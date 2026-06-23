'Hy vọng' đã lộ diện

SVO - Hwang Jung Min, Jo In Sung và Jung Ho Yeon chia sẻ về bộ phim sắp ra mắt của họ, 'HOPE'.
Dàn diễn viên chính của bộ phim sắp ra mắt, HOPE mới đây đã tham gia buổi chụp ảnh với ELLE Korea.
HOPE dự kiến ra rạp vào ngày 15/7,kể về Bum Seok (Hwang Jung Min), trưởng đồn cảnh sát ở cảng Hopo, một ngôi làng nằm gần Khu phi quân sự (DMZ). Sau khi thanh niên địa phương báo cáo nhìn thấy hổ, Bum Seok và toàn bộ dân làng, bao gồm cả một thợ săn trẻ tên Sung Ki (Jo In Sung), rơi vào tình trạng khẩn cấp khi họ phải đối mặt với một thực tế không thể tưởng tượng nổi. Bộ phim, được mời tham dự hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, do đạo diễn Na Hong Jin chỉ đạo, người đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho các tác phẩm xuất sắc như The Chaser, The Yellow Sea và The Wailing.