Ba năm tại Học viện Tài chính giúp nữ sinh Hải Phòng rèn bản lĩnh trước mọi thử thách

SVO - Sau khi vượt qua vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026', Bùi Thị Thái Thanh (2006), sinh viên năm thứ ba, khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính, tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới. Với cô, thành quả hôm nay được bồi đắp từ ba năm học tập trong môi trường đại học, nơi giúp bản thân trưởng thành qua từng trải nghiệm, áp lực và cơ hội được thử sức.

Học viện Tài chính mở ra hành trình trưởng thành của một nữ sinh xa nhà

Đối với Bùi Thị Thái Thanh, cánh cửa đại học không chỉ đánh dấu sự thay đổi về môi trường học tập mà còn mở ra hành trình trưởng thành của chính mình.

Rời quê Hải Phòng lên Hà Nội khi mới 18 tuổi, Thanh phải học cách tự chăm sóc bản thân, quản lý thời gian và thích nghi với nhịp sống hoàn toàn mới. Không còn sự đồng hành thường xuyên của gia đình mỗi khó khăn đều buộc cô phải tự giải quyết.

Bùi Thị Thái Thanh hiện là sinh viên năm thứ ba, khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính. Cô cho rằng, quãng thời gian đại học đã giúp mình trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm.

Bên cạnh đó là chương trình học của khoa Thuế và Hải quan với những kiến thức chuyên sâu về tài chính, thuế, quản lý nhà nước và kinh tế. Khối lượng kiến thức lớn cùng yêu cầu cao về tư duy logic khiến cô không ít lần cảm thấy áp lực trong những học kỳ đầu tiên.

"Ban đầu, mình từng nghĩ chỉ cần cứ chăm chỉ học và nghe giảng là sẽ giỏi. Nhưng càng học, mình càng nhận ra, sinh viên cần nhiều hơn kiến thức chuyên môn. Khả năng thích nghi, tinh thần chủ động và bản lĩnh trước áp lực mới là điều giúp mình trưởng thành", Thanh chia sẻ.

Nhìn lại ba năm qua, nữ sinh cho rằng, điều quý giá nhất mình nhận được không phải là một danh hiệu, mà là sự thay đổi trong cách suy nghĩ và cách đối diện với thử thách.

Môi trường trải nghiệm giúp sinh viên phát triển toàn diện

Không chỉ học trên giảng đường, Thanh lựa chọn tham gia nhiều hoạt động của Học viện Tài chính để tích lũy trải nghiệm và hoàn thiện kỹ năng.

Dấu mốc khiến cô nhớ nhất là khi lọt vào chung kết và giành danh hiệu tại cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch Gems of AOF 2025”. Với Thanh, đây là cơ hội để nhìn lại sự thay đổi của bản thân sau những năm tháng học tập và rèn luyện.

Để có thể đứng trên sân khấu với sự tự tin, cô phải học cách cân bằng giữa lịch học, nghiên cứu khoa học và quá trình rèn luyện kỹ năng mềm. Có những thời điểm, Thanh vừa hoàn thiện số liệu cho đề tài nghiên cứu, vừa chuẩn bị bài thuyết trình trên lớp, rồi tiếp tục dành thời gian luyện catwalk, giao tiếp và làm việc nhóm.

"Mình từng nhiều lần cảm thấy quá tải. Nhưng sau mỗi giai đoạn như vậy, mình lại nhận ra mình đã mạnh mẽ hơn trước”, Thái Thanh chia sẻ.

Những hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và các sân chơi dành cho sinh viên tại Học viện Tài chính giúp Thái Thanh rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và nhiều kỹ năng cần thiết.

Theo Thanh, chính môi trường học tập tại Học viện Tài chính đã tạo điều kiện để sinh viên phát triển theo hướng toàn diện. Ngoài nền tảng chuyên môn, nhà trường luôn khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật, hoạt động đoàn hội và nhiều sân chơi phát triển kỹ năng.

Đó cũng là lý do Thanh không giới hạn bản thân trong những giờ học trên lớp. Cô chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa, học cách làm việc với nhiều nhóm người khác nhau và rèn luyện khả năng giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian.

Theo nữ sinh, mỗi trải nghiệm đều bổ sung một mảnh ghép quan trọng cho hành trình trưởng thành của sinh viên: "Mình nghĩ, đại học là khoảng thời gian tốt nhất để thử, để sai và để học. Điều quan trọng không phải là mình làm được bao nhiêu việc, mà là sau mỗi trải nghiệm, mình học thêm được điều gì”.

Đầu tư cho bản thân để sẵn sàng trước những cơ hội mới

Ngoài lĩnh vực tài chính, Thanh còn dành nhiều thời gian tìm hiểu công nghệ, thiết kế hình ảnh và các công cụ sáng tạo số. Cô cho rằng, trong thời đại chuyển đổi số, sinh viên cần chủ động mở rộng kỹ năng thay vì chỉ giới hạn trong chuyên ngành mình theo học.

Hiện nay, bên cạnh việc học tập, Thanh vẫn tiếp tục hoàn thiện một đề tài nghiên cứu khoa học và đặt mục tiêu trau dồi thêm các kỹ năng phục vụ công việc trong tương lai.

Với cô, việc đầu tư cho bản thân chưa bao giờ là điều lãng phí: "Mình luôn tin rằng, kiến thức chuyên ngành là nền tảng, nhưng khả năng học hỏi liên tục mới giúp mỗi người tạo ra lợi thế trong tương lai”.

Thái Thanh cho rằng, mỗi trải nghiệm đều là một khoản đầu tư cho tương lai, giúp sinh viên hoàn thiện bản thân và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới.

Mới đây, Thanh tiếp tục ghi dấu một cột mốc mới khi sẽ góp mặt tại vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh cho biết, cô đến với cuộc thi không chỉ để thử sức ở một sân chơi mới mà còn mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ trẻ có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng. Những trải nghiệm tích lũy trong môi trường Học viện Tài chính, từ học tập, nghiên cứu khoa học đến hoạt động phong trào, chính là hành trang giúp cô tự tin bước vào hành trình này.

Thái Thanh gửi gắm thông điệp tới các bạn sinh viên bằng một nguyên lý quen thuộc trong lĩnh vực tài chính mà cô yêu thích: "High risk, high return".

Mỗi thử thách đều là một khoản đầu tư cho tương lai. Chỉ khi dám đối mặt với áp lực, không ngừng học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu, mỗi người mới có thể tạo nên "lợi nhuận" lớn nhất cho chính cuộc đời mình.

Ảnh: NVCC