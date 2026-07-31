Nữ sinh Học viện Ngoại giao: ‘Mỗi lần dám thử là thêm một lần trưởng thành’

SVO - Vừa vượt qua vòng Sơ khảo để góp mặt tại vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026', Đinh Thị Quỳnh Anh (2006), sinh viên khoa Luật, Học viện Ngoại giao cho rằng, dấu mốc này là thành quả của hành trình không ngừng học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Chọn bước vào thay vì đứng ngoài quan sát

Ngay từ những năm đầu đại học, Quỳnh Anh đã lựa chọn nói "có" với những cơ hội đến với mình. Từ các cuộc thi học thuật, thuyết trình, dẫn chương trình đến hoạt động cộng đồng, nữ sinh đều chủ động tham gia để tích lũy trải nghiệm thay vì chỉ quan sát hay chờ đến khi cảm thấy bản thân đủ giỏi.

Theo Quỳnh Anh, mỗi môi trường đều mang đến một góc nhìn mới và giúp cô hiểu rõ hơn về năng lực của chính mình: "Mỗi trải nghiệm đều giúp mình nhận ra điểm mạnh, điểm hạn chế và học cách thích nghi với những môi trường khác nhau. Điều mình nhận được luôn nhiều hơn kết quả cuối cùng".

Quỳnh Anh cho rằng, mỗi trải nghiệm mới đều giúp cô hiểu rõ bản thân và tự tin hơn trên hành trình trưởng thành.

Chính những lần dám thử cũng giúp nữ sinh Học viện Ngoại giao hình thành tư duy cởi mở, biết lắng nghe và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Với cô, đại học không chỉ là nơi tích lũy kiến thức chuyên ngành mà còn là khoảng thời gian quan trọng để rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích ứng với những thay đổi.

Không phải lần nào cũng thắng, nhưng lần nào cũng học được điều gì đó

Nhìn lại hành trình của mình, Quỳnh Anh cho rằng, những lần chưa đạt kết quả như kỳ vọng mới thực sự là trải nghiệm khiến cô trưởng thành nhiều nhất.

Đã có thời điểm, nữ sinh liên tục tham gia các cuộc thi lớn nhưng chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Đứng trước nhiều người giỏi và tự tin hơn, cô từng lo lắng và tự hỏi ‘liệu mình có thực sự phù hợp với con đường đang theo đuổi’. "Từng có lúc, mình tự hỏi liệu bản thân có đủ khả năng thật hay không. Nhưng rồi, mình nhận ra, điều quan trọng nhất không phải là chiến thắng, mà là sau mỗi lần thử sức mình đã học thêm được điều gì", Quỳnh Anh nói. Theo cô, chính những lần va chạm ấy giúp bản thân bớt sợ thất bại, biết chấp nhận những thiếu sót và coi mỗi trải nghiệm là một cơ hội để hoàn thiện mình.

Việc tham gia các hoạt động sinh viên và theo học kỹ năng dẫn chương trình giúp Quỳnh Anh tích lũy thêm trải nghiệm, sự tự tin và bản lĩnh trước đám đông.

Song song với việc học, Quỳnh Anh còn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động sinh viên của Học viện Ngoại giao. Cô cho biết, môi trường học tập cởi mở cùng nhiều sân chơi học thuật và ngoại khóa tại trường đã giúp bản thân rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, khả năng trình bày vấn đề mạch lạc và tinh thần lắng nghe những góc nhìn khác nhau.

Muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Bên cạnh môi trường học tập năng động tại Học viện Ngoại giao, Quỳnh Anh còn dành thời gian theo học tại ST Lighthouse - Học viện Kỹ năng mềm. Những buổi thực hành, dẫn thử và làm việc trong môi trường thực tế giúp cô từng bước hiện thực hóa mong muốn theo đuổi công việc dẫn chương trình.

"Tri thức có thể đến từ sách vở, nhưng sự từng trải chỉ có được khi mình dám va chạm với cuộc sống. Mình vẫn đang trên hành trình tích lũy những điều đó mỗi ngày", cô nói.

Đối với Quỳnh Anh, việc góp mặt tại vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' là một cột mốc mới trên hành trình không ngừng học hỏi và trưởng thành.

Gửi lời nhắn tới các bạn trẻ, Quỳnh Anh cho rằng, đừng chờ đến khi bản thân hoàn hảo mới bắt đầu: "Không phải cơ hội nào cũng mang đến thành công ngay lập tức, nhưng mỗi lần dám thử đều sẽ để lại cho mình một bài học. Biết đâu, một quyết định tưởng như rất bình thường hôm nay lại trở thành cột mốc thay đổi cả hành trình sau này”.

Mới đây, Đinh Thị Quỳnh Anh đã vượt qua vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Với cô, đây tiếp tục là một môi trường mới để rèn luyện sự kỷ luật, bản lĩnh và khả năng thích nghi. Nữ sinh mong muốn, nếu có cơ hội đồng hành lâu hơn cùng cuộc thi, khán giả sẽ nhớ đến mình là một cô gái chân thành và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, không chỉ trên sân khấu mà còn qua những giá trị tích cực có thể tạo ra cho cộng đồng.

Ảnh: NVCC