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Vương Sở Nhiên gây 'xao xuyến' mùa Hè

Thuý Phương
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SVO - Bộ đồ dệt kim họa tiết tinh tế của Vương Sở Nhiên toát lên vẻ dịu dàng và thoải mái, ngay lập tức 'gây sốt' cộng đồng mạng.

Vương Sở Nhiên đã ghi lại một cách hoàn hảo bầu không khí mùa Hè dịu nhẹ, với bộ trang phục thư thái và ngọt ngào.

Tổng thể trang phục có thiết kế nhiều lớp, với chiếc váy hai dây ôm sát màu nâu caramel bên trong giúp tôn lên đôi chân thon dài. Khoác ngoài là chiếc áo cardigan dệt kim lưới màu be, thiết kế rộng rãi, trễ vai tạo hiệu ứng thoải mái. Được tô điểm bằng những họa tiết vỏ sò tinh tế, chiếc cardigan chuyển động duyên dáng theo từng bước đi, chất liệu dệt kim mềm mại toát lên vẻ quyến rũ cổ điển, mộc mạc. Đôi bốt cổ thấp có tua rua cùng màu hoàn thiện vẻ ngoài, thêm chút phong cách vintage. Gam màu nâu ấm áp hoàn toàn phù hợp với ánh sáng mùa Hè dịu nhẹ, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng tinh tế.

Mái tóc đen dài, gợn sóng buông xõa trên vai, lớp trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật đôi mắt ngọt ngào và sống động của cô. Gạt bỏ vẻ lộng lẫy của những bộ váy hào nhoáng, bộ trang phục đời thường này hé lộ một khía cạnh khác của Vương Sở Nhiên, vừa ngọt ngào, dịu dàng, vừa toát lên vẻ thư thái, dễ chịu của mùa Hè.

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Những bức ảnh rò rỉ về bộ phim mới của Vương Sở Nhiên hiện đang gây xôn xao bàn tán trên mạng. Mặc chiếc xường xám bó sát, cô được nam chính bế kiểu công chúa, thân người gập gần 90 độ. Đối với người bình thường, tư thế này sẽ tạo ra lớp mỡ thừa quanh eo và bụng, nhưng vòng eo của cô vẫn phẳng và săn chắc, không hề có mỡ thừa. Vòng eo không có một khuyết điểm nào của cô vẫn hoàn hảo ngay cả dưới áp lực, khiến vô số cư dân mạng phải trầm trồ. Là một diễn viên, việc cô quản lý nghiêm ngặt vóc dáng không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là sự tôn trọng đối với vai diễn và trách nhiệm trước máy quay. Cô không bao giờ lơ là và không bao giờ làm khán giả thất vọng. Điều đáng ngưỡng mộ không chỉ là vòng eo hoàn hảo của cô, mà còn là sự kiên định trong việc rèn luyện tính kỷ luật. Đằng sau vẻ ngoài quyến rũ ấy là kết quả của việc kiểm soát cân nặng, tập luyện đều đặn và lối sống hằng ngày được điều tiết nghiêm ngặt. Một vóc dáng đẹp không bao giờ là do may mắn bẩm sinh, mà là nền tảng được xây dựng bằng mồ hôi và sự kiên trì.
Thuý Phương
#Thời trang mùa Hè của Vương Sở Nhiên #Phong cách vintage và dịu dàng #Vòng eo hoàn hảo và rèn luyện vóc dáng #Ảnh hậu trường phim và diễn xuất #Lối sống kỷ luật và chăm sóc bản thân

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