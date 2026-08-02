Học viện Ngoại giao tiếp thêm tự tin để nữ sinh Bắc Ninh theo đuổi nhiều hành trình cùng lúc

SVO - Không chỉ tích lũy kiến thức trên giảng đường, Phan Ngọc Lan Anh (2005), sinh viên năm thứ tư, Học viện Ngoại giao, còn dành quãng đời đại học để theo đuổi đam mê người mẫu và không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới. Với cô, điều quý giá nhất không chỉ là những cơ hội được thử sức, mà còn là sự đồng hành của Học viện Ngoại giao - nơi luôn tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện cả trong học tập lẫn hành trình theo đuổi đam mê.

Đừng sống bằng ‘timeline’ của người khác

Trước khi bước vào giảng đường đại học, cô từng đoạt nhiều giải thưởng môn Tiếng Anh cấp Huyện, đạt 9,6 điểm Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0.

Tuy nhiên, nữ sinh thừa nhận, những năm đầu đại học từng là quãng thời gian cô loay hoay nhiều nhất: "Mình từng rất áp lực vì cảm giác bản thân chưa từng va vấp ngoài cuộc sống, chưa làm được nhiều thứ như mọi người. Có giai đoạn, mình nhìn thấy bạn bè liên tục đạt thành tích, tham gia nhiều hoạt động nên cũng muốn thử thật nhiều thứ cùng lúc”.

Chính tâm lý "đứng núi này trông núi nọ" khiến Lan Anh nhiều lần lựa chọn những công việc hoặc cơ hội chưa thực sự phù hợp với bản thân. Có những quyết định được đưa ra vội vàng, đầu tư nhiều thời gian và công sức nhưng kết quả lại không như kỳ vọng.

Những năm học tại Học viện Ngoại giao giúp Lan Anh học cách lắng nghe bản thân thay vì chạy theo áp lực phải thành công sớm.

Sau những lần thử và cả những lần chưa thành công, cô nhận ra, mỗi người đều có một nhịp phát triển khác nhau. "Giờ mình không còn ép bản thân phải chạy theo bất kỳ tiêu chuẩn nào nữa. Mình chỉ muốn làm tốt công việc hiện tại, bước từng bước chắc chắn và tận hưởng hành trình của chính mình”, Lan Anh chia sẻ

Tư duy ấy cũng giúp Lan Anh tự tin hơn khi theo đuổi đam mê người mẫu - lĩnh vực cô đã gắn bó từ năm nhất đại học. Với nữ sinh, việc đứng trên sàn diễn không chỉ là sở thích mà còn là cách rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp và sự tự tin trước đám đông.

Một lần học lại môn, đổi lấy bài học về trách nhiệm

Điều Lan Anh nhớ nhất trong những năm đại học lại không phải một thành tích nổi bật mà là lần đầu tiên phải học lại một học phần. Ở học kỳ trước, vì ngủ quên, cô đến phòng thi muộn và không được dự thi một môn quan trọng.

“Lúc đó, mình buồn lắm, thậm chí còn rơm rớm nước mắt vì đây là lần đầu tiên phải học lại. Mình từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ rơi vào tình huống đó”, Lan Anh kể lại.

Sự cố ấy trở thành lời nhắc nhở để nữ sinh thay đổi cách quản lý thời gian và rèn tính kỷ luật. Từ đó, trước mỗi kỳ thi, cô đều chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, ngủ sớm và không còn để sự chủ quan ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Theo đuổi đam mê người mẫu từ năm thứ nhất đại học, Lan Anh xem mỗi buổi tập và mỗi lần đứng trước ống kính là cơ hội để rèn bản lĩnh và sự tự tin.

Tinh thần kỷ luật ấy cũng được Lan Anh mang theo khi theo đuổi đam mê người mẫu. Bắt đầu học người mẫu từ năm nhất đại học, cô xem mỗi buổi tập, mỗi lần đứng trước ống kính hay trình diễn trên sân khấu đều là cơ hội để rèn luyện sự tự tin và hoàn thiện bản thân.

"Đến với người mẫu không chỉ vì mình yêu thích mà còn vì muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Mình mong, qua mỗi trải nghiệm, dù kết quả thế nào, bản thân vẫn có thể lan tỏa tinh thần dám thử đến các bạn trẻ", Lan Anh chia sẻ.

Không chỉ vậy, nữ sinh vẫn duy trì thói quen đọc lại những câu nói truyền cảm hứng để nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng. Câu nói cô tâm đắc nhất là: “Ngày hôm nay đổ bao nhiêu mồ hôi, ngày mai đổ ít hơn bấy nhiêu nước mắt”.

Học quân sự vẫn được tiếp sức để theo đuổi đam mê

Một trong những kỷ niệm khiến Lan Anh nhớ nhất ở năm cuối đại học là khoảng thời gian chuẩn bị tham gia vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, cũng đúng lúc cô đang học Giáo dục Quốc phòng.

Lịch học quân sự khá nghiêm túc, sinh viên phải tuân thủ quy định của đơn vị, trong đó việc sử dụng điện thoại bị hạn chế. Điều này khiến Lan Anh từng lo lắng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi thông tin và chuẩn bị hồ sơ dự thi.

Tuy nhiên, theo nữ sinh, chính sự quan tâm của thầy cô và nhà trường đã giúp cô có thêm sự yên tâm để theo đuổi cơ hội mình mong muốn. "Mình rất biết ơn vì Học viện Ngoại giao luôn tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện. Trong thời gian học quân sự, các thầy cô đã quan tâm, hỗ trợ để mình có thể sắp xếp việc chuẩn bị cho cuộc thi mà vẫn đảm bảo hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập”, Lan Anh chia sẻ.

Trong thời gian học Giáo dục Quốc phòng, Lan Anh vẫn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Học viện Ngoại giao để chuẩn bị cho vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' (Ảnh: Lê Vượng)

Với Lan Anh, điều đáng quý là nhà trường luôn đồng hành cùng sinh viên trên nhiều hành trình khác nhau. Chính môi trường cởi mở ấy giúp cô mạnh dạn theo đuổi những trải nghiệm ngoài giảng đường mà vẫn giữ được sự cân bằng với việc học.

Dù dừng chân sau vòng Sơ loại Hoa hậu Việt Nam 2026, Lan Anh không xem đó là một kết quả đáng tiếc. “Điều mình nhận được không chỉ là trải nghiệm của một cuộc thi mà còn là một cơ hội để khám phá điểm mạnh điểm yếu của bản thân. Mình muốn nhắn nhủ với các bạn sinh viên rằng, dù có bao nhiêu lần vấp ngã, các bạn hãy luôn giữ vững quyết tâm, chắc chắn khi đủ nỗ lực, bạn sẽ may mắn”, Lan Anh chia sẻ.

Trong thời gian tới, nữ sinh mong muốn tiếp tục học tập tốt, chăm chỉ làm việc, theo đuổi đam mê người mẫu và tích lũy thêm nhiều trải nghiệm trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đối với Lan Anh, ba năm học vừa qua tại Học viện Ngoại giao không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn là khoảng thời gian giúp cô học cách hiểu bản thân, biết mình muốn gì và đủ tự tin để bước tiếp trên con đường đã lựa chọn. Chính sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và môi trường học tập năng động của Học viện đã trở thành điểm tựa để cô mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình.