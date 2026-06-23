Vương Sở Nhiên gây 'xao xuyến' mùa Hè

Vương Sở Nhiên đã ghi lại một cách hoàn hảo bầu không khí mùa Hè dịu nhẹ, với bộ trang phục thư thái và ngọt ngào.

Tổng thể trang phục có thiết kế nhiều lớp, với chiếc váy hai dây ôm sát màu nâu caramel bên trong giúp tôn lên đôi chân thon dài. Khoác ngoài là chiếc áo cardigan dệt kim lưới màu be, thiết kế rộng rãi, trễ vai tạo hiệu ứng thoải mái. Được tô điểm bằng những họa tiết vỏ sò tinh tế, chiếc cardigan chuyển động duyên dáng theo từng bước đi, chất liệu dệt kim mềm mại toát lên vẻ quyến rũ cổ điển, mộc mạc. Đôi bốt cổ thấp có tua rua cùng màu hoàn thiện vẻ ngoài, thêm chút phong cách vintage. Gam màu nâu ấm áp hoàn toàn phù hợp với ánh sáng mùa Hè dịu nhẹ, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng tinh tế.

Mái tóc đen dài, gợn sóng buông xõa trên vai, lớp trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật đôi mắt ngọt ngào và sống động của cô. Gạt bỏ vẻ lộng lẫy của những bộ váy hào nhoáng, bộ trang phục đời thường này hé lộ một khía cạnh khác của Vương Sở Nhiên, vừa ngọt ngào, dịu dàng, vừa toát lên vẻ thư thái, dễ chịu của mùa Hè.