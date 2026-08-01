Nữ sinh Việt tốt nghiệp xuất sắc tại Anh: ‘Mỗi người đều có cách tỏa sáng theo giá trị riêng’

SVO - Tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Coventry (Vương quốc Anh), từng học tập trao đổi tại Đức, Đỗ Thanh Ngân Linh (sinh năm 2003) không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích học tập, nghiên cứu khoa học mà còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, dẫn chương trình và các sự kiện. Với cô, hành trình trưởng thành không nằm ở việc trở thành phiên bản của người khác mà là kiên trì hoàn thiện giá trị của chính mình.

Nghiên cứu khoa học giúp rèn tư duy độc lập

Ngân Linh tốt nghiệp loại Xuất sắc (First Class Honours) ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Coventry (Vương quốc Anh), từng tham gia chương trình trao đổi tại Trường Đại học Kinh tế và Luật Berlin (Đức). Hiện cô tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ với mong muốn phát triển sâu hơn về chuyên môn và nghiên cứu.

Trong quãng thời gian học đại học, Ngân Linh cùng nhóm nghiên cứu giành giải Ba nghiên cứu khoa học của Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Ngân hàng với đề tài về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến sự tập trung của sinh viên trong học tập.

Ngân Linh theo đuổi hành trình phát triển toàn diện qua học tập, nghiên cứu và hoạt động cộng đồng.

Theo nữ sinh, đây không đơn thuần là một giải thưởng mà còn là dấu mốc giúp cô tiếp cận nghiên cứu học thuật một cách bài bản. "Đề tài của nhóm mình tập trung vào tác động của AI đối với khả năng tập trung của sinh viên. Đây là chủ đề mới nhưng rất gần gũi khi AI ngày càng trở thành công cụ hỗ trợ học tập phổ biến", Ngân Linh chia sẻ.

Để hoàn thành nghiên cứu, nhóm bắt đầu từ việc đọc nhiều tài liệu trong và ngoài nước nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết, sau đó thiết kế bảng khảo sát, thu thập dữ liệu và tiến hành phân tích kết quả. Theo cô, khó khăn lớn nhất là đánh giá khách quan tác động của AI bởi công nghệ này vừa hỗ trợ người học tiếp cận tri thức hiệu quả, vừa có thể khiến họ dễ phụ thuộc hoặc mất tập trung nếu sử dụng thiếu kiểm soát.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, Ngân Linh không chỉ tích lũy kiến thức về phương pháp nghiên cứu mà còn rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng phân tích dữ liệu và làm việc nhóm.

"AI là công cụ rất mạnh nhưng giá trị của nó phụ thuộc vào cách con người sử dụng. Công nghệ không thể thay thế tư duy độc lập mà nên trở thành phương tiện hỗ trợ để mỗi người học tập hiệu quả hơn", cô bày tỏ.

Ngân Linh nhận học bổng nhờ thành tích học tập xuất sắc.

Trưởng thành từ những trải nghiệm ngoài giảng đường

Song song với học tập, Ngân Linh còn tham gia dự án xây dựng điểm trường Tiểu học và Mầm non Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) thuộc chương trình "Trường Trong Bản".

Là người con của tỉnh Thanh Hóa, khi biết đến dự án, cô mong muốn đóng góp một phần công sức để các em nhỏ vùng khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. "Khi trực tiếp tham gia, mình nhận ra giá trị của một hoạt động cộng đồng không chỉ nằm ở những công trình được xây dựng mà còn ở sự kết nối giữa những con người cùng mong muốn tạo ra điều tích cực", Ngân Linh chia sẻ.

Ngân Linh tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Coventry.

Trải nghiệm ấy giúp cô hiểu rằng những thay đổi lớn đôi khi được bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, nếu có nhiều người cùng chung tay. Ngoài hoạt động thiện nguyện, Ngân Linh còn đảm nhiệm vai trò MC tại nhiều sự kiện và tham gia các chương trình thời trang.

Theo cô, mỗi môi trường mang đến những bài học khác nhau. Nếu công việc dẫn chương trình giúp rèn luyện khả năng giao tiếp, xử lý tình huống và sự tự tin trước đám đông thì các chương trình thời trang lại giúp cô hiểu hơn về hình ảnh cá nhân, phong thái và tính kỷ luật trong công việc.

Giữ sự cân bằng để đi đường dài

Vừa học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động cộng đồng và các sự kiện khiến Ngân Linh nhiều lần đối mặt với áp lực về thời gian. Để vượt qua, nữ sinh lựa chọn cách lập kế hoạch rõ ràng, xác định mức độ ưu tiên của từng công việc và duy trì kỷ luật với bản thân.

Bên cạnh đó, cô cũng học cách lắng nghe chính mình để bảo đảm sức khỏe và năng lượng. "Mình tin rằng chỉ khi giữ được sự cân bằng thì mới có thể đi đường dài", Ngân Linh nói.

Ngân Linh đảm nhận vai trò MC tại một sự kiện.

Hiện theo học chương trình thạc sĩ, cô đặt mục tiêu tiếp tục phát triển năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, đặc biệt là các chủ đề liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập.

Về lâu dài, Ngân Linh mong muốn làm việc trong môi trường quốc tế, nơi có thể kết nối tri thức, kinh nghiệm và những điều đã học để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng. "Đối với mình, học tập không chỉ để có thêm kiến thức mà còn để có nhiều khả năng tạo ra giá trị hơn", cô chia sẻ.

"Đừng ngại khác biệt"

Nhìn lại hành trình đã qua, Ngân Linh cho rằng mỗi người đều có một cách trưởng thành và tỏa sáng riêng. Cô cho biết bản thân đặc biệt đồng cảm với chủ đề "Miền hương sắc" của Hoa hậu Việt Nam năm nay bởi thông điệp tôn vinh sự đa dạng trong vẻ đẹp và giá trị của mỗi cá nhân.

"Theo mình, điều quan trọng không phải là cố gắng trở thành một phiên bản giống người khác mà là không ngừng hoàn thiện phiên bản tốt nhất của chính mình. Có người nổi bật ở học tập, có người ở nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội hay nghệ thuật. Mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của mỗi người trẻ", cô chia sẻ.

Ngân Linh lan tỏa thông điệp không ngừng hoàn thiện và dám khác biệt để tỏa sáng theo cách riêng.

Khép lại câu chuyện của mình, Ngân Linh gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, kiên trì với lựa chọn của bản thân và không ngừng hoàn thiện mỗi ngày. Với cô, mỗi người đều có một hành trình trưởng thành và một cách tỏa sáng riêng khi biết sống đúng với giá trị của chính mình.

(Ảnh: NVCC)