Nữ sinh trường ĐH Vinh: Hai năm đại học thay đổi cô gái từng ngại thể hiện bản thân

SVO - Nguyễn Thị Sen (2006), sinh viên trường Kinh tế, trường ĐH Vinh, vừa góp mặt tại vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'. Đằng sau hình ảnh tự tin trên sân khấu là hành trình trưởng thành của cô gái xứ Nghệ từng khá rụt rè. Sen cho biết, chính môi trường học tập năng động, luôn khuyến khích sinh viên trải nghiệm tại trường ĐH Vinh đã giúp cô dần bước qua những giới hạn của bản thân.

Từ cô gái rụt rè đến những thay đổi đầu tiên

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Nghi Thuận (Nghệ An), Nguyễn Thị Sen lớn lên trong sự giản dị và yêu thương của cha mẹ. Với cô, những bài học đầu tiên về sự kiên nhẫn, lòng nhân ái và trách nhiệm không đến từ sách vở mà từ chính cách người lớn trong gia đình đối xử với nhau và với những người xung quanh.

Hai năm trước, Sen trở thành sinh viên trường Kinh tế (trường ĐH Vinh), với kết quả thuộc nhóm sinh viên có điểm đầu vào cao nhất ngành. Sau năm học đầu tiên, cô liên tiếp nhận được hai học bổng loại Giỏi.

"Ngày mới vào trường, mình khá rụt rè. Trong các giờ học hay hoạt động nhóm, mình thường ngại phát biểu vì sợ nói chưa đúng. Mình nghĩ, chỉ cần cố gắng học là đủ, nhưng sau đó nhận ra, nếu không dám thể hiện thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội", Sen chia sẻ.

Nguyễn Thị Sen cho biết, môi trường đại học đã giúp cô từng bước vượt qua sự rụt rè và tự tin hơn trong giao tiếp (Ảnh: Lê Vượng)

Theo cô, bước ngoặt đến từ một học phần ở năm thứ nhất. Thông qua các bài tập thuyết trình, quay video và làm việc nhóm, giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn khuyến khích sinh viên khám phá thế mạnh của bản thân. "Từng chút một, mình học cách giao tiếp nhiều hơn, tự tin đứng trước đám đông và dám nói lên suy nghĩ của mình. Đó là điều mình nghĩ, trước đây, mình rất khó có được”, Sen chia sẻ.

Sen cho rằng, trường ĐH Vinh đã giúp cô thay đổi nhiều hơn những gì từng hình dung. Không chỉ học kiến thức chuyên ngành, cô còn học được cách chủ động, cởi mở và sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới.

Những chuyến đi giúp mình hiểu hơn giá trị của sự biết ơn

Bên cạnh việc học, Sen dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Đội tình nguyện VEC, trường Kinh tế (trường ĐH Vinh).

Trong nhiều chương trình đã tham gia, chuyến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An là kỷ niệm khiến cô nhớ nhất.

Trước đó, những câu chuyện về chiến tranh hay sự hy sinh của các thế hệ đi trước chủ yếu đến với Sen qua sách giáo khoa và phim tài liệu. Chỉ khi được trực tiếp gặp gỡ các thương binh, lắng nghe những câu chuyện được kể bằng chính trải nghiệm của họ, cô mới cảm nhận rõ hơn những mất mát mà chiến tranh để lại.

"Mình thực sự xúc động khi nhìn thấy những vết thương vẫn còn trên cơ thể các bác. Có những điều nếu chỉ đọc qua sách sẽ rất khó cảm nhận hết. Sau chuyến đi, mình càng biết ơn những hy sinh của thế hệ đi trước và cũng tự nhắc bản thân phải sống có trách nhiệm hơn”, Sen chia sẻ.

Với Sen, hoạt động tình nguyện không chỉ là những chuyến đi trao quà hay giúp đỡ cộng đồng. Điều ý nghĩa hơn là mỗi trải nghiệm đều mang lại một góc nhìn mới, giúp cô biết lắng nghe, biết sẻ chia và trưởng thành hơn trong suy nghĩ.

Bên cạnh việc học, Sen luôn dành thời gian rèn luyện bản thân và nuôi dưỡng những sở thích cá nhân (Ảnh: NVCC)

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam là một cột mốc của hành trình trưởng thành

Ngoài thời gian học trên giảng đường, Sen còn dành thời gian học thêm tiếng Trung. Cô cho biết, quyết định này xuất phát từ mong muốn chuẩn bị hành trang cho tương lai, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Nghệ An và nhu cầu sử dụng ngoại ngữ ngày càng lớn.

Bên cạnh việc học và rèn luyện kỹ năng, Sen cũng chủ động tìm kiếm những môi trường mới để thử thách bản thân. Với cô, mỗi trải nghiệm đều là cơ hội để học hỏi, gặp gỡ những người truyền cảm hứng và khám phá giới hạn của chính mình.

Sen tâm sự: "Mình không đặt áp lực phải đạt được điều gì thật lớn. Điều mình mong muốn là được gặp gỡ nhiều người, học thêm những kỹ năng mới và nhìn thấy bản thân trưởng thành hơn sau từng ngày”.

Nguyễn Thị Sen (trường ĐH Vinh) tại vòng Sơ khảo miền Bắc 'Hoa hậu Việt Nam 2026' (Ảnh: Lê Vượng)

Nữ sinh cho biết, con đường học tập với mình chưa bao giờ có điểm dừng. Dù sau này làm công việc gì, cô vẫn muốn giữ tinh thần không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Mới đây, Nguyễn Thị Sen (SBD 136) đã vượt qua vòng Sơ khảo miền Bắc để trở thành một trong những thí sinh góp mặt tại vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.