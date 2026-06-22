Giọng ca 'Vietnam Idol' Đông Hùng vượt qua thử thách thời thanh xuân, chứng minh thực lực làm nghề

SVO - Biến cố thời thanh xuân đã vun đúc nên một ca sĩ Đông Hùng mạnh mẽ, truyền cảm hứng đến khán giả trẻ, và giờ đây khi góp mặt tại concert của báo Tiền Phong, nam ca sỹ lại có dịp nhìn lại hành trình gần 14 năm ca hát của mình.

Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox. Ngoài ra, concert còn có sự góp mặt của giọng ca thực lực Đông Hùng, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn live bùng nổ.

Concert Thanh xuân là sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.

Đông Hùng là nam ca sĩ được biết đến qua các cuộc thi âm nhạc lớn như Sao Mai điểm hẹn 2012 và top 3 Vietnam Idol 2014. Với nền tảng vững chắc về học thuật lẫn kinh nghiệm thi thố, Đông Hùng từng bước chinh phục khán giả bằng giọng hát của mình. Anh sở hữu chất giọng nam cao, nội lực và có khả năng hát tốt ở nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

Tuy vậy, thời thanh xuân của Đông Hùng cũng trải qua nhiều thăng trầm. Trong đó, sự việc gia đình anh trải qua biến cố lớn khiến anh gánh trên vai khoản nợ hàng chục tỷ đồng. Nhưng không từ bỏ giấc mơ nghệ thuật, anh vừa làm việc trả nợ, vừa theo học trường nhạc.

Trải qua một thời gian nỗ lực, nam ca sĩ đã thay gia đình trả hết số nợ và chuyên tâm vào con đường âm nhạc của mình. Biến cố thời thanh xuân đã vun đúc nên một ca sĩ Đông Hùng mạnh mẽ, truyền cảm hứng đến khán giả trẻ.

Tên tuổi của Đông Hùng bùng nổ mạng xã hội khi cùng Võ Hạ Trâm hát ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Cả hai giọng ca "khủng" này đã thể hiện "bản hit tỷ view" này tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và tạo nên "cơn sốt" chưa từng có trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù bắt đầu con đường âm nhạc với dòng nhạc trẻ nhưng Đông Hùng lại nổi tiếng khi hát dòng nhạc cách mạng. Anh từng chia sẻ rằng, sự chuyển hướng này như một cái duyên nghề, giúp anh chinh phục được nhiều đối tượng khán giả hơn trong sự nghiệp. Và nam ca sĩ vẫn sẽ hát song song hai dòng nhạc này.

Không chỉ tham gia Concert Thanh xuân, sắp tới, Đông Hùng sẽ góp mặt tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Là một trong những giọng ca nội lực của V-pop, anh được kỳ vọng sẽ mang đến chương trình màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc cùng khả năng trình diễn ngày càng hoàn thiện.