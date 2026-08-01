Nữ sinh học song song hai trường đại học: 'Tuổi trẻ cần kiên nhẫn bồi đắp nền tảng tri thức và bản lĩnh'

SVO - Theo học cùng lúc hai chương trình đại học, làm người mẫu thời trang và vừa giành quyền vào Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026', Lê Trần Bảo My (21 tuổi, Hà Nội) lựa chọn một nhịp sống nhiều thử thách. Với cô, những trải nghiệm ấy không nhằm chạy theo hào quang, mà là hành trình nỗ lực vun đắp tri thức, rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng trách nhiệm với cộng đồng.

Chọn hai môi trường học tập để mở rộng góc nhìn

Ở tuổi 21, Bảo My đang theo học song song ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Ngoại thương và ngành Quan hệ Lao động & Công đoàn tại trường ĐH Công đoàn. Theo nữ sinh, việc lựa chọn hai chương trình đào tạo xuất phát từ mong muốn trang bị cả kiến thức về quản trị, tư duy chiến lược lẫn sự thấu hiểu con người và kỹ năng làm việc trong môi trường tập thể.

"Mình nhận thấy, kiến thức từ hai trường bổ trợ rất tốt cho nhau. Không chỉ phục vụ việc học trên giảng đường mà còn giúp mình ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày, từ cách làm việc đến cách ứng xử với mọi người", Bảo My chia sẻ.

Bảo My cho rằng, hai môi trường học tập giúp cô mở rộng góc nhìn và hoàn thiện bản thân.

Bên cạnh việc học, Bảo My còn theo đuổi công việc người mẫu thời trang. Theo cô, đây không chỉ là cơ hội tích lũy trải nghiệm nghề nghiệp mà còn giúp rèn luyện tính kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

"Nghề người mẫu giúp mình hiểu rằng phía sau mỗi buổi trình diễn là sự đóng góp của rất nhiều người, từ nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm đến ê kíp sản xuất. Trải nghiệm đó giúp mình biết quan sát, lắng nghe và luôn giữ tinh thần cầu thị trong công việc", nữ sinh cho biết.

Học cách quản lý thời gian từ những ngày áp lực nhất

Theo học song song hai chương trình đại học khiến khối lượng học tập, lịch học và lịch thi của Bảo My tăng lên đáng kể. Theo nữ sinh, thách thức lớn nhất là quản lý thời gian, đặc biệt trong những giai đoạn lịch thi của hai trường trùng nhau.

"Có những giai đoạn, lịch thi của hai trường trùng nhau, mình gần như phải chạy liên tục giữa các đầu việc, áp lực đến mức cảm thấy kiệt sức. Nhưng mình luôn tin, những khó khăn chỉ là phép thử của cuộc sống. Mình chọn lập kế hoạch chi tiết hơn, kỷ luật với bản thân và coi mỗi thử thách là cơ hội để rèn luyện sức bền", Bảo My chia sẻ.

Bảo My cho biết, quá trình học tập tại hai trường không chỉ giúp cô rèn luyện khả năng quản lý thời gian mà còn nhận được sự đồng hành của thầy cô và bạn bè.

Bên cạnh việc học, Bảo My theo đuổi công việc người mẫu thời trang.

Thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Thời gian gần đây, Bảo My vượt qua Vòng Sơ khảo và góp mặt tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo nữ sinh, việc tham gia cuộc thi mở ra cơ hội trải nghiệm mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa việc học và lịch tập luyện.

"Mình biết, thời gian tới sẽ bận rộn hơn, nhưng rất biết ơn khi nhà trường tạo điều kiện để việc tham gia cuộc thi không ảnh hưởng đến kết quả học tập và các tiết học trên lớp. Sự động viên của thầy cô và các bạn cũng giúp mình có thêm động lực để tự tin bước tiếp", Bảo My chia sẻ.

Theo Bảo My, tuổi trẻ cần kiên nhẫn bồi đắp nền tảng tri thức và bản lĩnh.

Tuổi trẻ bắt đầu từ những hành động thiết thực

Bên cạnh học tập và công việc, Bảo My dành sự quan tâm tới các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ môi trường. Trước những vấn đề như chặt phá rừng, ô nhiễm không khí hay quá trình đô thị hóa, nữ sinh mong muốn có thể góp sức bằng những việc làm cụ thể.

"Mình mong một ngày nào đó có thể tự tay trồng thật nhiều cây xanh ở những nơi công cộng để góp phần cải thiện môi trường. Hiện chưa đủ điều kiện để thực hiện những kế hoạch lớn, mình bắt đầu bằng những việc vừa sức, như dành một phần tiền tiết kiệm để trồng cây ăn quả tại ngôi chùa mình thường lui tới. Đó là nơi giúp mình tìm lại sự cân bằng sau những giai đoạn áp lực", Bảo My chia sẻ.

Theo Bảo My, những việc làm nhỏ giúp cô nhận ra giá trị của tuổi trẻ không nằm ở những điều lớn lao, mà ở sự kiên trì, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

"Hãy kiên nhẫn vun trồng bộ rễ trước khi đòi hỏi một tán cây xum xuê"

Theo nữ sinh, trong bối cảnh nhiều người chịu áp lực phải thành công sớm, điều quan trọng là dành thời gian bồi đắp nền tảng của chính mình. "Hãy kiên nhẫn vun trồng bộ rễ trước khi đòi hỏi một tán cây xum xuê. Điều quan trọng không phải là hào quang đến sớm, mà là xây dựng được nền tảng vững chắc từ tri thức, tư duy tự học và đạo đức", Bảo My bày tỏ.

Bảo My xem giáo dục là nền tảng để người trẻ sống có trách nhiệm và cống hiến.

Bảo My cho rằng, giá trị của giáo dục không chỉ được đo bằng điểm số hay tấm bằng, mà còn ở khả năng nuôi dưỡng những người trẻ biết tự lập, sống có trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng. Đó cũng là tinh thần trong châm ngôn sống mà cô luôn theo đuổi: “Hãy sống như một rễ cây, âm thầm bám sâu vào tri thức và đạo đức, để khi vươn lên đón nắng, ta mang lại bóng mát cho đời”.

Với Bảo My, tri thức là gốc rễ để mỗi người phát triển bền vững, còn sự tử tế là điều giúp những thành quả cá nhân có thể lan tỏa thành giá trị cho cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)