển vào ngành luật một cách “tình cờ” như vậy. Nhưng mình tin rằng, mọi chuyện xảy ra đều có lý do và hệ quả của nó. Đến hiện tại, mình cảm thấy rất đúng đắn và hạnh phúc khi theo đuổi ngành này.

Mình chọn theo học tại Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội bởi vì khi tìm hiểu về Trường, mình cảm nhận được tinh thần khai phóng học thuật của nơi này nên muốn được thả mình vào đó để phát triển bản thân. Ở đó, mình được truyền cảm hứng rất lớn trong việc học, việc nghiên cứu, việc hành nghề từ các thầy cô và anh chị đi trước; chính điều này đã giúp mình có động lực và niềm tin hơn trong hành trình theo đuổi nghề Luật. Những kiến thức, kỹ năng mình học được từ Trường đã giúp ích cho mình rất nhiều trong công việc hiện tại và cả sau này nữa. Với mình, những gì đại học dạy cho chúng ta là nền tảng, là cái móng để chúng ta có thể xây tiếp những viên gạch tiếp theo trong ngôi nhà tri thức mà chúng ta dành cả đời để vun đắp, cái móng càng vững chắc thì ngôi nhà càng kiên cố".

Trong suốt 4 năm học với những sự nỗ lực không ngừng, Phương đã gặt hái được nhiều thành tựu xuất sắc.

Kiên trì, kỷ luật là bí quyết để đạt được nhiều thành tích trong học tập và cân bằng cuộc sống

Phương tâm sự: "Để đạt được thành tích học tập như vậy, bí quyết duy nhất của mình là cố gắng và kiên trì. Cố gắng, chăm chỉ khi nghe giảng, khi ôn thi, khi làm nghiên cứu và khi tham gia các cuộc thi học thuật. Trong những hoạt động đó, mình đều nỗ lực hoàn thành bằng tất cả sự tâm huyết. Và kiên trì giữ vững sự cố gắng đó, không để bị nản chí khi vấp ngã. Nhưng không phải ngay từ đầu mình đã làm được hai điều này; nhớ lại hồi đầu đại học, mình đã từng bị loại rất sớm trong một số cuộc thi, viết bài nghiên cứu cũng không có kết quả tốt, điểm GPA cũng chưa cao và mình còn rất rụt rè. Điều mình muốn nói ở đây là: hãy cứ cố gắng, hãy cứ kiên trì và vững niềm tin vào điều đang hướng đến, thì sẽ có một ngày nào đó chúng ta đạt được mục tiêu của mình; hoặc chí ít cũng trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua của chính mình.

Để cân bằng giữa việc học, việc làm và các hoạt động xã hội, mình đã phải rèn luyện cho bản thân khả năng sắp xếp công việc và tính kỷ luật cao để có thể tận dụng tối đa thời gian trong một ngày, với phương châm giờ nào việc đó. Bên cạnh đó, mình cố gắng dành thời gian cho một số sở thích cá nhân như Yoga, chạy bộ, nghe nhạc vì hơn hết mình hiểu rằng để đi đường dài cần có sức bền bỉ. Điều này mình được truyền cảm hứng từ một tiền bối đi trước, người ấy thường nói rằng cân bằng cuộc sống rất quan trọng.

Khi biết tin bản thân là thủ khoa ngành Luật và đầu tháng 10 được thành phố Hà Nội vinh danh thủ khoa xuất sắc, mình đã thật sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Mình tự hào và biết ơn vô cùng vì mình hiểu rằng chặng đường mình đi đến thời điểm này không hề dễ dàng, nhưng thật may mắn khi mình có gia đình luôn ủng hộ, có sự chỉ dạy tận tình của thầy cô và sự quan tâm của các anh chị, bạn bè".

Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và động lực lớn lao đến từ gia đình

"Những năm tháng đại học của mình rất ý nghĩa nhưng cũng không thiếu sự khó khăn, vất vả. Gia đình mình thuần nông nên khả năng tài chính cũng hạn hẹp, bên cạnh sự hỗ trợ của bố mẹ, bản thân mình đã làm thêm rất nhiều công việc khác nhau để có thể đảm bảo cuộc sống tại Hà Nội. Nhớ có đợt cao điểm chỉ ngủ 3 – 4 tiếng/ngày, cũng có lúc mình mệt, nhưng mình biết rằng còn rất nhiều người vất vả hơn mình, nên lại càng cảm thấy may mắn và biết ơn khi có sức khỏe và công việc để làm. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, mình lại nghĩ về gia đình, về mục tiêu của bản thân để khôi phục lại năng lượng.

Bản thân mình cũng không tránh khỏi những thời điểm cảm thấy mông lung, mất phương hướng, mình hay gọi là chông chênh tuổi 22 vì sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều ngã rẽ khác nhau buộc mình phải chọn lựa. Nghề Luật lại rất đặc thù, để theo được nghề này cần sự đầu tư rất lớn về trí lực, thể lực và đặc biệt là thời gian. Nhưng rồi mình nhớ về mục tiêu cuối cùng của mình, mình dành ra một khoảng lặng để suy nghĩ về bản thân và về nghề, sau đó xây dựng một kế hoạch mà mình cho là phù hợp nhất và bắt đầu triển khai nó, mình đã không còn cảm thấy vô định nữa. Có những người thậm chí mất cả nửa đời người để tìm ra được công việc thực sự thuộc về, vậy thì đâu có lý do gì khiến chúng ta phải trì hoãn hay kiêng dè!

Gần đây mình đọc được nhiều bài chia sẻ của các bạn tân sinh viên ngành Luật về việc cảm thấy khó khăn, thậm chí đến mức “chật vật” khi học một số môn đầu tiên. Trước đây mình cũng vậy, trong nửa kỳ học đầu, mình thấy học luật là một điều gì đó rất khủng khiếp, mình dường như không hiểu được những thuật ngữ, khái niệm trong giáo trình. Nhưng khi vượt qua được, mình thấy thực ra không khó như mình nghĩ và mình hiểu được rằng khi bắt đầu làm hay học bất cứ điều gì đều sẽ gặp phải những khó khăn.

Vấn đề là làm thế nào để vượt qua, theo mình đáp án nằm ở hai khía cạnh, một là phương pháp học, hai là người học. Nếu phương pháp học chưa phù hợp, có thể đi hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước hoặc dần dần tự tìm ra phương pháp cho riêng mình. Nhưng nếu vấn đề nằm ở người học, ở tâm lý sợ hãi, không dám thử sức thì chỉ có chính người học mới giải quyết được. Theo mình, hãy cứ nghĩ những sự lạ lẫm, sự khó khăn khi bắt đầu học luật là một điều bình thường để dễ dàng vượt qua nó hơn và không ngừng nghĩ về mục tiêu để có thêm động lực.

Là một người trẻ, một Đảng viên trẻ, mình tin rằng trong mỗi người chúng ta đều là sự nhiệt huyết, ý chí quyết tâm và một đôi chân không mỏi. Vậy nên hãy sống hết mình, không ngừng học hỏi và vươn lên. Nếu còn rụt rè, còn sợ hãi, hãy cố gắng vượt qua nó vì tin mình đi, phía trước còn cả một bầu trời tươi đẹp đang chờ chúng ta. Trên con đường hiện thực hóa ước mơ chắc rằng sẽ còn rất nhiều chông gai, thử thách, thậm chí khiến chúng ta ngã quỵ; nhưng hãy đứng lên, hãy cứ đi tiếp, hãy tìm cho mình một triết lý sống để không bị lạc lối. Bạn sẽ không đơn độc đâu, vì mỗi người chúng ta đều đang đi trên con đường ấy - con đường đi tìm và nuôi dưỡng hạnh phúc đích thực.

Một số thành tích nổi bật của Phương:

- Sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc nhất khóa học 2019 - 2023;

- Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khen Đạt thành tích xuất sắc khóa học, tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật (2023);

- Đồng tác giả một bài viết được đăng trên Tạp chí The Journal of Middle East and North Africa Sciences (2023);

- Giấy chứng nhận đề tài tiêu biểu tại Hội thảo Khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II “Thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số” (2023);

- Giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2022);

- Giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (2022);

- Giải Nhất tại cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2022);

- Top 12 tại cuộc thi Phiên tòa giả định quốc gia – Vmoot (2022);

- Giải Thẩm phán xuất sắc tại Phiên tòa giả định “Xét xử vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” cho sinh viên Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật – Đại học Huế và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (2022);

- Giải Ba tại Ngày hội pháp luật – thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho sinh viên do Thành đoàn Hà Nội tổ chức (2022);

- Giải Nhất tại cuộc thi Tinh thần pháp luật - Spirit of Law (2022);

- Giải Nhất tại cuộc thi Luật gia tranh hùng (2020);

- Đạt học bổng YKVN (2023);

- Đạt học bổng Pony Chung Hàn Quốc (2021);

- Đạt học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhiều học kỳ;

- Là Trưởng Ban Kỹ Năng của CLB Luật Gia Trẻ, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2021.