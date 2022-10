Anna Bắc Giang, Phạm Thoại, Mono bất ngờ 'ghé thăm' trường Báo

SVVN - Ngày 21/10 vừa qua, đại nhạc hội Welcome to AJC 2022: EUPHORIA đã diễn ra, đem đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc. Tiêu biểu là tiết mục kịch với tên gọi “Thế giới kẹo ngọt” đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt là các tân sinh viên K42.

Welcome to AJC là chương trình chào tân sinh viên thường niên được tổ chức dành cho sinh viên khóa mới của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nay, sau hàng loạt chuỗi sự kiện đồng hành sôi động, đại nhạc hội Welcome to AJC 2022: EUPHORIA - chương trình được mong chờ nhất với hàng loạt tiết mục đặc sắc đã chính thức khởi động. Tại đêm nhạc, các khách mời đình đám như Low G, Hà Nhi, DJ Nazk, MC Havok chính là tâm điểm khuấy động bầu không khí của đêm nhạc.

Đặc biệt, Kịch Báo chí - "món ăn tinh thần" đặc sắc của trường Báo là một trong những tiết mục không thể bỏ lỡ. Với tình tiết hấp dẫn, nội dung bắt kịp xu hướng, vở kịch đã khiến khán giả không thể rời mắt.

Vở kịch "Thế giới kẹo ngọt" được dàn dựng công phu và hoành tráng. Đặc biệt, các thành viên của đội Kịch đã khiến người xem phải bất ngờ nhờ biểu cảm thần thái, tạo hình độc đáo cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, linh hoạt.

Các sinh viên trong bộ hóa trang thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội:

Mỗi nhân vật là một sự kết hợp độc đáo giữa những hiện tượng trên không gian mạng và đặc trưng của sinh viên các khoa trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nhân vật là đại diện cho năm ngành học của trường: khoa Triết, khoa Tuyên Truyền, khoa Quan hệ quốc tế, khoa Phát thanh - Truyền hình, khoa Middlesex. Những vấn đề của Học viện như: thuyết trình, học phí, nợ môn… cũng được thể hiện ẩn dụ thông qua chi tiết 3 thử thách của vở kịch.

Bên cạnh đó, các vấn đề trên mạng xã hội cũng được khai thác trong vở kịch. Yếu tố đó phản ánh những vấn đề nóng hổi, đem lại cho khán giả cảm giác gần gũi. Điển hình như vụ việc lừa đảo của Anna Bắc Giang, phong trào mua bán trực tuyến trên mạng… Những chi tiết này được đưa vào trong vở kịch một cách khéo léo, tinh tế là thành phần quan trọng góp phần tạo nên thành công của vở kịch. Thông qua đó, yếu tố này còn thể hiện sự nắm bắt thông tin nhanh chóng tới từ các sinh viên trường Báo.

Diễn xuất tài tình của các thành viên đội Kịch là yếu tố chính, đem lại hiệu quả tốt trong việc truyền tải thông điệp của vở kịch. Với phong cách diễn xuất nhí nhảnh, dễ thương, mỗi nhân vật đều được khắc họa một cách chân thực và rõ rệt nhất ngay trên sân khấu.

Điểm nhấn của vở kịch chính là sự lồng ghép ăn khớp giữa những khuynh hướng trên mạng xã hội và quá trình học tập tại trường Báo. Điển hình như hình ảnh nhân vật Tiểu Đường, đại diện cho các sinh viên khoa Tuyên truyền, kết hợp với nhân vật Phạm Thoại - hiện tượng trên không gian mạng đã nhận được nhiều tiếng reo hò trầm trồ dưới khán đài. Sự hài hước, thân quen trong từng phân cảnh đã mang lại cho khán giả những tiếng cười sảng khoái.

Khép lại vở kịch, khán giả phải trầm trồ trước lối diễn xuất tự nhiên, những tình tiết thú vị, cao trào. Đặc biệt, tiết mục kịch đã giúp cho người xem loại bỏ những căng thẳng, lo âu sau một ngày học tập, làm việc mệt mỏi.

Xuyên suốt tiết mục kịch là hình tượng những viên kẹo thần kỳ có tác dụng xóa tan mọi đau khổ, giúp họ mãi được sống vui vẻ. Viên kẹo ẩn dụ cho hạnh phúc viển vông, là cuộc sống mà ai cũng mong ước, thậm chí bất chấp thủ đoạn để đạt được nó. Nhưng đến cuối cùng, muốn có được cuộc đời tươi đẹp, chúng ta không thể mãi trông chờ vào những thứ xa vời mà mỗi người đều phải mạnh mẽ, nỗ lực để tạo nên giá trị cuộc sống cho riêng mình. Đó cũng chính là thông điệp mà BTC muốn gửi gắm thông qua tác phẩm kịch.

Tiết mục kịch đã nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực, chạm đến trái tim khán giả. Bạn Huỳnh Minh Hiếu, lớp Truyền thông - Marketing K42 chia sẻ: "Đối với mình, vở kịch rất hài hước và ý nghĩa, mình thấy tất cả mọi người đều tận hưởng tiết mục kịch độc đáo ấy. Sau khi xem xong vở kịch, mình cũng rút ra được nhiều bài học cho bản thân, đó là mình cần chủ động với mọi người và cố gắng hết sức có thể trong việc học tập của mình."

Đằng sau những thành công mà chương trình đạt được, đội ngũ BTC của chương trình cũng dành nhiều thời gian, công sức đầu tư vào những tiết mục. Bạn Cẩm Tú - Biên kịch của “Thế giới kẹo ngọt" tâm sự: “Mình thấy rằng các bạn trẻ quan tâm nhiều đến các xu hướng trên các mạng xã hội, mình tận dụng những trào lưu đó để lồng ghép vào kịch sao cho tạo được hiệu ứng của khán giả. Khó khăn lớn nhất của mình là vấn đề thời gian. Trong khâu chuẩn bị cho tiết mục, khi ấy mọi thứ khá gấp, ngoài ra mình còn việc học trên trường, nên mình phải cân đối thời gian cho nhiều công việc khác nhau."

Welcome to AJC 2022 - EUPHORIA đã khép lại với nhiều cảm xúc bùng nổ khó quên. Những khoảnh khắc ấy là kỷ niệm đẹp đẽ, mở màn cho cuộc sống đại học đầy màu sắc đối với các tân sinh viên K42. Các mùa Welcome to AJC tiếp theo hứa hẹn cũng sẽ đem lại những xúc cảm tuyệt vời và những sự kiện ý nghĩa.